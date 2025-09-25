Abelardo de la Espriella respondió a las publicaciones de Vicky Dávila en su contra: “Se los juro”

El abogado indicó que ya está informado sobre lo que ha escrito la precandidata en su contra - crédito @realsantig/X

Aunque faltan más de ocho meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, la mayoría de precandidatos ha dejado claras sus cartas, lo que incluye la posibilidad de generar alianzas con otros de los contendores.

En ese aspecto, Vicky Dávila ha reafirmado que no está interesada en trabajar con figuras que hayan estado vinculadas con el Gobierno Petro o con algún tipo de escándalo ligado a la corrupción.

Es por ello que en la tarde del 24 de septiembre arremetió, con diferentes publicaciones, contra el abogado Abelardo de la Espriella, al que cuestionó por su “amistad” con Alex Saab.

Cabe recordar que Saab, nacido en Barranquilla, estuvo preso por su importancia en entramados de criminales al interior de la dictadura venezolana y fue intercambiado por presos políticos para que volviera al vecino país, en donde fue designado por Nicolás Maduro como ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional.

En la primera publicación, Dávila recordó un titular de prensa en el que Saab habló sobre el jurista nacido en Montería, al que describió como “un gran abogado y amigo”: “¿Confían en el gran amigo del testaferro de Nicolás Maduro? No estoy dispuesta a cambiar a un aliado de Maduro (Petro) por el amigo de su testaferro".

De la misma forma, la también periodista cuestionó el discurso que ha manejado De la Espriella durante su campaña, puesto que ha recriminado al Gobierno nacional y se ha declarado como un enemigo de las figuras de izquierda.

“«El tigre de papel» no es «abogado» de Alex Saab… es amigo. Ahí hay una enorme incoherencia entre lo que Abelardo dice en campaña y lo que hace en realidad y su pasado", escribió en X la precandidata.

En otra publicación, Vicky Dávila volvió a mencionar la “amistad” que tendría el jurista con Alex Saab, cuestionando que De la Espriella tenga ese tipo de relación con un “criminal”: “«Soy amigo personal de Alex (Saab) le tengo profundo aprecio», Abelardo de la Espriella. Alex Saab es un criminal, testaferro del narcodictador Nicolás Maduro. Toda su plata es producto de la corrupción y el crimen. Se han robado Venezuela, en medio de una crisis humanitaria de dos décadas y más”.

Dávila también mencionó las declaraciones que ha realizado “El Turco” Sierra sobre Abelardo de la Espriella para indicar que el abogado no es un candidato con el que quiera trabajar por el país.

“La vida de Abelardo de la Espriella ha sido gris. Aquí lo que dijo El Tuso Sierra sobre él. Vayan conociendo al personaje de verdad, no al que les quieren vender a punta de plata. Bodegas y mañas. El juego debe ser limpio. Aquí hay candidatos muy buenos antipetristas, con ellos me voy a unir porque lo que vale es Colombia. Pero miren este video hasta el final”, expresó.

Abelardo de la Espriella se alejó de la polémica al responderle a Vicky Dávila

En su llegada a Medellín, Abelardo de la Espriella reveló en un evento privado que había sido informado de las publicaciones de Vicky Dávila en su contra, pero le restó importancia a la situación.

“Tan pronto aterrizamos, me mostraron como siete trinos de Vicky diciendo horrores de mí. Se los juro, con todo el corazón, solemnemente, yo no tengo rabia con eso. Creo que ella está bajo mucha presión y si uno ve las cosas con caridad humana, el panorama se aclara”, indicó.

Cabe recordar que el abogado ha dejado de responder a los señalamientos en su contra desde que invitó a Vicky Dávila de demostrar con pruebas lo que ha afirmado en su contra: “Respetada Vicky, te propongo algo: vamos juntos al Departamento de Justicia en los Estados Unidos y, si lo que dice es cierto, yo me retiro de la candidatura; si no lo es, ni siquiera tendrá que disculparse”.