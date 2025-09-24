Colombia

Novio de Andrea Valdiri apostó una millonada para apoyar a la bailarina de cara a su combate contra Yina Calderón

El empresario compartió en redes sociales la transferencia de una suma millonaria a favor de la barranquillera, lo que añade un componente económico y mediático al esperado enfrentamiento de Stream Fighters

Lina Muñoz Medina

Lina Muñoz Medina

Juan David Sepúlveda apuesta diez
Juan David Sepúlveda apuesta diez millones de pesos a favor de Andrea Valdiri en su pelea contra Yina Calderón - crédito @sepulv.jjd/Instagram

La inminente pelea de boxeo entre Andrea Valdiri y Yina Calderón adquirió un nuevo matiz tras la apuesta pública de Juan David Sepúlveda, pareja de la bailarina barranquillera, que decidió respaldarla con una suma de diez millones de pesos.

Este gesto, difundido a través de una historia en Instagram, intensificó la atención sobre el evento, que se celebrará el 18 de octubre en Bogotá y que forma parte del espectáculo Stream Fighters, organizado por el streamer Westcol.

El enfrentamiento entre Valdiri y Calderón fue calificado como uno de los duelos estelares de la velada, debido a las conocidas diferencias entre ambas figuras, que han generado polémica en redes sociales.

El evento, que reúne a personalidades de internet para competir en un ring de boxeo, se realizará en las instalaciones del Medplus y contará con venta de boletería presencial, además de transmisión en streaming para quienes sigan la competencia a distancia.

La pelea entre Andrea Valdiri
La pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón será uno de los duelos estelares del evento Stream Fighters en Bogotá - crédito rechismes / Instagram

La apuesta de Sepúlveda no solo representa un apoyo sentimental, también puso en primer plano el componente económico del espectáculo. En la publicación, el empresario compartió una captura de pantalla que evidencia la transferencia por un valor de $10′000.000 y acompañó la imagen con el mensaje.

“Todas mis apuestas a ti, Andrea Valdiri”, junto a un emoji de brazo ejercitado y un corazón rojo. Este respaldo fue interpretado como una muestra de confianza absoluta en la victoria de Valdiri.

Andrea Valdiri reveló contundente mensaje a Yina Calderón previo a su lucha

Mientras tanto, la preparación de ambas contendientes se ha convertido en un tema recurrente en redes sociales. Andrea Valdiri ha compartido detalles de su entrenamiento y, recientemente, envió un mensaje directo a Yina Calderón en el que expresó su determinación de cara al combate.

“Quiero que sienta que es una trompa’ mía”, manifestó la bailarina a través de sus plataformas digitales. La expectativa en torno a la pelea se ha visto alimentada por la constante interacción de ambas en internet, donde muestran avances y rutinas de entrenamiento tanto físicas como mentales.

El evento Stream Fighters reunirá
El evento Stream Fighters reunirá a personalidades de internet en un ring de boxeo y será transmitido en streaming - crédito @andreavaldirisos/Instagram

En días recientes, Valdiri sufrió un accidente doméstico mientras realizaba una mudanza, cuando un letrero cayó sobre su mano debido a un descuido de uno de los trabajadores. Tras el incidente, la creadora de contenido acudió a una valoración médica para tratar el dolor y la hinchazón, preocupada principalmente por su participación en la pelea programada.

Por su parte, Yina Calderón ha documentado en sus redes sociales el proceso de preparación para el combate, mostrando su disciplina y progreso en los entrenamientos. La atención del público continúa en aumento a medida que se acerca la fecha del enfrentamiento, que ha generado conversación y expectativa desde su anuncio.

El evento Stream Fighters no solo contará con el duelo entre Valdiri y Calderón. También se confirmó la participación de otras figuras, como Karina García, exintegrante de La casa de los famosos Colombia, que se enfrentará en el ring a la “influencer” mexicana Karely Ruiz.

Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón y Andrea Valdiri se desafiaron en la presentación del Stream Fighters 4 en el que ellas serán las luchadoras principales - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La confirmación del duelo se dio en junio durante una rueda de prensa en Medellín. Allí, Westcol resumió la magnitud del combate con una frase contundente: “Las más virales. Las más odiadas. Las más vistas. Ellas no necesitan presentación… solo espacio para pelear”.

En paralelo, las plataformas digitales se han convertido en escenario de apuestas simbólicas, memes y comentarios que alimentan la tensión. Hay quienes piden que Valdiri “ponga en su sitio” a Calderón, mientras otros defienden a la opita como la “chiquita pero peligrosa” que puede dar la sorpresa.

