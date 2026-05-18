Colombia

Álvaro Uribe comparó a Petro y Cepeda con Fidel Castro y Hugo Chávez y advirtió sobre el impacto en empresas: “Están generando desempleo”

Según el exmandatario, la forma en que se invierten los impuestos y la situación de inseguridad en el país contribuyen a la escasez de oportunidades laborales

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Ilustración de Álvaro Uribe señalando a Iván Cepeda y Gustavo Petro, con Fidel Castro y Hugo Chávez sonriendo detrás.
El exmandatario Álvaro Uribe Vélez reiteró sus críticas hacia el presidente Gustavo Petro y hacia Iván Cepeda, aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a cuestionar al presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

En esta ocasión, el exmandatario colombiano (2002-2010) comparó a Petro y a Cepeda con Fidel Castro, dictador en Cuba, y con Hugo Chávez, principal referente del chavismo en Venezuela.

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En su cuenta oficial de X, el expresidente Uribe aseguró que tanto el presidente como el candidato “acaban” con la empresa privada y la estatal, situación que, según el líder del Centro Democrático, ocurrió en Cuba y Venezuela.

Álvaro Uribe Vélez aseguró que tanto Gustavo Petro e Iván Cepeda “acaban” con la empresa privada y la estatal expresidente de Colombia - crédito Colprensa
Álvaro Uribe Vélez aseguró que tanto Gustavo Petro e Iván Cepeda “acaban” con la empresa privada y la estatal expresidente de Colombia - crédito Colprensa

“Petro y Cepeda, como Castro y Chávez, acaban con la empresa privada y también con la estatal (sic)”, indicó Uribe Vélez.

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Para Álvaro Uribe, la empresa privada en Colombia estaría generando desempleo. Según el expresidente, esto se debe a la inversión de los impuestos y a la inseguridad en el país, lo que provoca la falta de empleo.

“La empresa privada colombiana, de todos los tamaños, desde las tiendas hasta las más grandes, están generando desempleo, no pueden invertir por los impuestos y la inseguridad, y no pueden generar nuevos empleos (sic)”, indicó el líder del Centro Democrático.

Álvaro Uribe Vélez aseguró que este sistema supuestamente está acabando con las empresas estatales y citó el presunto deterioro de Ecopetrol como ejemplo.

“Pero también este sistema acaba con las empresas del Estado. Basta ver el deterioro de Ecopetrol y la quiebra de las entidades intervenidas por el gobierno. Siguen el ejemplo de Chávez con PDVSA (sic)”, aseveró el exmandatario.

Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe Vélez aseguró que este sistema supuestamente está acabando con las empresas estatales y citó el presunto deterioro de Ecopetrol como ejemplo - crédito @AlvaroUribeVel/X

En otra publicación, el expresidente Uribe cuestionó la gestión del Gobierno y el panorama de seguridad. Según el exmandatario, en 2010 se registraron 10 masacres y en lo que va de 2024 la cifra asciende a 54. También aseguró que la salida de cocaína al mercado pasó de 150 toneladas en 2010 a 2.100 toneladas en 2024.

Uribe agregó que, de acuerdo con cifras de Medicina Legal, durante el actual gobierno habrían asesinado a más de 21.000 jóvenes y señaló impunidad total. Además, calificó a Iván Cepeda como “bandido señorón” en la misma publicación.

“Cepeda, ‘bandido señorón’: Masacres: 10 en 2010. 54 en lo corrido de este año. 150 toneladas de cocaína al mercado en 2010. 2.100 en 2024.Este gobierno, más de 21.000 jóvenes asesinados. Impunidad total. (Medicina Legal) (sic), aseveró Uribe Vélez.

Recientemente, el expresidente Uribe utilizó su cuenta en la red social X para denunciar la supuesta injerencia de varios grupos armados en la región de la Alta Guajira.

A través de un video, Uribe hizo énfasis en la compleja situación de seguridad que atraviesa la zona, al tiempo que relacionó esta problemática con la dinámica electoral actual.

Según sus declaraciones, cinco organizaciones ilegales estarían influyendo directamente en comunidades rurales, condicionando su intención de voto y favoreciendo a determinados candidatos.

Uribe explicó que estos grupos armados restringen la presencia de campañas políticas distintas a la que respaldan, buscando orientar la preferencia electoral hacia un aspirante específico.

Álvaro Uribe afirmó que cinco estructuras ilegales inciden sobre comunidades rurales y condicionan la participación política en esa región del país - crédito @AlvarorUribeVel/X

Mencionó de forma explícita al senador Iván Cepeda, a quien asoció con las acciones de estas estructuras, asegurando que impiden la participación de otras corrientes políticas y solo permiten actividades proselitistas en favor de Cepeda en la región.

Durante su intervención, el líder del Centro Democrático detalló los nombres de las organizaciones responsables de la presión sobre la población: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc, Los Pachencas -Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Ascn)-, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo.

En el video, Uribe denunció: “Cinco grupos criminales mortifican, maltratan a nuestros compatriotas de la Alta Guajira”. Sostuvo además: “Todos obligan a votar por Cepeda, su protector. Y en un corregimiento muy cerca de Maicao, Carraipía, ya los grupos criminales impiden cualquier acción proselitista en favor de alguien diferente a Iván Cepeda. Petro, Cepeda, le entregan el país al terrorismo”.

Uribe concluyó que la presión de estos grupos afecta el derecho al voto de las comunidades indígenas y rurales, y pidió apoyo para Paloma Valencia, su aliada política en la contienda electoral.

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