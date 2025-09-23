Vicky Dávila respondió a los señalamientos de Gustavo Petro de manipular el caso de Nicolás Petro: “Es otra mentira”

Vicky Dávila, precandidata presidencial; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Presidencia de Colombia

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila rechazó de manera directa las afirmaciones recientes de Gustavo Petro relacionadas con el proceso judicial que involucra a su hijo, Nicolás Petro.

A través de su cuenta de X, Dávila destacó que “Gustavo Francisco Petro, tarde o temprano se comprobará que lo que usted dice sobre mí en el caso de su hijo, es otra mentira”.

La respuesta surge luego de que el mandatario colombiano insinuara que la periodista habría tenido acceso privilegiado a información reservada sobre el caso.

La respuesta de Vicky Dávila surge luego de que el mandatario colombiano insinuara que la periodista habría tenido acceso privilegiado a información reservada sobre el caso - crédito Colprensa

En el mensaje, Vicky Dávila cuestionó de forma categórica la integridad de las declaraciones del presidente y señaló también que su trayectoria profesional permanece alejada de actividades ilícitas.

“Yo jamás actuaría como usted o como cualquiera de sus secuaces. Yo no tengo pasado ni presente delincuencial”, le respondió Dávila al presidente.

Dávila, figura reconocida en la escena política y mediática, dirigió varias preguntas al jefe de Estado acerca del desarrollo del caso judicial de Nicolás Petro y el comportamiento institucional del entorno presidencial frente al proceso.

Planteó dudas frente a la posible intervención de Gustavo Petro para evitar la colaboración judicial de su hijo, que habría confesado “todas las porquerías que hicieron para ganar”, según describió la periodista.

Asimismo, solicitó explicaciones de las acciones tomadas luego de que Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, presuntamente se presentó en Casa de Nariño para exponer detalles sobre manejos irregulares de recursos en la campaña presidencial.

En una de las preguntas dirigidas al presidente, Vicky Dávila planteó: “¿Cuéntele al país, usted qué hizo cuando Day Vásquez fue a Palacio y le contó, durante horas, todo lo que había hecho Nicolás, las platas sucias y la campaña? Porque al país usted no le reveló nada, me tocó a mí como periodista destapar esa olla podrida”.

Adicionalmente, la precandidata cuestionó si el mandatario estaría influenciando a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para intervenir en el proceso de su hijo.

Respuesta de Vicky Dávila al presidente Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/X

El mensaje de Dávila incluyó una referencia crítica a la reciente salida del fiscal Mario Burgos del expediente y la designación de la fiscal Lucy Laborde, expresando escepticismo sobre el alcance de la autonomía institucional: “¿Después de sacar al fiscal Mario Burgos del caso de su hijo, la fiscal Lucy Laborde, tampoco les sirve?”.

Qué dijo Gustavo Petro

En su publicación, el presidente expresó que la fiscal Lucy Laborde habría entregado información reservada a la candidata presidencial de la oposición, Vicky Dávila, antes de ejecutar acciones en el proceso de Nicolás Petro. Según Petro, esto vulneró el principio de independencia judicial al supeditar a la fiscal a intereses partidistas.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la imparcialidad de la fiscal Laborde y aseguró que el caso se convirtió en una herramienta de campaña de la oposición - crédito @petrogustavo/X

El mandatario escribió: “No hay autonomía de la fiscal Laborde, cuando entrega la información reservada de la fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición Victoria Dávila horas antes de proceder y, rompiendo el derecho universal con su principio de juez independiente y neutral. Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Dávila y por tanto de la oposición. Ya condenó la prensa a mi hijo, y presiona la condena judicial, sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla, mientras dejan matar a sus hijos. Laborde obedece esos deseos”.

Gustavo Petro también aseguró que la fiscal ha actuado en función de anuncios públicos realizados por Dávila y vinculó a funcionarios judiciales con intereses de grupos opositores y situaciones previas referidas al caso de su hijo.

El presidente afirmó: “La fiscal Laborde ataca a su jefe administrativo porque quiere evitar que la quiten, para seguir cumpliéndole a Victoria y a quienes desean como ella, ganar una campaña sobre la base de la injusticia con mi hijo”.

En otra sección de su publicación, Petro sostuvo que la prensa ya condenó a su hijo y relacionó estas acciones con presuntas motivaciones políticas para debilitar su gobierno mediante el caso judicial. Según sus palabras, la condena a Nicolás Petro sería usada por la oposición para influir sobre el electorado.