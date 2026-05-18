Juan Daniel Oviedo reiteró que Colombia es un país machista y mojigato: “Esta historia la vamos a escribir con una mujer”

Juan Daniel Oviedo afirmó que la llegada de una presidenta rompería el “prejuicio machista” en Colombia - crédito @JDOviedoAr/X

La posibilidad de ver a una mujer en la presidencia de Colombia se perfila como un factor determinante para la percepción de una democracia robusta entre la ciudadanía, según lo planteó el economista Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y actual fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, Oviedo destacó el peso simbólico y político que representa el acceso femenino al máximo cargo del Ejecutivo.

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De acuerdo con el exdirector del Dane, la sociedad colombiana asoció el buen funcionamiento democrático con el ejercicio pleno de derechos electorales y una representación equitativa en las instituciones.

“Cuando a Colombia le preguntan cuáles son los atributos más importantes para sentir que la democracia está funcionando bien, después del derecho a elegir y ser elegido, está la participación equitativa de hombres y mujeres en corporaciones públicas”, puntualizó Oviedo.

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Juan Daniel Oviedo señaló la falta de paridad tras 35 años de la Constitución - crédito @JDOviedoAr/X

El economista subrayó que, a pesar de los avances normativos, Colombia no ha alcanzado la paridad en espacios de poder tras más de tres décadas desde la promulgación de la Constitución Política de 1991.

“No lo hemos logrado en los 35 años de vigencia de la Constitución”, reflexionó, refiriéndose a la brecha persistente en la presencia femenina en cargos decisorios.

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La figura de una mujer en el liderazgo presidencial implicaría, según Oviedo, un cambio de paradigma. “Una mujer presidente en Colombia va a ser determinante para que la gente se sienta satisfecha de que la democracia funciona adecuadamente”, aseguró el candidato a la vicepresidencia.

Esta afirmación resaltó la dimensión simbólica y social de la equidad de género en las altas esferas del poder público.

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Oviedo también abordó los obstáculos culturales existentes en el país. Afirmó que la llegada de una mujer a la Casa de Nariño representaría una oportunidad para superar “ese prejuicio machista, mojigato que tiene el país”, en alusión a las estructuras tradicionales que todavía condicionan la participación de las mujeres en la política nacional.

La propuesta de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo incorpora la igualdad de género como uno de sus ejes programáticos, reflejando una demanda ciudadana por mayor representatividad. “Esta historia la vamos a escribir con una mujer presidenta. Y cuando pregunten qué fue lo que pasó en mayo de 2026, el futuro responderá con una sola palabra: sumamos”, finalizó.

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Juan Daniel Oviedo afirmó que una presidenta en Colombia fortalecería la democracia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se declararon listos para liderar Colombia y desafiar prejuicios en la política

La senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, afirmaron encontrarse preparados para asumir la presidencia y la vicepresidencia de Colombia, enfrentando prejuicios sobre género y orientación sexual en el escenario político nacional.

Durante una entrevista en el programa Dos Puntos de Caracol Radio, conducido por Vanessa de la Torre, los aspirantes respondieron a la pregunta sobre si el país está listo para ver a una mujer en la presidencia junto a un vicepresidente abiertamente gay.

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Oviedo reconoció los retos culturales aún presentes: “Jamás va a estar preparada”, expresó, refiriéndose a las barreras sociales en materia de equidad e inclusión.

Ante esta afirmación, Valencia intervino de forma categórica: “Los que estamos preparados somos Juan Daniel y yo”. La senadora remarcó la capacidad de ambos para ejercer los cargos más altos del Ejecutivo y reafirmó el compromiso de la fórmula con el servicio público.

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Estamos preparados para asumir la presidencia y la vicepresidencia” - crédito @PalomaValenciaL/X

“Nosotros estamos listos para ser excelentes vicepresidente y presidenta”, sostuvo, poniendo el acento en la preparación y la responsabilidad de su equipo.

“Sumando entre distintos”: Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

En varios pronunciamientos en X, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo coincidieron en la urgencia de buscar consensos de cara a las elecciones del domingo 31 de mayo de 2026.

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“Obvio que pensamos muy distinto en muchas cosas. Pero pensando en el futuro, que es una página en blanco, podemos estar de acuerdo sobre tantas otras”, afirmó Valencia.

Oviedo destacó la importancia de sumar esfuerzos: “Estamos de acuerdo con que solo sumando entre distintos se construye una Colombia más grande”.

Valencia concluyó: “Se han dedicado a dividirnos y tenemos muchas heridas, pero hay que dejarlos atrás, porque nosotros vinimos a sumar”. La propuesta conjunta apuesta por superar la polarización.