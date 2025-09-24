Colombia

Saltar en parapente y hacer ‘rafting’: conozca el pueblo ideal para aventurar, a una hora de Manizales

Este municipio es una puerta de entrada a miradores naturales desde los cuales se pueden contemplar panorámicas espectaculares

David Garzón

Por David Garzón

La topografía de Filadelfia, situada
El Eje Cafetero permanece como uno de los sitios más buscados por los turistas gracias a su diversidad geográfica y cultural. Dentro de este entramado, el departamento de Caldas destaca especialmente por las experiencias vinculadas a la producción de café, la riqueza de sus paisajes y el fuerte arraigo de sus tradiciones.

A través de múltiples alternativas de viaje, los visitantes pueden adentrarse en la cotidianidad de las fincas cafeteras, perderse entre paisajes de montañas y conocer costumbres que conforman la esencia de quienes habitan la región.

De acuerdo con ProColombia, la capital caldense, Manizales, conjuga la vitalidad urbana con la herencia del pasado, generando una identidad particular. Allí es posible explorar lugares emblemáticos como la Catedral Nuestra Señora del Rosario, una estructura monumental que domina el centro de la ciudad, así como el reconocido Teatro Los Fundadores, espacio clave de la vida cultural local.

Estas atracciones constituyen apenas una muestra de las posibilidades que ofrece la urbe, donde la arquitectura contemporánea convive con edificaciones y tradiciones heredadas de siglos anteriores.

Allí es posible explorar lugares
La relevancia internacional de Caldas se incrementa por su participación en el Paisaje Cultural Cafetero, un entorno que fue incluido por la Unesco en el selecto listado de Patrimonio de la Humanidad. Este reconocimiento permite a los viajeros observar e involucrarse directamente en el camino del grano de café, desde su cultivo en fincas tradicionales, pasando por los senderos entre cafetales, hasta su proceso de recolección y tostado. Este entorno está marcado igualmente por la hospitalidad de los habitantes que, tanto en pequeñas veredas como en municipios más desarrollados, comparten el orgullo de su herencia cafetera con quienes llegan de distintas partes del país o del extranjero.

Un lugar para los amantes de la aventura

Dentro del mapa de sitios recomendados en Caldas, el municipio de Filadelfia cobra un lugar especial. Situado a 48 kilómetros de Manizales, en la zona noroccidental del departamento, Filadelfia se presenta como un espacio donde la vida rural y la naturaleza se fusionan con actividades pensadas para los amantes de la aventura.

El clima, que promedia los 20 °C, crea las condiciones ideales para que el senderismo se convierta en una de las opciones favoritas de los turistas, quienes se ven envueltos por el característico aroma del café y los verdes intensos que tapizan sus montañas.

A través de múltiples alternativas
La topografía de Filadelfia, situada a unos 1.550 metros sobre el nivel del mar, se distingue por sus pendientes y terrenos irregulares, lo que la hace atractiva para quienes buscan experiencias más dinámicas. De acuerdo con el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero, este municipio es una puerta de entrada a miradores naturales desde los cuales se pueden contemplar panorámicas espectaculares, pues los principales cerros ofrecen vistas inigualables de la región, y desde allí es posible participar en actividades como parapentismo y rafting, ideales para quienes desean añadir una dosis de adrenalina a su visita.

Travesía por Filadelfia

Los caminantes disponen de rutas que atraviesan un terreno variado, desde los valles del río Cauca hasta la cima del Cerro Batero. Desde esta colina, se despliega un amplio panorama del departamento de Caldas, lo que convierte la expedición en una experiencia visual y contemplativa. Las distintas rutas de senderismo permiten descubrir la diversidad vegetal, la riqueza de los suelos y la interacción constante entre los cultivos y el entorno silvestre.

Un entorno que fue incluido
El aspecto histórico de Filadelfia se refleja en sus calles y viviendas, donde se mantienen en pie numerosas estructuras construidas en bahareque, una técnica tradicional que resalta la destreza arquitectónica local y la identidad antioqueña. La economía del municipio se sustenta principalmente en la agricultura, con cultivos fundamentales como el café, el maíz y la caña de azúcar, además de la ganadería. Esta base económica sostiene a una comunidad acostumbrada a la labor diaria en el campo, y al mismo tiempo contribuye a la autenticidad de las fiestas y celebraciones locales.

