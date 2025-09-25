Colombia

Abelardo de la Espriella respondió a las publicaciones de Vicky Dávila en su contra: “Se los juro”

No es la primera vez que los precandidatos presidenciales exponen sus diferencias en redes sociales

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El abogado indicó que ya está informado sobre lo que ha escrito la precandidata en su contra - crédito @realsantig/X

Aunque faltan más de ocho meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, la mayoría de precandidatos ha dejado claras sus cartas, lo que incluye la posibilidad de generar alianzas con otros de los contendores.

En ese aspecto, Vicky Dávila ha reafirmado que no está interesada en trabajar con figuras que hayan estado vinculadas con el Gobierno Petro o con algún tipo de escándalo ligado a la corrupción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es por ello que en la tarde del 24 de septiembre arremetió, con diferentes publicaciones, contra el abogado Abelardo de la Espriella, al que cuestionó por su “amistad” con Alex Saab.

Cabe recordar que Saab, nacido en Barranquilla, estuvo preso por su importancia en entramados de criminales al interior de la dictadura venezolana y fue intercambiado por presos políticos para que volviera al vecino país, en donde fue designado por Nicolás Maduro como ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional.

Dávila cuestionó a Abelardo de
Dávila cuestionó a Abelardo de la Espriella por haber sido abogado de Alex Saab - crédito Europa Press

En la primera publicación, Dávila recordó un titular de prensa en el que Saab habló sobre el jurista nacido en Montería, al que describió como “un gran abogado y amigo”: “¿Confían en el gran amigo del testaferro de Nicolás Maduro? No estoy dispuesta a cambiar a un aliado de Maduro (Petro) por el amigo de su testaferro".

De la misma forma, la también periodista cuestionó el discurso que ha manejado De la Espriella durante su campaña, puesto que ha recriminado al Gobierno nacional y se ha declarado como un enemigo de las figuras de izquierda.

“«El tigre de papel» no es «abogado» de Alex Saab… es amigo. Ahí hay una enorme incoherencia entre lo que Abelardo dice en campaña y lo que hace en realidad y su pasado", escribió en X la precandidata.

La precandidata arremetió contra Abelardo
La precandidata arremetió contra Abelardo de la Espriella - crédito @VickyDavilaH/X

En otra publicación, Vicky Dávila volvió a mencionar la “amistad” que tendría el jurista con Alex Saab, cuestionando que De la Espriella tenga ese tipo de relación con un “criminal”: “«Soy amigo personal de Alex (Saab) le tengo profundo aprecio», Abelardo de la Espriella. Alex Saab es un criminal, testaferro del narcodictador Nicolás Maduro. Toda su plata es producto de la corrupción y el crimen. Se han robado Venezuela, en medio de una crisis humanitaria de dos décadas y más”.

Dávila también mencionó las declaraciones que ha realizado “El Turco” Sierra sobre Abelardo de la Espriella para indicar que el abogado no es un candidato con el que quiera trabajar por el país.

“La vida de Abelardo de la Espriella ha sido gris. Aquí lo que dijo El Tuso Sierra sobre él. Vayan conociendo al personaje de verdad, no al que les quieren vender a punta de plata. Bodegas y mañas. El juego debe ser limpio. Aquí hay candidatos muy buenos antipetristas, con ellos me voy a unir porque lo que vale es Colombia. Pero miren este video hasta el final”, expresó.

Dávila descartó la posibilidad de
Dávila descartó la posibilidad de trabajar con Abelardo de la Espriella en el futuro - crédito @VickyDavilaH/X

Abelardo de la Espriella se alejó de la polémica al responderle a Vicky Dávila

En su llegada a Medellín, Abelardo de la Espriella reveló en un evento privado que había sido informado de las publicaciones de Vicky Dávila en su contra, pero le restó importancia a la situación.

“Tan pronto aterrizamos, me mostraron como siete trinos de Vicky diciendo horrores de mí. Se los juro, con todo el corazón, solemnemente, yo no tengo rabia con eso. Creo que ella está bajo mucha presión y si uno ve las cosas con caridad humana, el panorama se aclara”, indicó.

Cabe recordar que el abogado ha dejado de responder a los señalamientos en su contra desde que invitó a Vicky Dávila de demostrar con pruebas lo que ha afirmado en su contra: “Respetada Vicky, te propongo algo: vamos juntos al Departamento de Justicia en los Estados Unidos y, si lo que dice es cierto, yo me retiro de la candidatura; si no lo es, ni siquiera tendrá que disculparse”.

Temas Relacionados

Vicky DávilaAbelardo de la EspriellaPolémicaXPrecandidatos presidencialesrespuestaElecciones ColombiaPublicacionesColombia-Noticias

Más Noticias

Revelaron la orden que dio Presidencia a las entidades del Gobierno para viralizar el discurso de Petro en la ONU: “Sumar esfuerzos”

Esta acción formaba parte de una “activación digital” diseñada para posicionar las declaraciones del jefe de Estado como tendencia en las plataformas sociales

Revelaron la orden que dio

Colpensiones dio detalle que podría retrasar la pensión de hombres y mujeres entre 40 y 65 años: así se soluciona

La verificación anual de los aportes y semanas cotizadas ayuda a prevenir dificultades y facilita la planeación financiera de los trabajadores en medio de la incertidumbre regulatoria

Colpensiones dio detalle que podría

Obras del metro de Bogotá modifican acceso en estación temporal de TransMilenio de la Calle 34: estos son los días de afectación

La construcción del viaducto sobre la avenida Caracas genera cierres parciales y nuevas rutas en la estación temporal, con el objetivo de garantizar conectividad y seguridad para quienes utilizan el sistema

Obras del metro de Bogotá

Petro respondió a duros descargos de Álvaro Leyva, que insistió en sus denuncias: lo acusó de ser un “posible sobornado” del cartel de Cali

Con un extenso mensaje en su perfil de X, el primer mandatario se refirió a los señalamientos del excanciller, en especial al episodio en el que dijo que el mandatario se había “perdido” en Santiago de Chile durante una visita oficial, y recordó supuestos nexos del exfuncionario con la organización criminal

Petro respondió a duros descargos

Yeimar Gamboa, joven líder del Centro Democrático asesinado en Antioquia, fue perseguido por sicarios hasta su casa: “Llegó corriendo”

La secretaria de Gobierno y Participación de Chigorodó entregó detalles sobre el crimen del activista y la labor política y social que desempeñaba en el municipio

Yeimar Gamboa, joven líder del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos narcos españoles fueron capturados

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

ENTRETENIMIENTO

La Tremenda reveló por qué

La Tremenda reveló por qué se separó del creador de contenido, Jordan Galván: “Lo que pasó no tiene perdón de nadie”

DJ Marcela Reyes pidió esclarecer el crimen de B-King en México: “Cada segundo de silencio es una herida más para mí”

Yina Calderón contó las razones por las que Paola Usme no la habría invitado a su matrimonio: “Entre tanta arpía y son tan hipócritas”

Por qué Valerie Domínguez se volvió a poner su vestido de Miss Universe 2006: “Teníamos una historia pendiente”

Karol G tendrá su propia marca de tequila: está inspirado en su éxito musical ’200 copas’

Deportes

Kevin Mier es blanco de

Kevin Mier es blanco de criticas en México por nuevo error: le marcaron un gol desde mitad de cancha

Así calificó la prensa Argentina el partido de Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero con River Plate por Copa Libertadores: “El de peor rendimiento”

Brillante arranque para las tenistas colombianos en el WTA 1000 de Beijing: así fueron las victorias de Camila Osorio y Emiliana Arango

Millonarios lanzó su tercera camiseta y en redes sociales se desató la polémica: “No había títulos, pero sobraba el estilo”

La crítica de Carlos Antonio Vélez al Once Caldas: “También lo puedo decir con plastilina”