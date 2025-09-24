Colombia

Petro y el país político reaccionaron a la aprobación del presupuesto de 2026 por $546,9 billones: “Felicito a las comisiones”

Congresistas del Senado y de la Cámara de Representantes dieron luz verde a la ponencia que reduce en $10 billones el monto propuesto originalmente por el Gobierno, de $556,9 billones

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que con la aprobación del presupuesto, no incrementará los impuestos a la cerveza y a la gasolina - crédito @SenadoGovCo/X y Ovidio González/Presidencia

Las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes aprobaron la ponencia que fija el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2026 en $546,9 billones. Esto quiere decir que la propuesta original del Gobierno nacional, de $556,9 billones, fue reducida en $10 billones, algo a lo que ya había accedido el presidente Gustavo Petro.

El primer mandatario se pronunció celebrando la decisión tomada por los congresistas, en medio de un ambiente tenso en el que la administración se enfrentaba al voto negativo de muchos legisladores de la oposición. Asimismo, informó que, gracias a la determinación que tomaron los senadores y representantes, no será necesario aumentar ciertos impuestos para completar los recursos.

Felicito a las comisiones económicas que hayan aprobado el presupuesto nacional por 547 billones. Como la solicitud nueva de recursos financieros disminuye en 10 billones de pesos, creo que lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

En ese sentido, instó a los productores de cerveza adquirir como materia prima el trigo y la cebada de Colombia, mejorando así la economía del país. “Sabrá más rica”, señaló.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo lo propio en la red social, felicitando a las comisiones económicas y resaltando que el presupuesto aprobado está basado en una ley de financiamiento que permitirá al Gobierno incrementar los recursos a través de tributaciones.

“De acuerdo señor presidente @petrogustavo, felicitamos a las comisiones económicas por esta aprobación del Presupuesto con base en la Ley de Financiamiento. Mañana será otro día”, precisó.

En desarrollo...

