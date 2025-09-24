Colombia

Benedetti alerta sobre posible “trampa” en la próxima elección de rectoría en la Universidad del Atlántico

El ministro del Interior solicitó la intervención de la Procuraduría y la Fiscalía para supervisar el proceso electoral, debido a reportes de inconsistencias y temores de fraude entre la comunidad universitaria

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
El ministro del Interior pidió
El ministro del Interior pidió vigilancia especial sobre el proceso de elección de rector en la Universidad del Atlántico. - crédito Colprensa

Una alerta por posibles irregularidades en la próxima elección de rectoría en la Universidad del Atlántico fue lanzada por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El funcionario advirtió sobre presuntas inconsistencias en el proceso que definirá al nuevo rector para el periodo 2025-2029 y solicitó a los entes de control realizar vigilancia sobre el conteo de votos previsto en la consulta interna del próximo 2 de octubre entre la comunidad universitaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Benedetti expresó su preocupación ante la comunidad académica y funcionarios públicos, afirmando haber recibido informes acerca de anomalías en la preparación y desarrollo del proceso electoral. “Sería bueno pararle bolas a cómo se va a hacer el proceso. He recibido noticias en las últimas horas de que el proceso presenta inconsistencias. Sería bueno que ustedes ayudaran a poner la lupa y a verificar cómo se va a hacer ese conteo”, señaló durante su participación en el II Foro Internacional de Parlamentarios en Barranquilla.

La Fiscalía y la Procuraduría
La Fiscalía y la Procuraduría fueron llamadas a supervisar el proceso electoral universitario en Barranquilla tras denuncias de inconsistencias. - crédito @udeatlantico/X

La advertencia del ministro incluye un llamado directo a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que supervisen paso a paso la consulta universitaria. Benedetti sostuvo que “los ruidos siempre son que van a hacer trampa. Que habrá fraude. Por eso, como Ministerio, vamos a apoyar desde la Dirección de Democracia”.

El respaldo del Gobierno nacional en este proceso se dirige, de manera explícita, a la candidatura de Wilson Quimbayo. Según Benedetti, Quimbayo posee una hoja de vida limpia y relevante en el ámbito académico y es considerado una persona capacitada para encabezar la institución. “Es un candidato idóneo, es una persona preparada y ojalá clasifique en la consulta popular entre los alumnos de la universidad; después se verá en el Consejo Superior, que tiene su autonomía para decidir”, afirmó el ministro.

En el contexto del proceso de selección, la lista de aspirantes que comenzó con 19 nombres ha disminuido, reflejando movimientos dentro de la comunidad universitaria. La candidata Sandra Plata anunció el retiro de su aspiración y manifestó su apoyo a Wilson Quimbayo, fortaleciendo así su postulación.

Por su parte, Wilfred Vilardy Nagles, docente e investigador, declinó su candidatura y comunicó su respaldo a Leyton Barrios. Además, los decanos Dalín Miranda y Heriberto Hurtado renunciaron también a sus campañas y manifestaron apoyo a las candidaturas de Álvaro González y Leyton Barrios, respectivamente.

La consulta para elegir rector
La consulta para elegir rector en la Universidad del Atlántico enfrenta cuestionamientos de transparencia. - crédito Colprensa

El Ministerio del Interior reiteró que mantendrá un acompañamiento técnico durante el proceso electoral a través de la Dirección de Democracia. “Nosotros vamos como ministerio a apoyar con la dirección de democracia y vamos entonces a llamar a la Procuraduría, a la Fiscalía, a que estén pendientes de todo el proceso electoral. Los ruidos siempre son de que van a hacer trampa”, recalcó Benedetti.

Durante las intervenciones, el ministro subrayó que el objetivo principal de las autoridades es garantizar la legalidad y transparencia del proceso y advirtió que el resultado será supervisado por los órganos competentes.

El proceso de consulta popular determinará el candidato que será presentado al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, el cual tiene la autonomía para decidir sobre la designación del próximo rector. El desarrollo del procedimiento será objeto de seguimiento por parte de las autoridades involucradas, ante la expectativa de la comunidad universitaria frente a la determinación de la nueva administración para el periodo 2025-2029.

Candidatos y autoridades solicitan garantías
Candidatos y autoridades solicitan garantías para asegurar la legalidad de la elección en la máxima casa de estudios del Atlántico. - crédito Universidad del Atlántico

Además de su declaración sobre la elección de rector, Benedetti mencionó los avances en materia de seguridad en Barranquilla, vinculados al cese al fuego y al diálogo con organizaciones delictivas, aunque resaltó que la vigilancia sobre las votaciones universitarias ocupa actualmente la atención institucional.

Temas Relacionados

elección de rectorUniversidad del AtlánticoArmando Benedettiproceso electoralconsulta universitariatransparencia eleccionesColombia-Noticias

Más Noticias

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la ciudad sufrirán recortes de agua

Cortes de agua en Bogotá:

Pico y Placa: qué autos descansan en Cartagena este miércoles 24 de septiembre

Cuáles son los vehículos que no pueden circular este miércoles, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: qué autos

Pico y Placa en Villavicencio: qué carros descansan este miércoles 24 de septiembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa en Villavicencio:

Resultados Sinuano Día y Noche 23 de septiembre de 2025: todos los números ganadores de ambos sorteos

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora de ambos sorteos del día, en sus respectivos horarios

Resultados Sinuano Día y Noche

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este miércoles 24 de septiembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de ciudad este miércoles

Pico y Placa: qué vehículos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Harold, cabecilla de

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

ENTRETENIMIENTO

Los podcasts más sonados hoy

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Claudia Bahamón salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias reiteradas en ‘MasterChef Celebrity’

Mario Alberto Yepes y su ex hicieron un ‘trend’ que sorprendió por su complicidad: ¿y Caterin Escobar?

Novio de Andrea Valdiri apostó una millonada para apoyar a la bailarina de cara a su combate contra Yina Calderón

Jorge Rausch reveló el mensaje con el que le “cayó” a su novia y contó si le afecta la diferencia de edad

Deportes

Egan Bernal se despidió de

Egan Bernal se despidió de cuatro compañeros en el Ineos Grenadiers: uno de ellos le ayudó a ganar el Tour de Francia

La dura sentencia sobre James Rodríguez en México: “No es un líder, hay otros en el Club León”

Video: Javier Reyes noqueó a su rival con rodillazos y se ganó un contrato en la UFC: “Para mí es matar o morir”

Estos serán los canales que transmitirán los partidos de la selección Colombia en el Mundial Sub-20

Once Caldas no solo se juega el cupo a semifinal ante Independiente del Valle: Dayro Moreno va por otro récord en la Sudamericana