Colombia

Reconocido músico fue asesinado a golpes durante una riña a las afueras de una discoteca: esto se sabe

Según explicaron las autoridades, la víctima, que se dedicaba a la música, se enfrentó con varios hombres y recibió múltiples golpes y patadas que terminaron con su vida

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Riña terminó con la muerte de un hombre en Neiva- crédito @Elfeli_Pito/X

La muerte de Jesús David Calderón, conocido en el ambiente artístico como “Chipi Chipi”, ha generado consternación en Neiva y en el entorno musical vallenato.

El joven falleció tras recibir una golpiza en el parqueadero de una discoteca, en pleno casco urbano de la capital huilense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los atacantes, de acuerdo con varios de los asistentes al lugar, huyeron en una camioneta blanca, un dato clave que ya se encuentra en manos de las autoridades.

Calderón, de origen valduparense, estaba en Neiva como parte del equipo de utilería y apoyo logístico para agrupaciones vallenatas y especialmente para el Grupo Poder, con quienes colaboraba de manera activa durante sus presentaciones.

El joven acompañaba a su padre, reconocido músico de la región, en eventos realizados en la zona denominada “La Playa”, junto a la antigua estación del ferrocarril.

“Los amigos relataron que Calderón llegó a la ciudad solamente para apoyar las actividades musicales y nunca tuvo inconvenientes con nadie”, indicaron allegados al diario Q’Hubo, detallando que la víctima era apreciada tanto por su dedicación como por el vínculo de amistad que mantenía con los músicos y asistentes de la zona.

La riña, registrada en medio de un evento de celebración de Amor y Amistad, habría surgido tras una discusión a la salida de la discoteca. Jesús David Calderón fue agredido por varios hombres, quienes lo derribaron y continuaron golpeándolo en el suelo, lo que le ocasionó la muerte en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.

La riña habría comenzado a
La riña habría comenzado a raíz de un golpe que concretó la víctima a uno de los hombres que permanecía a las afueras del establecimiento- crédito @Elfeli_Pito/X

La policía ha iniciado investigaciones para identificar y capturar a los responsables. “Estamos recolectando los videos de seguridad y los testimonios recopilados en el sitio, los cuales serán determinantes para dar con los agresores”, explicaron desde la Policía de la capial huilense.

Y es que la sorpresiva muerte de “Chipi Chipi” ha sensibilizado a la comunidad musical local, que ha iniciado jornadas de solidaridad y mensajes de apoyo a sus seres queridos, reiterando el llamado para que se haga justicia y se evite que hechos de esta violencia se repitan dentro del entorno de la vida nocturna neivana.

Y es que este tipo de casos representan la gravedad que abarca la problemática de las riñas, que son cada vez más frecuentes, en el país.

Las riñas son frecuentes en
Las riñas son frecuentes en distintas partes del país- crédito Moiés Pablo/ Cuartoscuro

Las riñas cobran cada vez más vidas en el país

Por ejemplo, en Neiva, se registró uno de esos episodios violentos cuando Edwin Guzmán, conocido como alias Pingüino, de 29 años, fue asesinado con arma blanca durante una riña en la comuna Tres del barrio José Eustasio Rivera

Se sabe que las riñas provocadas por intolerancia, peleas callejeras o conflictos personales suelen escalar hasta el homicidio, especialmente cuando se utilizan armas cortopunzantes y no hay intervención oportuna de la autoridad.

Las autoridades han centrado sus
Las autoridades han centrado sus esfuerzos en frenar las riñas en el país- crédito Policía Nacional

Un caso reciente en Cartagena también muestra otro escenario: la víctima, un joven de 23 años identificado como Yoiner Enrique Arnedo Paternina, murió tras recibir heridas con un “pico de botella” en una riña en el barrio Cerros de Albornoz.

Este tipo de armas improvisadas suelen agravar las heridas y dificultar la atención médica oportuna, lo que muchas veces termina con la pérdida de vida de quien resulta gravemente herido.

Otro ejemplo es el del hijo del inspector general de la Policía, Juan Felipe Rincón, asesinado en Bogotá durante una riña que involucró disparos.

Según los reportes, al joven lo agredieron verbal y físicamente, hubo un forcejeo, apareció un agresor armado, y terminó herido de muerte.

Este caso evidencia cómo, incluso en situaciones cotidianas como riñas callejeras o altercados menores, la presencia de armas de fuego puede transformar el conflicto en homicidio, y cómo a veces las hipótesis iniciales (como que pudo tratarse de un atraco) cambian al investigarse a fondo.

Temas Relacionados

Jesús David CalderónChipi ChipiNeivaRiñas en ColombiaHuilaColombia-Noticias

Más Noticias

Golpeó y arrastró a su pareja en una vía pública de Cartagena y se entregó a las autoridades: alcaldía anunció denuncia penal

La víctima, acompañada por el equipo psicojurídico de la Oficina de asuntos para la mujer, acudió a la Fiscalía y a Medicina Legal para iniciar el proceso legal y evaluación de lesiones

Golpeó y arrastró a su

Camioneta perdió los frenos y cayó sobre importante vía cerca de Bucaramanga

Según explicaron las autoridades, las personas que se movilizaban en los vehículos afectados tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales cercanos

Camioneta perdió los frenos y

Discurso de Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU causó dura reacción de Estados Unidos: delegación local abandonó el recinto

Las palabras del primer mandatario, que arremetió contra el Gobierno norteamericano, al mando de Donald Trump, provocó que los representantes de este país dejaran sus lugares en el auditorio, en un hecho que fue registrado por las cámaras de televisión

Discurso de Gustavo Petro en

Congreso ya tiene la fórmula para que el Gobierno no cobre $26 billones en impuestos: presupuesto de 2026 es clave

Las alternativas legislativas buscan ajustar la cifra y replantear prioridades para evitar la aprobación de nuevos gravámenes

Congreso ya tiene la fórmula

Juan Daniel Oviedo destapó sus cartas para llegar a la Casa de Nariño: “Colombia no puede seguir atrapada en el pasado”

En entrevista con Infobae Colombia, el exdirector del Dane habló de su salto a la política nacional, los cinco pilares de su campaña y la apuesta por un centro pragmático

Juan Daniel Oviedo destapó sus
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

Alias Kéiner, Toro y Mingo, integrantes del Eln en Maicao, La Guajira, fueron capturados por extorsión, secuestro y asesinato

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

ENTRETENIMIENTO

Vidente aseguró que la vida

Vidente aseguró que la vida de Marcela Reyes está en peligro tras el ataque a su ex, B King: “La veo baleada”

Carolina Cruz confesó cuál fue el aspecto que faltó en su hogar para cambiar su historia con Lincoln Palomeque

Laura Tobón reveló cómo enfrentó el difícil mundo del modelaje desde que era una niña: “Un mánager un poco toconcito”

La Tigresa del Oriente se declaró fan de Feid: ¿una nueva rival para Karol G?

Arrecian críticas contra DJ Exotic, ex de Marcela Reyes, por curiosa publicación en redes sociales tras la muerte de B King

Deportes

Independiente Medellín vs. Santa Fe:

Independiente Medellín vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia

Cambio de planes en Santa Fe por la posible salida de Jorge Bava: esto pasó con el entrenador

James Rodríguez perdería al técnico Eduardo Berizzo en México: este sería el polémico reemplazo

Jorge Bava se negó a hablar con los medios en medio de rumores que lo alejan de Santa Fe: Rodallega descartó su salida

Santa Fe y su experiencia con otro uruguayo: así fue cuando Alfredo Arias dejó al Cardenal ante una oferta internacional