Colombia

Colombia Solar: requisitos, beneficios y cómo obtener paneles solares para pequeños negocios

El programa busca expandir el acceso a energía limpia y económica para estratos 1, 2 y 3, ofreciendo subsidios de hasta el 60% o $20 millones para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
Pequeños comercios de estratos 1,
Pequeños comercios de estratos 1, 2 y 3 se benefician con la instalación de paneles solares fotovoltaicos gracias al programa Colombia Solar. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El programa Colombia Solar, impulsado por el Gobierno nacional en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se ha consolidado como una estrategia clave para fortalecer la economía popular y promover la transición energética en Colombia.

Esta iniciativa busca implementar Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV) en pequeños comercios, garantizando beneficios económicos y sostenibles para negocios ubicados en estratos 1, 2 y 3.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La primera etapa del programa fue financiada en un 100% y se centró en la región Caribe, donde se instalaron 100 sistemas fotovoltaicos en establecimientos como tiendas de barrio, restaurantes y panaderías. Ahora, la segunda fase busca expandirse a todo el país, ofreciendo un incentivo de hasta el 60% del valor de la instalación o 20 millones de pesos.

El 40% restante deberá ser asumido por los beneficiarios, ya sea con recursos propios o créditos con entidades financieras, dependiendo de las necesidades de consumo del establecimiento.

Sistemas solares con 25 años
Sistemas solares con 25 años de vida útil ayudan a reducir costos de energía y emisiones de CO₂ en negocios de la economía popular. - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, resaltó que “queremos llevarles soluciones fotovoltaicas individuales para que vean disminuciones en su factura de energía eléctrica y, que puedan vender excedentes a la red”. Además, enfatizó la importancia de la colaboración de alcaldías y operadores de red para agilizar los trámites administrativos y facilitar la implementación de los sistemas.

Beneficios de Colombia Solar

Los sistemas instalados cuentan con una vida útil de 25 años, permiten una reducción anual de 245,47 toneladas de CO2 y tienen una potencia instalada de 400 kWp, generando aproximadamente 497,90 MWh por año. Esta inversión no solo disminuye los costos de energía de los pequeños negocios, sino que también promueve energía limpia y sostenible, alineada con los objetivos de carbono neutralidad que Colombia ha establecido para 2050.

Además de los beneficios económicos, Colombia Solar busca garantizar inclusión social y equidad regional, llevando electricidad a comunidades históricamente excluidas y transformando los subsidios de energía en inversiones sostenibles, que aseguran un acceso digno y confiable a la electricidad.

Actualmente, el Estado destina cerca de 5 billones de pesos anuales en subsidios, los cuales, a través de esta estrategia, se convierten en soluciones permanentes para hogares y pequeños negocios.

Colombia Solar financia hasta el
Colombia Solar financia hasta el 60% del costo de la instalación, mientras que el resto puede cubrirse con recursos propios o crédito. - crédito REUTERS/Nelson Bocanegra

Requisitos para postularse

Para ser beneficiario del programa, los pequeños comercios deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Pertenecer a la economía popular, como tiendas de barrio o comercios pequeños, ubicados en estratos 1, 2 o 3.
  • Contar con edificación adecuada, tanto en propiedad como en condiciones sanitarias.
  • Tener redes eléctricas normalizadas, estar al día en el pago de las facturas de energía.
  • Realizar estudios técnicos, incluyendo análisis de sombra y revisión estructural del lugar de instalación.

Pasos para inscribirse

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza a través de la plataforma oficial www.energiaparatunegocio.com. Los interesados deben:

  1. Ingresar a la página oficial y definir si se postulan como beneficiario o implementador.
  2. Crear un usuario y diligenciar el formulario en línea.
  3. Cargar la documentación requerida para la validación.
  4. Esperar la notificación del programa sobre la aprobación de su solicitud.
La iniciativa busca fomentar inclusión
La iniciativa busca fomentar inclusión energética y sostenibilidad, llevando electricidad limpia a comercios en todo el país. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Apoyo institucional y financiamiento

El programa cuenta con una inversión de $42.000 millones y es liderado por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge). Además, permite vincular nuevos aliados a través de convenios con entidades públicas o privadas, lo que garantiza el cierre financiero del 40% restante del valor del sistema, ampliando así el alcance del programa a nivel nacional.

Ángela Patricia Álvarez, directora ejecutiva del Fenoge, afirmó que “Colombia Solar para Economías Populares se consolida como un proyecto que articula inclusión, sostenibilidad y dignidad energética. Lo que comenzó en el Caribe, hoy se proyecta a nivel nacional con un propósito claro: brindar herramientas reales para que los pequeños negocios puedan crecer, ahorrar y cuidar el entorno en el que trabajan y viven”.

Con esta iniciativa, Colombia Solar no solo reduce costos de energía, sino que impulsa un modelo de desarrollo sostenible, promoviendo la autonomía energética, la innovación y la protección ambiental en los comercios más vulnerables del país.

Temas Relacionados

Colombia SolarPaneles solaresEnergíaEconomíaEstratos 1 2 3Transición energéticaSubsidios para comerciosColombia-Noticias

Más Noticias

Procuraduría archiva proceso y absuelve al magistrado Altus Baquero del CNE tras indagación disciplinaria

La Sala Disciplinaria del Ministerio Público resolvió que no hubo pruebas para sostener los señalamientos en su contra

Procuraduría archiva proceso y absuelve

Vicky Dávila se reunió con María Fernanda Cabal y Juan Carlos Pinzón en medio de su campaña presidencial

Los encuentros se dieron en un ambiente cordial, presuntamente con énfasis en la seguridad del país, las críticas al gobierno Petro y la posibilidad de futuras alianzas en la derecha

Vicky Dávila se reunió con

Predicción del tiempo en Cali para este 25 de septiembre

El estado del tiempo en Cali cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del tiempo en Cali

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Medellín este 25 de septiembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima hoy en Colombia: temperaturas

Clima en Cartagena de Indias: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Cartagena de Indias:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó miembro del ELN dedicado

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña habló del proceso

Nataly Umaña habló del proceso que vivió tras su ruptura con Alejandro Estrada: “Algo muy bonito tenía que venir detrás de eso”

Carolina Corcho confesó cómo aprendió a tomar aguardiente y por qué involucró a Margarita Rosa: “Sencillo con cara de doble”

Difunden emotivo video de B King con Angie Miller antes de su desaparición en México

La Segura confirmó que pasará por el quirófano una vez más: “La nueva tuneada”

Andrea Guzmán contó la historia detrás de su escena más recordada en ‘La gloria de Lucho’: “Estaba muerta de la risa”

Deportes

Debacle del Once Caldas en

Debacle del Once Caldas en la Copa Sudamericana: fue eliminado por Independiente del Valle en penales por 5-4

Once Caldas se llevó un millonario premio de la Copa Sudamericana pese a la eliminación: esta es la cifra

Es oficial: Jorge Bava deja de ser entrenador de Independiente Santa Fe

Así fue como le ofrecieron $30 millones a un jugador durante un partido: lo calificó como un “incentivo”

Ese sería el rival de Once Caldas en las semifinales de la Copa Sudamericana: se clasificó en el último minuto