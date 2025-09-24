Colombia

Tras su regreso al Ministerio de la Igualdad, Juan Florián, designó a una funcionaria acusada de acoso laboral

El ministro Juan Florián eligió a Tamara Ospina como parte de su equipo principal, a pesar de que la exviceministra renunció a ese mismo cargo por las acusaciones en su contra por acoso laboral

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El ministro Juan Florián, tras regresar al Ministerio de Igualdad, incorporó a Tamara Ospina como viceministra de las Mujeres, pese a denuncias previas en su contra por presunto acoso laboral y su renuncia en julio de 2025 - crédito @juanflorians/Instagram

Juan Florián, conocido anteriormente por su carrera en la industria del cine para adultos, asumió nuevamente el cargo de ministro de Igualdad el domingo 21 de septiembre tras la firma del decreto correspondiente por parte del presidente Gustavo Petro.

La decisión llegó después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anulara su anterior nombramiento al considerar que incumplía la normativa de equidad de género.

Pocas horas después de asumir el cargo, Juan Florián inició la conformación de su equipo principal de trabajo.

Sumó a Tamara Ospina como viceministra de las Mujeres, a pesar de que ella había ocupado ese puesto durante dos meses y presentó su renuncia en julio de 2025, tras ser señalada por presunto acoso laboral. El presidente Gustavo Petro aceptó esa renuncia.

