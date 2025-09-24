Actriz que participa en ‘Miss Universe Colombia’ reveló desafíos mientras desempeña su maternidad: “Eso me da una fortaleza diferente”

La candidata resaltó que las vivencias personales y la maternidad han fortalecido su carácter para competir en el certamen nacional - crédito @lacordobalove/ Instagram

Isabela Córdoba, actual Miss Cundinamarca, se ha posicionado como una de las figuras más visibles en el camino hacia Miss Universe Colombia 2025.

Su historia, marcada por la maternidad y una trayectoria personal llena de desafíos, ha captado la atención del público y de los medios, como lo evidenció su reciente entrevista en La FM.

Córdoba no solo representa a su departamento en el certamen nacional, sino que también encarna una nueva etapa en los concursos de belleza colombianos, donde la diversidad de experiencias de vida, incluida la maternidad, comienza a ocupar un lugar central.

Durante su conversación con La FM, Isabela Córdoba compartió cómo la experiencia de ser madre ha influido en su participación en Miss Universe Colombia 2025.

La candidata explicó que la maternidad le ha otorgado una fortaleza especial, distinta a la que había experimentado antes.

“Creo que soy una mujer interiormente que se ha asumido de muchas maneras. Entonces, eso me da una fortaleza diferente”, afirmó, subrayando que las vivencias personales y las dificultades superadas han fortalecido su carácter y su determinación en el certamen.

El apoyo constante de sus hijos ha sido clave en el proceso de Isabela Córdoba rumbo a Miss Universe Colombia 2025 - crédito @lacordobalove/ Instagram

La representante de Cundinamarca también abordó los retos que enfrenta en el concurso, haciendo énfasis en la resiliencia que ha desarrollado a lo largo de su vida.

Córdoba relató que las caídas y los momentos difíciles han sido parte fundamental de su crecimiento personal.

“Cuando ya has tenido una vida donde has tenido caídas y te has levantado muchas veces, que todos las hemos tenido, pues digamos que la fortaleza interior es más, ¿no? Eso digo yo”, expresó en la entrevista con La FM. Además, destacó el papel de sus hijos en este proceso, señalando que el apoyo y la compañía de ellos le brindan una energía adicional para afrontar los desafíos del certamen.

El contexto de Miss Universe Colombia 2025 ha sido especialmente relevante para historias como la de Córdoba. El certamen ha abierto sus puertas a mujeres con trayectorias diversas, permitiendo la participación de madres y de candidatas con experiencias de vida distintas a las que tradicionalmente se asociaban con los concursos de belleza. Esta apertura ha permitido que figuras como Isabela Córdoba puedan visibilizar la fortaleza que surge de la maternidad y de la superación personal, rompiendo estereotipos y ampliando el perfil de las participantes.

Al cierre de su diálogo con La FM, Córdoba resaltó que su energía y determinación se ven potenciadas por el impulso que le transmiten sus hijos, quienes la acompañan en cada paso de este camino.