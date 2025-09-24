Benedetti alerta sobre posible “trampa” en la próxima elección de rectoría en la Universidad del Atlántico

El ministro del Interior pidió vigilancia especial sobre el proceso de elección de rector en la Universidad del Atlántico. - crédito Colprensa

Una alerta por posibles irregularidades en la próxima elección de rectoría en la Universidad del Atlántico fue lanzada por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El funcionario advirtió sobre presuntas inconsistencias en el proceso que definirá al nuevo rector para el periodo 2025-2029 y solicitó a los entes de control realizar vigilancia sobre el conteo de votos previsto en la consulta interna del próximo 2 de octubre entre la comunidad universitaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Benedetti expresó su preocupación ante la comunidad académica y funcionarios públicos, afirmando haber recibido informes acerca de anomalías en la preparación y desarrollo del proceso electoral. “Sería bueno pararle bolas a cómo se va a hacer el proceso. He recibido noticias en las últimas horas de que el proceso presenta inconsistencias. Sería bueno que ustedes ayudaran a poner la lupa y a verificar cómo se va a hacer ese conteo”, señaló durante su participación en el II Foro Internacional de Parlamentarios en Barranquilla.

La Fiscalía y la Procuraduría fueron llamadas a supervisar el proceso electoral universitario en Barranquilla tras denuncias de inconsistencias. - crédito @udeatlantico/X

La advertencia del ministro incluye un llamado directo a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que supervisen paso a paso la consulta universitaria. Benedetti sostuvo que “los ruidos siempre son que van a hacer trampa. Que habrá fraude. Por eso, como Ministerio, vamos a apoyar desde la Dirección de Democracia”.

El respaldo del Gobierno nacional en este proceso se dirige, de manera explícita, a la candidatura de Wilson Quimbayo. Según Benedetti, Quimbayo posee una hoja de vida limpia y relevante en el ámbito académico y es considerado una persona capacitada para encabezar la institución. “Es un candidato idóneo, es una persona preparada y ojalá clasifique en la consulta popular entre los alumnos de la universidad; después se verá en el Consejo Superior, que tiene su autonomía para decidir”, afirmó el ministro.

En el contexto del proceso de selección, la lista de aspirantes que comenzó con 19 nombres ha disminuido, reflejando movimientos dentro de la comunidad universitaria. La candidata Sandra Plata anunció el retiro de su aspiración y manifestó su apoyo a Wilson Quimbayo, fortaleciendo así su postulación.

Por su parte, Wilfred Vilardy Nagles, docente e investigador, declinó su candidatura y comunicó su respaldo a Leyton Barrios. Además, los decanos Dalín Miranda y Heriberto Hurtado renunciaron también a sus campañas y manifestaron apoyo a las candidaturas de Álvaro González y Leyton Barrios, respectivamente.

La consulta para elegir rector en la Universidad del Atlántico enfrenta cuestionamientos de transparencia. - crédito Colprensa

El Ministerio del Interior reiteró que mantendrá un acompañamiento técnico durante el proceso electoral a través de la Dirección de Democracia. “Nosotros vamos como ministerio a apoyar con la dirección de democracia y vamos entonces a llamar a la Procuraduría, a la Fiscalía, a que estén pendientes de todo el proceso electoral. Los ruidos siempre son de que van a hacer trampa”, recalcó Benedetti.

Durante las intervenciones, el ministro subrayó que el objetivo principal de las autoridades es garantizar la legalidad y transparencia del proceso y advirtió que el resultado será supervisado por los órganos competentes.

El proceso de consulta popular determinará el candidato que será presentado al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, el cual tiene la autonomía para decidir sobre la designación del próximo rector. El desarrollo del procedimiento será objeto de seguimiento por parte de las autoridades involucradas, ante la expectativa de la comunidad universitaria frente a la determinación de la nueva administración para el periodo 2025-2029.

Candidatos y autoridades solicitan garantías para asegurar la legalidad de la elección en la máxima casa de estudios del Atlántico. - crédito Universidad del Atlántico

Además de su declaración sobre la elección de rector, Benedetti mencionó los avances en materia de seguridad en Barranquilla, vinculados al cese al fuego y al diálogo con organizaciones delictivas, aunque resaltó que la vigilancia sobre las votaciones universitarias ocupa actualmente la atención institucional.