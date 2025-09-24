Colombia

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

El sujeto lideraba una estructura que utilizaba drones explosivos y pasacalles para intimidar a la comunidad en el municipio vallecaucano y Santander de Quilichao

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Así se logró la captura de alias Harold - crédito @DirectorPolicía/X

Un importante golpe contra las disidencias de las Farc se registró en Santander de Quilichao (Cauca), con la captura de alias Harold.

El presunto criminal fue identificado como cabecilla de las redes de apoyo del frente Jaime Martínez, señalado como el principal responsable de al menos cinco atentados en Jamundí, Valle del Cauca, y de mantener una red de extorsión a cultivadores de hoja de coca y presión sobre la población civil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La detención, realizada por el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional en el desarrollo de la ofensiva nacional contra el crimen organizado, constituye un avance en la lucha por la seguridad regional.

La captura de alias Harold
La captura de alias Harold debilita a las disidencias de las Farc en el suroccidente colombiano - crédito @DirectorPolicía/X

La operación que permitió la aprehensión de alias Harold se llevó a cabo en las últimas horas en el municipio caucano. El detenido habría participado directamente en ataques en Jamundí, donde se emplearon drones cargados de explosivos, así como vehículos y motocicletas bomba.

Estos atentados provocaron la muerte de un policía y un soldado, además de dejar un saldo de 10 uniformados y 18 civiles heridos. Los métodos utilizados evidencian la capacidad operativa y el nivel de violencia de las estructuras bajo su mando.

Recorrido criminal de alias Harold

El historial criminal de “Harold” abarca más de nueve años, periodo en el que se consolidó como uno de los principales actores en la estructura delictiva del frente Jaime Martínez.

Era requerido por el delito de concierto para delinquir con fines terroristas. Además de su implicación en atentados, se le atribuye la ejecución de cobros extorsivos a cultivadores de hoja de coca, una práctica que afecta la economía local y perpetúa la financiación de actividades ilícitas. También ejercía presión sobre la comunidad, obligando a la población civil a participar en asonadas contra la fuerza pública, lo que incrementaba la tensión y el riesgo en la zona.

Alias Harold era cabecilla del
Alias Harold era cabecilla del frente Jaime Martínez y responsable de atentados y extorsiones en Cauca y Valle del Cauca - crédito @DirectorPolicía/X

De hecho, recientemente, el detenido coordinó la instalación de pasacalles en Santander de Quilichao, una acción simbólica vinculada al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y a la figura de alias El Mono Jojoy, histórico líder de las Farc. Estas manifestaciones públicas buscaban reforzar la presencia y el mensaje de las disidencias en la región, así como mantener la cohesión interna de sus estructuras.

La detención de alias Harold podría modificar la dinámica de extorsión y violencia en Jamundí y municipios aledaños, al tiempo que evidencia la capacidad de respuesta de las autoridades frente a los desafíos del crimen organizado.

Extorsión y control armado en la construcción de una carretera rural en Jamundí

En las zonas rurales de Jamundí, Valle del Cauca, la construcción de una carretera entre San Antonio y Villa Colombia ha generado alarma por la supuesta vinculación de disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco. Según las denuncias de la comunidad, estos grupos estarían promoviendo la obra con materiales transportados en contenedores y financiándola a través de extorsiones a los habitantes locales, usando a las Juntas de Acción Comunal para recaudar los pagos.

Habitantes de Jamundí denuncian presión
Habitantes de Jamundí denuncian presión y cobros ilegales para financiar obras viales impulsadas por grupos armados - crédito Colprensa - crédito Colprensa

En las últimas semanas, los vecinos observaron la llegada de doce contenedores en horarios nocturnos, destinados a edificar el nuevo corredor vial. Los sectores más impactados incluyen El Cedro, Bellavista, Cascarillal, El Diamante y La Despensa, zonas donde los grupos armados buscan consolidar rutas estratégicas.

El financiamiento de la carretera se recarga en la población mediante cuotas impuestas: $120.000 trimestral para hogares con autos, $60.000 mensual para propietarios de motocicletas y $30.000 para familias sin vehículo. También se exige un pago por residir o circular por la vía, bajo la promesa de obras de pavimentación y mejoramiento de la carretera.

Los líderes comunales, presionados por los frentes Jaime Martínez y Adán Izquierdo, deben cobrar estas “vacunas”. Actúan como intermediarios, recolectando el dinero entre los vecinos y entregándolo a representantes ilegales junto con reportes detallados. Esta práctica se extendió también a Sevilla, aumentando el riesgo para los dirigentes y dejando expuesta a la comunidad.

La utilización de las Juntas de Acción Comunal para estos fines debilita la presencia institucional y agudiza la vulnerabilidad de la población. Luigi Morales, concejal de Jamundí, declaró: “¿Hasta cuándo van a permitir que estos grupos sigan construyendo vías? Cada metro que construyen es un metro que se le resta a la institucionalidad, además le resta el derecho a las comunidades a estar tranquilas. Las comunidades siguen siendo extorsionadas, vetadas por estos grupos y nadie las protege”, según citó Blu Radio.

Temas Relacionados

Alias HaroldDisidencias de las FarcFrente Jaime MartínezSantander de QuilichaoJamundíCaucaColombia-NoticiasColombia-Violencia

Más Noticias

Egan Bernal se despidió de cuatro compañeros en el Ineos Grenadiers: uno de ellos le ayudó a ganar el Tour de Francia

El pedalista zipaquireño, que seguirá con el equipo para 2026, dijo adiós a cuatro pedalistas que no seguirán en la actividad, en especial con uno que es referente

Egan Bernal se despidió de

Mujer murió tras intoxicarse con hongos alucinógenos en medio de un ritual espiritual

Según explicaron en redes sociales, la víctima fue trasladada a un centro asistencial en Caldas, Antioquia, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció

Mujer murió tras intoxicarse con

“Mete duro la mano”: almacenes y supermercados se quejan de lo que pagarían con los nuevos impuestos de la reforma de Petro

Expertos advierten que la iniciativa podría elevar la inflación y afectar la inversión, mientras el Congreso inicia el debate sobre su viabilidad

“Mete duro la mano”: almacenes

Discurso de Petro en la ONU causó revuelo en el escenario político colombiano: experto analizó implicaciones de sus afirmaciones

Juan Nicolás Garzón, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, habló con Infobae Colombia sobre las repercusiones que podría generar lo expresado por el jefe de Estado en su última comparecencia ante el organismo multilateral

Discurso de Petro en la

Tensión en la Fiscalía por la autonomía en la investigación a Nicolás Petro: fiscal Camargo defiende legalidad de sus decisiones

La jefa del ente acusador respondió a las críticas asegurando que la designación de apoyos busca fortalecer la labor investigativa y no afecta la autonomía de los fiscales delegados

Tensión en la Fiscalía por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

Alias Kéiner, Toro y Mingo, integrantes del Eln en Maicao, La Guajira, fueron capturados por extorsión, secuestro y asesinato

ENTRETENIMIENTO

Los podcasts más sonados hoy

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Claudia Bahamón salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias reiteradas en ‘MasterChef Celebrity’

Mario Alberto Yepes y su ex hicieron un ‘trend’ que sorprendió por su complicidad: ¿y Caterin Escobar?

Novio de Andrea Valdiri apostó una millonada para apoyar a la bailarina de cara a su combate contra Yina Calderón

Jorge Rausch reveló el mensaje con el que le “cayó” a su novia y contó si le afecta la diferencia de edad

Deportes

La dura sentencia sobre James

La dura sentencia sobre James Rodríguez en México: “No es un líder, hay otros en el Club León”

Video: Javier Reyes noqueó a su rival con rodillazos y se ganó un contrato en la UFC: “Para mí es matar o morir”

Estos serán los canales que transmitirán los partidos de la selección Colombia en el Mundial Sub-20

Once Caldas no solo se juega el cupo a semifinal ante Independiente del Valle: Dayro Moreno va por otro récord en la Sudamericana

Colombia en los mundiales sub-20, más de 10 participaciones y un podio