Colombia

Bienes de la congresista Saray Robayo están en riesgo por caso Centros Poblados: Fiscalía insiste en que tendrían relación con Emilio Tapia

El equipo jurídico de la parlamentaria argumenta que las propiedades fueron adquiridas antes de cualquier vínculo con el contratista condenado y que no existen pruebas que respalden una posible sociedad de bienes

Guardar
Google icon
La representante a la Cámara Saray Robayo está en el ojo de los medios debido a su relación con el empresario condenado Emilio Tapia - crédito @sarayrobayobech/Instagram
La Fiscalía General de la Nación embargó cinco inmuebles de Saray Robayo por presuntos vínculos con recursos ilícitos del caso Centros Poblados - crédito @sarayrobayobech/Instagram

El embargo judicial de bienes de la exreina de belleza Saray Robayo, ahora congresista del Partido de la U, forma parte de la nueva fase en el caso Centros Poblados, uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia.

Robayo, a través de su defensa, niega vínculos patrimoniales con fondos ilícitos presuntamente generados por Emilio Tapia, contratista condenado, y busca frenar la extinción de dominio que ordenó la Fiscalía General de la Nación, según información conocida por la revista Cambio.

PUBLICIDAD

La Fiscalía embargó cinco inmuebles de Saray Robayo por sospechar que estos podrían estar relacionados con recursos irregulares provenientes del contrato de Centros Poblados.

Sin embargo, la congresista presentó pruebas de que adquirió las propiedades antes de conocer a Tapia y argumentó la total independencia de su patrimonio, cuestionando que exista una sociedad patrimonial con el contratista condenado.

PUBLICIDAD

---
Saray Robayo presentó pruebas de que adquirió sus propiedades antes de conocer a Emilio Tapia, contratista condenado por corrupción - crédito @sarayrobayobech/IG

Entre los bienes bajo medidas cautelares destaca un terreno rural de 2.100 metros cuadrados en San Bernardo del Viento, Córdoba, adquirido en 2022 por 22 millones de pesos. También figuran una finca de 31 hectáreas en Montería —comprada junto a su medio hermano Raymundo Elías Méndez Bechara—, un penthouse de 338 metros cuadrados en Coveñas, Sucre, y dos inmuebles adicionales en copropiedad.

La extinción de dominio busca evitar que patrimonios originados en actos ilícitos permanezcan en manos de los involucrados. Aunque la Fiscalía admite el origen lícito de los bienes, sostiene que podrían haber sido utilizados para ocultar capitales ilegales, y apela a la “probabilidad jurídica fundada probatoriamente” para aplicar medidas a personas cercanas a Tapia.

La defensa de Saray Robayo ante la extinción de dominio

Entretanto, la defensa jurídica de Saray Robayo, encabezada por Andrés Pastás, sostiene que su relación sentimental con Tapia comenzó en 2024 y que, hasta finales de 2023, la congresista “ni siquiera conocía a Tapia”, por lo que descarta la existencia de convivencia y de una unión marital de hecho.

Pastás recalcó en documentos judiciales que “nunca existió apoyo mutuo económico, moral ni espiritual”, según documentos presentados al caso y citados por Cambio. El defensor argumentó también que Tapia sigue casado desde 2016, lo que impediría la declaración de patrimonios compartidos.

Tiene 29 años, es abogada con especialización en Derecho Constitucional. Fue elegida representante a la Cámara en 2022 por el Partido de la U, obteniendo 120.806 votos, la mayor votación en Córdoba - crédito @sarayrobayobech/Instagram
Entre los bienes embargados destaca un terreno rural en San Bernardo del Viento y un penthouse en Coveñas, ambos con registros de adquisición previos al vínculo con Tapia - crédito @sarayrobayobech/Instagram

Asimismo, la congresista afirma que adquirió todos los bienes antes de iniciar cualquier vínculo con Tapia. El expediente judicial incluye sus declaraciones de renta: 1.929 millones de pesos en 2020, 1.795 millones en 2021 y 2.061 millones en 2022. La defensa señala que su patrimonio se originó en su trabajo en la Universidad del Sinú y el Ministerio del Interior en 2020.

Un elemento central de la defensa es que Robayo no entró a la cárcel El Bosque, en Barranquilla, donde estaba recluido Tapia, antes del 2 de mayo de 2024, según registros del Inpec. Este hecho respalda, en palabras de su equipo, que no convivió con el contratista durante el periodo relevante para la investigación.

Además, la estrategia de la defensa añadió un giro destacando la anterior relación sentimental de Robayo con Armando Benedetti, actual ministro del Interior, entre 2022 y 2023.

El expediente judicial revelado por la revista Cambio incorporó enlaces de prensa y pruebas de vuelos privados realizados por la congresista y Benedetti entre Barranquilla y Caracas en aeronaves de Helistar, Helijet y Río Sur, utilizados para reforzar que ese período descarta convivencia con Tapia.

Controversias en torno a fechas y vínculos patrimoniales

Antes de llegar al Congreso, Robayo trabajó en la Universidad del Sinú y fue secretaria ejecutiva del Ministerio del Interior en 2020, durante el gobierno de Iván Duque - crédito @sarayrobayobech/Instagram
La estrategia de la defensa señaló la relación previa de Saray Robayo con Armando Benedetti, respaldada por pruebas de vuelos privados en el periodo 2022-2023 - crédito @sarayrobayobech/Instagram

Uno de los focos principales del proceso es la incertidumbre sobre el momento exacto en que inició la relación Robayo-Tapia. Aunque la defensa alega que el vínculo comenzó en 2024, no suministró una fecha precisa, lo que dificultaría la validación de la unión patrimonial que requiere la Fiscalía como fundamento para su acusación.

De hecho, en una polémica entrevista de junio de 2025 concedida a Eva Rey, que al final nunca salió a la luz de forma completa, Robayo afirmó que su maternidad fue “planeada y concebida” en prisión junto a Tapia. Sin embargo, el expediente judicial no contiene el registro de nacimiento de la hija, aunque sí documentación relacionada con el matrimonio anterior de Tapia y su paternidad previa.

La defensa solicitó que Robayo, Tapia y sus abogados comparezcan ante la jueza para precisar el inicio del vínculo, pues solo una convivencia demostrada de al menos dos años podría crear una sociedad patrimonial de hecho, requisito clave para aplicar la extinción de dominio sobre los bienes de la congresista.

En declaraciones a Caracol Radio el 18 de abril de 2024, Robayo negó cualquier relación sentimental con Tapia. La declaración se produjo después de que el medio informara sobre supuestas salidas del contratista de la cárcel para encontrarse con la congresista, hecho que provocó una investigación interna del Inpec.

Temas Relacionados

Caso Centros PobladosFiscalía General de la NaciónSaray RobayoEmilio TapiaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Uribe comparó a Petro y Cepeda con Fidel Castro y Hugo Chávez y advirtió sobre el impacto en empresas: “Están generando desempleo”

Según el exmandatario, la forma en que se invierten los impuestos y la situación de inseguridad en el país contribuyen a la escasez de oportunidades laborales

Álvaro Uribe comparó a Petro y Cepeda con Fidel Castro y Hugo Chávez y advirtió sobre el impacto en empresas: “Están generando desempleo”

Motociclista resultó gravemente herida tras ser arrastrada por una camioneta en Rionegro, Antioquia: todo quedó en video

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a una conductora siendo llevada varios metros por el pavimento antes de que el responsable se diera a la fuga, mientras las autoridades adelantan investigaciones sobre lo sucedido

Motociclista resultó gravemente herida tras ser arrastrada por una camioneta en Rionegro, Antioquia: todo quedó en video

Campaña de Abelardo de la Espriella utilizaría canción de Yeison Jiménez para despacharse contra Iván Cepeda y Sergio Fajardo: “Tanto malp...”

Durante las presentaciones del aspirante, un video con el tema musical MLP del fallecido artista colombiano ha generado cuestionamientos, debido a la inclusión de fotografías con sus opositores a su campaña

Campaña de Abelardo de la Espriella utilizaría canción de Yeison Jiménez para despacharse contra Iván Cepeda y Sergio Fajardo: “Tanto malp...”

Daramola, productor de ‘Choka Choka’, desmintió a las artistas argentinas que acusaron de plagio a Shakira y Anitta

A través de su cuenta oficial de Instagram, el nigeriano compartió una publicación en la que mostraba que desde octubre de 2025 se venía trabajando el ritmo que presentaron la colombiana y su colega brasileña

Daramola, productor de ‘Choka Choka’, desmintió a las artistas argentinas que acusaron de plagio a Shakira y Anitta

Confirman muerte cerebral de investigador de la Defensoría del Pueblo: recibió un golpe letal en medio de riña en Bogotá

Miguel Ángel Ramírez, de 22 años, salía de una fiesta en el sector de Kennedy cuando fue sorprendido por desconocidos que le habrían propinado una patada en la cabeza. Desde la entidad rechazaron la violencia contra el joven

Confirman muerte cerebral de investigador de la Defensoría del Pueblo: recibió un golpe letal en medio de riña en Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

ENTRETENIMIENTO

Daramola, productor de ‘Choka Choka’, desmintió a las artistas argentinas que acusaron de plagio a Shakira y Anitta

Daramola, productor de ‘Choka Choka’, desmintió a las artistas argentinas que acusaron de plagio a Shakira y Anitta

La Segura se desató contra Mariana Zapata por su cercanía con Juanda Caribe: “Lávate la c...”

‘Dai Dai’ de Shakira: Las redes explotaron tras encontrar indirectazo a Piqué en adelanto del video musical, usó a Ronaldo

Shakira mostró un adelanto del video oficial de ‘Dai Dai’: aparecen Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras del fútbol

El Haragán y Compañía pone la mira en Colombia como su nueva casa musical: “Les vamos a dar mucha lata”

Deportes

Con Luka Modric a la cabeza, la selección de Croacia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con Luka Modric a la cabeza, la selección de Croacia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así funciona la Fundación Carlos Cuesta, jugador de la selección Colombia, del Chocó a la Copa del Mundo 2026

Avanzan las obras del Alfonso Galvis de cara al Panamericano de Atletismo: así fue la llegada del tapete para el estadio

Richard Ríos podría ir al Real Madrid: los jugadores de la selección Colombia que cambiarían de club tras el Mundial 2026

Mundial 2026: Luis Díaz y Yaser Asprilla, los dos jugadores de la selección Colombia sobre los que posan los ojos en importante revista internacional