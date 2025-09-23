Tammy Parra reveló la mala experiencia al trabajar con Maluma: “No conozcas a tus ídolos”

Tammy Parra revela el lado oculto de grabar con Maluma: ansiedad, autocrítica y una lección inesperada - crédito @tammy.parra/IG

La oportunidad de participar en un video musical junto a Maluma representaba un sueño para Tamara Parra, reconocida influencer y creadora de contenido mexicana, pero la experiencia en Cartagena, donde se grabó el videoclip de la canción Bronceador, terminó siendo un reto emocional inesperado para la joven.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la joven compartió su testimonio sobre los momentos de ansiedad y autocrítica que vivió durante el rodaje.

“Tuve una mala experiencia con Maluma. ¿Se acuerdan de que hace un tiempo lo conocí porque salía en su video musical? No quería contarlo porque me daba vergüenza, pero ya es hora“, empezó contando la conocida Tammy Parra.

De acuerdo con sus declaraciones, la situación comenzó cuando Parra recibió la noticia de que el propio Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis, la había seleccionado para aparecer en su nuevo video: “Oye, Maluma te eligió para salir en su video”, le comunicaron.

La emoción inicial fue tan grande que le costaba creerlo y poco después, viajó a Cartagena, donde el equipo del artista la recibió con amabilidad y profesionalismo, lo que aumentó sus expectativas sobre la experiencia que estaba por vivir.

El primer encuentro con Maluma marcó un punto de inflexión en el ánimo de Parra, ya que al llegar el cantante al set, la emoción de Tammy se mezcló con una fuerte dosis de nerviosismo y esos sentimientos le jugaron una mala pasada, según contó.

“Estábamos a punto de grabar y que llega él. (grito) Ahí entendí el significado de ‘no conozcas a tus ídolos’. ¡Porque quedas como tonta! Llega y me dice: ‘Hola, mucho gusto, Juan Luis’ y automáticamente yo (hace actuación de chorrear baba) ‘Hola, Ta-Tamara’. No miden la ansiedad que sentí en ese momento“, contó Parra, aludiendo a la presión que sintió al interactuar con una figura a la que admiraba.

El saludo inicial, en el que Maluma se presentó con su nombre de pila, la tomó por sorpresa y la llenó de ansiedad, hasta el punto de que apenas pudo pronunciar su propio nombre correctamente.

A medida que avanzaba la grabación, la tensión interna de Parra aumentó, pues aunque por fuera intentaba mantener la compostura y seguir el ritmo de la canción, por dentro se sentía invadida por pensamientos negativos sobre su apariencia y su desempeño.

“Por dentro: ‘No me veo bonita, ya me inflamé, ¿por qué me eligieron a mí?’. Hasta que me di cuenta de que un sueño la estaba convirtiendo en pesadilla. Y en vez de disfrutarlo, de verdad me la estaba pasando muy mal. Pensé: ‘A ver, ¿por qué estoy siendo mi peor enemiga cuando yo debo de ser la primera que me aplaudo? Porque sé todo lo que me ha costado estar aquí’. Y eso me pasa siempre. Soy bien ambiciosa, pero a la vez yo misma me pongo el pie. Porque a veces mi cabeza empieza a decirme tantas cosas que no puedo controlar y es como si viviera en una cárcel", reconoció la influenciadora mexicana.

Esta vivencia llevó a Parra a una profunda reflexión sobre el autosabotaje y la importancia de la salud mental y aprovechó el video para compartir que, tras leer una frase que la marcó, comprendió que la mente solo puede enfocarse en un pensamiento a la vez, y que cambiar el canal de los pensamientos negativos es un proceso que requiere práctica y paciencia.

Parra concluyó su relato destacando que la felicidad no depende de factores externos como el dinero, el éxito o la fama, sino de la calidad de los pensamientos que cada persona cultiva, así que invitó a cuidar la mente con el mismo esmero que se dedica a las posesiones más valiosas, recordando que la mente puede ser tanto destructiva como constructiva. Así, dejó abierta la reflexión sobre el poder de confiar en uno mismo y la posibilidad de transformar la vida a partir de una nueva actitud mental.