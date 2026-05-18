Cuatro exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron condenados por tortura, homicidio y secuestro

El fallo judicial determinó penas de prisión y sanciones económicas para quienes participaron en hechos violentos, tras analizar pruebas aportadas por las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuatro exintegrantes del Bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia fueron condenados por tortura, homicidio y secuestro tras ser hallados responsables de diversos delitos cometidos en el departamento del Tolima entre 1999 y 2005.

La decisión fue adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que valoró las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación.

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“En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cuatro exintegrantes del Bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por 29 hechos criminales ocurridos entre 1999 y 2005″, precisó el ente acusador.

La decisión fue adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que valoró las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa

Según el comunicado oficial, los procesados, identificados como José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo, ejercieron distintos roles dentro del grupo armado, como cabecillas, patrulleros, escoltas y articuladores financieros.

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La investigación atribuyó a estas personas 29 hechos criminales, incluida la ejecución de homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y desplazamientos forzados en varias zonas del departamento.

“Se trata de José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo. Estas personas, como cabecillas de estructuras armadas, patrulleros, escoltas y articuladores financieros, participaron en homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y desplazamientos forzados”, señaló la Fiscalía.

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Las víctimas, de acuerdo con la Fiscalía habrían sido en su mayoría civiles que se opusieron a las órdenes del grupo paramilitar o que fueron señalados de colaborar con otras organizaciones armadas ilegales con presencia en la región.

Las víctimas, de acuerdo con la Fiscalía habrían sido en su mayoría civiles que se opusieron a las órdenes del grupo paramilitar - crédito Fiscalía

Uno de los episodios documentados refiere a la tortura, desaparición y homicidio de una mujer y su sobrino menor de edad ocurridos el 8 de abril de 2002 en San Luis (Tolima). El comunicado describe que ambos fueron interceptados y trasladados a una finca, donde el menor fue separado y llevado a un lugar desconocido, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. La mujer fue asesinada y desmembrada.

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“Entre los eventos delictivos documentados está la tortura, desaparición y homicidio de una mujer y su sobrino menor de edad en San Luis (Tolima), el 8 de abril del 2002. Hombres armados los interceptaron, maniataron y transportaron en una camioneta a una finca conocida como La Carolina. En dicho punto, el niño fue separado del grupo y trasladado a un destino desconocido, sin que se conozca a la fecha su paradero”, informó la Fiscalía.

Otro caso mencionado está relacionado con la retención, homicidio y desaparición de habitantes del municipio de Rovira, quienes fueron obligados a abandonar sus tierras en compañía de sus familias. La Fiscalía sostuvo que estos hechos constituyeron una estrategia de presión y control territorial por parte del Bloque Tolima de las AUC.

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“Entre tanto, la tía fue asesinada y desmembrada. Otro hecho está relacionado con el homicidio y desaparición de pobladores de Rovira, quienes fueron retenidos por integrantes del Bloque Tolima de las AUC, intimidados y obligados a abandonar sus predios, en compañía de las familias”, precisó el ente acusador.

La Fiscalía sostuvo que estos hechos constituyeron una estrategia de presión y control territorial por parte del Bloque Tolima de las AUC - crédito Policía Nacional

Las penas impuestas a Arias Jiménez, Rico Tafur, Carvajal Rodas y Bedoya Rayo oscilan entre 480 y 240 meses de prisión, además de multas que van desde 9.000 hasta 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El fallo contempla la aplicación de la pena alternativa, conforme a los parámetros establecidos en la Ley de Justicia y Paz.

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“Los cuatro postulados condenados recibieron penas de entre 480 y 240 meses de prisión, y multas entre los 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sobre todos aplica la pena alternativa, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz”, aseveró el ente acusador.