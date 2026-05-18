Colombia

Cuatro exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron condenados por tortura, homicidio y secuestro

Las víctimas corresponderían en su mayoría a pobladores que se oponían al actuar ilegal de los grupos paramilitares o eran señalados de auxiliar a otras estructuras criminales que tenían injerencia en el departamento

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Primer plano de cuatro manos masculinas esposadas, unidas por una cadena, sobre un fondo oscuro con dos siluetas borrosas.
El fallo judicial determinó penas de prisión y sanciones económicas para quienes participaron en hechos violentos, tras analizar pruebas aportadas por las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuatro exintegrantes del Bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia fueron condenados por tortura, homicidio y secuestro tras ser hallados responsables de diversos delitos cometidos en el departamento del Tolima entre 1999 y 2005.

La decisión fue adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que valoró las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación.

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“En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cuatro exintegrantes del Bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por 29 hechos criminales ocurridos entre 1999 y 2005″, precisó el ente acusador.

La policía investiga la muerte de una mujer hallada en un motel de La Estrella tras una fiesta con alcohol y drogas - crédito Colprensa
La decisión fue adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que valoró las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa

Según el comunicado oficial, los procesados, identificados como José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo, ejercieron distintos roles dentro del grupo armado, como cabecillas, patrulleros, escoltas y articuladores financieros.

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La investigación atribuyó a estas personas 29 hechos criminales, incluida la ejecución de homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y desplazamientos forzados en varias zonas del departamento.

“Se trata de José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo. Estas personas, como cabecillas de estructuras armadas, patrulleros, escoltas y articuladores financieros, participaron en homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y desplazamientos forzados”, señaló la Fiscalía.

Las víctimas, de acuerdo con la Fiscalía habrían sido en su mayoría civiles que se opusieron a las órdenes del grupo paramilitar o que fueron señalados de colaborar con otras organizaciones armadas ilegales con presencia en la región.

Fiscalía - crédito Fiscalía
Las víctimas, de acuerdo con la Fiscalía habrían sido en su mayoría civiles que se opusieron a las órdenes del grupo paramilitar - crédito Fiscalía

Uno de los episodios documentados refiere a la tortura, desaparición y homicidio de una mujer y su sobrino menor de edad ocurridos el 8 de abril de 2002 en San Luis (Tolima). El comunicado describe que ambos fueron interceptados y trasladados a una finca, donde el menor fue separado y llevado a un lugar desconocido, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. La mujer fue asesinada y desmembrada.

“Entre los eventos delictivos documentados está la tortura, desaparición y homicidio de una mujer y su sobrino menor de edad en San Luis (Tolima), el 8 de abril del 2002. Hombres armados los interceptaron, maniataron y transportaron en una camioneta a una finca conocida como La Carolina. En dicho punto, el niño fue separado del grupo y trasladado a un destino desconocido, sin que se conozca a la fecha su paradero”, informó la Fiscalía.

Otro caso mencionado está relacionado con la retención, homicidio y desaparición de habitantes del municipio de Rovira, quienes fueron obligados a abandonar sus tierras en compañía de sus familias. La Fiscalía sostuvo que estos hechos constituyeron una estrategia de presión y control territorial por parte del Bloque Tolima de las AUC.

“Entre tanto, la tía fue asesinada y desmembrada. Otro hecho está relacionado con el homicidio y desaparición de pobladores de Rovira, quienes fueron retenidos por integrantes del Bloque Tolima de las AUC, intimidados y obligados a abandonar sus predios, en compañía de las familias”, precisó el ente acusador.

La Fiscalía sostuvo que estos hechos constituyeron una estrategia de presión y control territorial por parte del Bloque Tolima de las AUC - crédito Policía Nacional
La Fiscalía sostuvo que estos hechos constituyeron una estrategia de presión y control territorial por parte del Bloque Tolima de las AUC - crédito Policía Nacional

Las penas impuestas a Arias Jiménez, Rico Tafur, Carvajal Rodas y Bedoya Rayo oscilan entre 480 y 240 meses de prisión, además de multas que van desde 9.000 hasta 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El fallo contempla la aplicación de la pena alternativa, conforme a los parámetros establecidos en la Ley de Justicia y Paz.

“Los cuatro postulados condenados recibieron penas de entre 480 y 240 meses de prisión, y multas entre los 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sobre todos aplica la pena alternativa, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz”, aseveró el ente acusador.

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