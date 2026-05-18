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Estos son los departamentos que más talentos aportan a la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo citó 55 jugadores en la preconvocatoria para el torneo en donde la Tricolor se medirá a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos

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Ilustración de James Rodríguez y Luis Díaz en uniforme de fútbol colombiano frente a un mapa tricolor de Colombia, con el trofeo de la Copa Mundial sutilmente de fondo.
Antioquia, Valle del Cauca y Chocó son las tres regiones con mayor cantidad de representantes en la prelista de la selección Colombia al Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Néstor Lorenzo anunció la lista de los 55 jugadores preconvocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, de los cuales solamente 26 tendrán la oportunidad de representar a la selección Colombia en el torneo de naciones que se jugará en esta ocasión en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

En la lista Antioquia (15) es la región que mayor cantidad de jugadores aporta al combinado nacional, dato que coincide con Atlético Nacional y Envigado como los clubes del fútbol profesional colombiano que más jugadores formados en sus divisiones menores tiene citados en la recta final de preparación de la Copa del Mundo.

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Sede Campestre del Deportivo Cali en donde entrena el equipo profesional y las divisiones menores del club
Sede Campestre del Deportivo Cali en donde entrena el equipo profesional y las divisiones menores del club - crédito Deportivo Cali

La siguiente región con mayor cantidad de jugadores convocados es el Valle del Cauca, uno de los departamentos con mayor número de clubes profesionales afiliados a la Dimayor (5) y cuya selección departamental es de las más veces campeona en los interligas departamentales.

Una de las regiones que históricamente ha sido cuna de grandes futbolistas en Colombia es la tercera con mayor aporte de jugadores, Chocó (6). La capital de la República aporta a Camilo Vargas, canterano de Independiente Santa Fe, y a Andrés Felipe Román, canterano de Millonarios a la lista.

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La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
La selección Colombia debutará el 17 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
  • Antioquia (15): Andrés Mosquera Marmolejo, David Ospina, Santiago Arias, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Jhonatan Romaña, Kevin Castaño, Sebastián Gómez, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Jhon Durán, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Sebastián Villa.
  • Valle del Cauca (11): Christian Borja, Juan Cabal, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, John Stiven Mendoza, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Solís, Edwuin Cetré, Kevin Viveros.
  • Chocó (6): Carlos Cuesta, Déiver Machado, Yáser Asprilla, Carlos Andrés Gómez, Jhon Arias, Jhon Córdoba.
  • Nariño (4): Álvaro Angulo, Edier Ocampo, Jaminton Campaz, Néiser Villarreal.
  • Cauca (3): Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Carbonero.
  • Atlántico (2): Jordan Barrera, Rafael Santos Borré.
  • Bogotá D.C. (2): Camilo Vargas, Andrés Felipe Román.
  • Bolívar (2): Wílmar Barrios, Jorge Carrascal.
  • La Guajira (2): Álvaro Montero, Luis Díaz.
  • Caldas (1): Nelson Deossa.
  • Cesar (1): Willer Ditta.
  • Magdalena (1): Luis Suárez.
  • Norte de Santander (1): James Rodríguez.
  • Putumayo (1): Junior Hernández.
  • Risaralda (1): Juan Camilo Hernández.
  • Santander (1): Kevin Mier.
  • Tolima (1): Aldair Quintana.

Cuándo iniciará la concentración premundial de la selección Colombia en Medellín

Néstor Lorenzo
El técnico Néstor Lorenzo empezará en los próximos días la concentración de la selección Colombia en Medellín para el Mundial 2026 - crédito FCF

La selección Colombia, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, comienza este lunes 18 de mayo su concentración en Medellín con el objetivo de definir qué futbolistas integrarán el grupo definitivo que representará al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

en el grupo inicial de futbolistas que se unirán a la concentración destacan James Rodríguez, Camilo Vargas y Álvaro Montero, mientras que Néstor Lorenzo anticipó que “esta primera semana de trabajo será únicamente con seis o siete jugadores”, aludiendo a que la depuración de la lista se realizará de manera gradual. El entrenador confirmó en rueda de prensa ante Infobae Colombia que “para el 25 o 26 de mayo vamos a estar con la lista más depurada”, indicando que algunos de los jugadores actualmente presentes podrían no entrar en el corte final.

Entre los futbolistas que militan en Europa, Jhon Jader Durán solicitó una licencia a su club, Zenit FC de Rusia, lo que justificó su ausencia en el partido que definía el título de la Premier League rusa, que finalmente ganó el equipo donde también juega Wilmar Barrios. Según Julián Capera Durán se sumará a los entrenamientos en Medellín durante esta semana bajo las directrices de Néstor Lorenzo.

El mediocampista Jhon Solis, que finalizó la temporada con el Birmingham City de la segunda división de Inglaterra el 2 de mayo, está considerado para integrarse en la primera semana de trabajos en Medellín. Similar situación presentan otros futbolistas procedentes del fútbol argentino que fueron eliminados antes de semifinales de sus torneos, permitiendo su disponibilidad inmediata para la selección.

Un caso que genera controversia es el de Sebastián Villa, delantero cuyo nombre ha sido objetado por la Defensoría del Pueblo de Colombia tras haber sido declarado culpable de violencia de género en Argentina, debido a la agresión cometida contra su expareja. La convocatoria de Villa ha sido motivo de debate público. Junto a él, otros jugadores mencionados como próximos a reportarse son Edwuin Cetré de Estudiantes de la Plata, Santiago Arias —destacado en la temporada del Independiente de Avellaneda— y Jhojan Romaña, defensa central y capitán de San Lorenzo de Almagro.

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