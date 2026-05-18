Joven se atrevió a tocar en acordeón uno de los temas más famosos de Michael Jackson y se viralizó en redes: “Pa’mi compadre”

Un joven músico, vestido con un traje oscuro y gafas futuristas, interpreta la canción Don't Stop 'Til You Get Enough del Rey del Pop - crédito @mulettmusic/Instagram

La película Michael, que aborda una parte de la historia del fallecido cantante estadounidense Michael Jackson, sigue generando mayor popularidad en el mundo.

En las redes sociales, varios internautas han difundido videos recreando a su estilo algunos de los temas musicales que inmortalizaron la carrera del Rey del Pop.

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Colombia no ha sido ajena a este nuevo fenómeno. De hecho, un joven decidió interpretar una de las canciones más conocidas del artista norteamericano, con la diferencia de que la reinterpretó con el género vallenato.

El video ya cuenta con más de 50.000 visualizaciones en las redes sociales - crédito Captura de Video Instagram/AP Foto

Se trata de Miguel Ángel Méndez Mulett, conocido en las plataformas digitales como Mulett Music, y que se ha destacado por la creación de varios arreglos musicales de varias canciones de música electrónica con su acordeón.

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Para esta ocasión, con motivo de la difusión de la película de Michael Jackson, el joven oriundo de Barrancabermeja (Santander, oriente de Colombia) decidió recrear el tema Don’t Stop ‘Til You Get Enough, que fue el primer sencillo en solitario del cantante estadounidense, tras su paso por la agrupación The Jackson Five.

Incluso, en la parte inicial decidió agregar un estribillo de la canción Dile del artista colombiano Silvestre Dangond, para luego arrancar con la interpretación el acordeón del tema de Jackson.

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“La verdad mi amor, que en estos días he pensado tantas cosas. Que volver a hablar de ese tema no quiero, pero yo te quiero decir esto”, se escucha al principio del video difundido en sus redes sociales.

- crédito @mulettmusic/Instagram

La viralización de este arreglo musical generó una intensa respuesta en plataformas digitales, donde la fusión entre el pop internacional y los instrumentos tradicionales del vallenato, como el acordeón y la caja, se ha convertido en tendencia entre los usuarios.

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Entre comentarios de felicitaciones y otros con tonos humorísticos, como la versión de que el Rey del Pop estuvo en un municipio del departamento del Atlántico, varios internautas reaccionaron a la versión de Mulett.

“Que espantosa combinación, ME ENCANTA”; “tremenda obra de arte”; “La IA no va a poder con Colombia jamás. Vaina que suena linda”; “el único vallenato que me gusta”; “Un saludo a mi compadre Michael allá en patillal”; “Ahora sí creo que Michael Jackson apareció en Malambo”; “Cuando compras la peli de Michael Jackson en un semáforo de Valledupar”; “Es que ahí niveles papá! Ubíquense…”, fueron algunas de las palabras de los internautas en las redes del músico santandereano.

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Posterior a la difusión de su video, el joven colombiano agradeció a sus seguidores que han compartido su material. “Gracias a todos los medios y personas que se han sumado a compartir mi video”, escribió Mulett en una storie publicada en su cuenta de Instagram.

El artista se ha hecho muy conocido por sus covers de música electrónica en redes - Crédito: @mulettmusic / Instagram

Quién es Mulett Music

La presencia de Miguel Ángel Méndez Mulett ha adquirido notoriedad más allá de las plataformas digitales.

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El proceso que llevó a Mulett a esta posición se cimentó en años de trabajo constante y publicaciones en su canal de YouTube, donde desde hace años sube versiones de éxitos internacionales, intencionadamente evitando el vallenato, con el fin de mostrar la versatilidad del acordeón en géneros modernos y poco habituales para el instrumento.

“Siempre me ha gustado el vallenato, es más, gracias a mi padre se me despertó este gusto por el acordeón. Pero, uno se va enamorando de otros géneros como el rock, el pop y la electrónica. Entonces, ¿por qué no interpretarlos con el acordeón?”, recordó en una publicación en redes sociales.

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En 2014, logró ser invitado al festival electrónico Summerland—actualmente llamado Storyland—, un evento donde, como el propio músico relató en sus redes sociales, fue raro que invitaran a un artista de ese estilo musical, pero que no fue desaprovechado.

El músico sigue acumulando seguidores en redes gracias a su innovadora propuesta - @mulettmusic / Instagram

“Es muy raro que inviten a un acordeonista a participar en un festival de música electrónica. Al principio, la gente estaba extrañada, pero al final fue todo un éxito, la gente disfrutó ver el acordeón interpretando otro género”, comentó en sus plataformas digitales.

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La exposición de Mulett en el Festival Estéreo Picnic, relatada por él mismo en su cuenta de Instagram, simbolizó un nuevo logro en la integración del acordeón con la escena alternativa. Su debut en este evento reforzó la percepción de su arte no solo como una rareza estilística, sino como una apuesta relevante para públicos diversos que, en su mayoría, lo conocen primero por vía digital.

Este impulso se vio amplificado cuando el futbolista colombiano Luis Díaz eligió a Mulett como músico en su boda, un episodio ampliamente difundido y que subrayó la creciente inserción de Mulett en la élite artística colombiana.

Adicionalmente, la versión en acordeón de la canción Sorry de Justin Bieber fue la que realmente internacionalizó su perfil: el video de esta interpretación se volvió viral primero fuera de Colombia, atrayendo el interés de medios internacionales y ampliando la curiosidad sobre el enfoque de Mulett en explorar territorios no tradicionales para su instrumento.

Actualmente, Mulett mantiene una actividad constante en TikTok, donde suma más de 12.000 seguidores que no solo consumen su contenido, sino que participan activamente sugiriendo canciones electrónicas para sus próximas adaptaciones.