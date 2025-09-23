Colombia

Petro responde a acusaciones sobre su visita a Chile: “Respete al Presidente, porque no me la paso consumiendo drogas”

El gobernante le exigió a un periodista que mantenga su respeto y no empañe su homenaje a dos chilenos que, según él, han marcado su pensamiento para construir las ideologías que hoy practica

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
El máximo líder del Pacto
El máximo líder del Pacto Histórico se volvió a referir a su viaje a Chile - crédito Jesús Avilés/ Infobae

La controversia por el viaje del presidente Gustavo Petro a Chile continúa en las redes sociales, que se han convertido en un ring de boxeo entre periodistas y el mandatario.

Sobre las 9:45 a. m. del 23 de septiembre de 2025, Petro contestó al periodista Jacobo Solano Cerchiaro, por haber defendido a la periodista de Caracol Radio, Diana Saray Giraldo, luego de ser señalado por publicar pruebas falsas para esconder sus verdaderas actividades en ese país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El gobernante le exigió a Solano que mantenga su respeto y no empañe su homenaje a dos chilenos que, según él, han marcado su pensamiento para construir las ideologías que hoy practica.

“Respete al Presidente, porque no me la paso en Chile consumiendo drogas como quieren hacer creer. Respete mi homenaje a Allende, respete mi homenaje a Pablo Neruda. En la tierra de Salvador Allende no hago fiestas, quizás ame, quizás llore por la desgracia que dejan, quienes apoyan golpes de Estado, de quienes llevan a Pinochet en su corazón”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro responde a periodistas sobre
Petro responde a periodistas sobre sus visitas a Chile - crédito @petrogustavo/X

Temas Relacionados

Gustavo PetroViaje a ChileRespuesta a periodistaConsumo de drogasPresidenteColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno Petro confirmó a Gloria Quiceno como delegada en los diálogos con las disidencias de alias Calarcá: esto dice la resolución

La funcionaria, reconocida por su papel en la creación de zonas de ubicación temporal, fue ratificada como cabeza de la delegación en un momento de incertidumbre por posibles fracturas entre bloques armados

Gobierno Petro confirmó a Gloria

Qué pasa con el dinero de las cuentas bancarias cuando el titular fallece: esto dice la ley

Las entidades financieras permiten el retiro de dinero sin juicio de sucesión cuando el monto es inferior al límite legal, siempre que se cumplan requisitos y no exista administrador designado

Qué pasa con el dinero

Tomás Uribe defendió a Vicky Dávila por señalamientos en contra de la precandidata: “Pocos como ella enfrentaron a Petro y a su socio Santos”

La periodista y precandidata presidencial agradeció a Tomás Uribe, asegurando que su “lucha contra los corruptos ha sido dura” y que ha dedicado su vida en esa “lucha”

Tomás Uribe defendió a Vicky

William Dau reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de revocar la sanción de 9 años en su contra: “Nos vemos en el Senado”

El alto tribunal dejó sin efecto la inhabilidad de nueve años impuesta al exalcalde de Cartagena, que ahora podrá aspirar a cargos públicos y reitera su interés en llegar al Congreso

William Dau reaccionó a la

Capturan a ciudadano chino con cargamento de aletas de tiburón en Cartagena: era dueño de un restaurante de comida asiática

El hallazgo de partes de tiburón en un local gastronómico abrió una investigación sobre el comercio ilegal en el Caribe

Capturan a ciudadano chino con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Reviven video de B King

Reviven video de B King en el que responsabilizaba a Marcela Reyes antes de su desaparición: “Temo por mi vida”

Ayda Valencia sorprendió al anticipar detalles de la muerte de B King y Regio Clownn antes de la confirmación oficial: “Traumática y violenta”

Cónsul de Colombia en México dio nuevos detalles del asesinato de B King y Regio Clownn: “Es más que un simple crimen”

Murió el papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

Foto viral reaviva rumores de una nueva relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano: el ‘streamer’ se pronunció

Deportes

Excompañero del Liverpool comparó a

Excompañero del Liverpool comparó a Luis Díaz con Lionel Messi: “Tuve que darle un par de patadas”

Equipo de Efraín Juárez en México rechazó el fichaje de Radamel Falcao tras salir de Millonarios

Se filtró la que sería la nueva camiseta que llevaría Luis Díaz con el Bayern Múnich y hay polémica en redes

Presidente de Independiente Santa Fe aclaró si hay acuerdo entre Jorge Bava y Cerro Porteño: “El profesor llegó con su uniforme y maleta”

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo