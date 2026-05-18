Desaparición de Yulixa Toloza: Una llamada desde Venezuela daría nueva línea de acción a las autoridades

Autoridades de Bogotá investigan la desaparición de Yulixa Toloza tras una cirugía estética ilegal en el barrio Venecia - crédito Beauty Láser/Instagram y Yulixa Toloza/Facebook

La búsqueda de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años cuyo paradero se desconoce desde el miércoles 13 de mayo, movilizó a las autoridades y a su entorno cercano. Su desaparición ocurrió después de someterse a un procedimiento estético no autorizado en el sur de Bogotá, lo que ha desencadenado una investigación urgente.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que Yulixa fue retirada de la clínica clandestina Beauty Láser M-L-, ubicado en el barrio Venecia.

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Dos hombres la cargaron hasta un vehículo, luego de que sufriera complicaciones médicas durante una lipólisis láser. Desde entonces, no se ha vuelto a tener noticias de su paradero.

La investigación se ha centrado en identificar y ubicar a los administradores del centro estético, que abandonaron Bogotá tras el hecho. Entre ellos se encuentran María Fernanda Martínez, propietaria del local; Edinson Torres, su pareja; y Eduardo David Ramos, el supuesto cirujano encargado del procedimiento.

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Última llamada y fuga de los responsables

Uno de los últimos elementos más relevantes para la indagación fue aportado por un informante, que comunicó al diario El Tiempo detalles de una llamada realizada por Edinson Torres, uno de los administradores de la clínica clandestina Beauty Láser y esposo de la propietaria.

Según esa fuente, Torres se comunicó con un allegado la noche del viernes 15 de mayo, dos días después de la desaparición, para asegurarle que se encontraba bien y que ya estaba en Venezuela, país de origen tanto suyo como de su pareja.

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La revelación de la llamada abrió dos líneas de acción para los investigadores. Por un lado, la hipótesis de que el dato podría ser un intento de desinformar a las autoridades.

Por otro lado, la posible necesidad de involucrar a agencias venezolanas para localizar tanto a Torres como a María Fernanda Martínez, dueña del local, y al supuesto cirujano Eduardo David Ramos.

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La clínica Beauty Láser operaba de manera ilegal en el barrio Venecia de Bogotá, y tras el incidente, los tres administradores abandonaron la ciudad. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que Yulixa fue retirada casi sin conocimiento del establecimiento, lo que refuerza la gravedad del hecho y la urgencia de esclarecer su paradero.

Autoridades buscan localizar a María Fernanda Martínez, Edinson Torres y el supuesto cirujano Eduardo David Ramos, prófugos tras la operación - crédito red social X

Detalles investigación

La investigación está centrada en el trayecto del vehículo con placas UCQ-340, que transportó a Yulixa. De acuerdo con registros en poder de los investigadores, el carro particular salió de Bogotá por el peaje Andes a la 1:50 a. m., y poco después, a las 2:15 a. m., fue captado por cámaras en el peaje El Roble, en Gachancipá, a 71 kilómetros del punto de partida.

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Este vehículo, empleado habitualmente por María Fernanda Delgado Hernández y su pareja, Edinson Torres, figura legalmente a nombre de George Ramírez Cortázar.

El comerciante de 33 años, quien administra un local de comidas en las cercanías del establecimiento estético, se presentó voluntariamente ante la Sijín. En su declaración, explicó que si bien el coche está registrado oficialmente a su nombre, fueron Delgado Hernández y Torres quienes le solicitaron apoyo para realizar el traspaso de la propiedad.

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Ramírez Cortázar detalló que la pareja venezolana no pudo completar el trámite, ya que no contaba con la documentación migratoria exigida en Colombia para formalizar la transferencia del vehículo. Por ese motivo, el automóvil permaneció a su nombre, aunque no era quien lo utilizaba de manera cotidiana.

La investigación rastrea un Chevrolet que salió de Bogotá y fue detectado en peajes hacia Gachancipá horas después del incidente - crédito @diegoariasf1/TikTok

La información sobre el uso y propiedad del automóvil resulta clave para determinar los últimos movimientos de Toloza y esclarecer responsabilidades en el desarrollo del caso.

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Actualmente, la prioridad de los investigadores es determinar el paradero de la paciente y capturar a los responsables, quienes podrían haber huido hacia Venezuela, según una llamada interceptada. La falta de respuestas mantiene la incertidumbre entre los familiares de la mujer de 52 años.