Petro responde a acusaciones sobre su visita a Chile: “Respete al Presidente, porque no me la paso consumiendo drogas”

El máximo líder del Pacto Histórico se volvió a referir a su viaje a Chile

La controversia por el viaje del presidente Gustavo Petro a Chile continúa en las redes sociales, que se han convertido en un ring de boxeo entre periodistas y el mandatario.

Sobre las 9:45 a. m. del 23 de septiembre de 2025, Petro contestó al periodista Jacobo Solano Cerchiaro, por haber defendido a la periodista de Caracol Radio, Diana Saray Giraldo, luego de ser señalado por publicar pruebas falsas para esconder sus verdaderas actividades en ese país.

El gobernante le exigió a Solano que mantenga su respeto y no empañe su homenaje a dos chilenos que, según él, han marcado su pensamiento para construir las ideologías que hoy practica.

“Respete al Presidente, porque no me la paso en Chile consumiendo drogas como quieren hacer creer. Respete mi homenaje a Allende, respete mi homenaje a Pablo Neruda. En la tierra de Salvador Allende no hago fiestas, quizás ame, quizás llore por la desgracia que dejan, quienes apoyan golpes de Estado, de quienes llevan a Pinochet en su corazón”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro responde a periodistas sobre sus visitas a Chile