Incautan cerca de 300 kilos de cocaína que iba oculta en un cargamento de banano con destino a Francia

El cargamento de cocaína, oculto entre bananos, tenía Francia como destino final - crédito Policía Nacional

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia (Diran) logró la incautación de 299 kilogramos de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos en un cargamento con banano.

Según informó el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana, el decomiso de este estupefaciente se produjo en Cartagena, donde se reportó que este estupefaciente iba a ser transportado hasta el departamento de Caldas, para luego ser enviado a Europa, principalmente a Francia.

“En Cartagena, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, incautamos 299 kilos del alcaloide ocultos en un contenedor cargado de frutas, procedente del departamento de Caldas, con destino final, Francia”, dijo el alto oficial en su cuenta de X.

Además, el uniformado aseveró que el alcaloide sería propiedad del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo.

“Con este resultado se afectaron las finanzas del ‘Clan del Golfo’ y se evitó la comercialización de 747.000 dosis, avaluadas en 16 millones de euros”, agregó.

Por ahora, el material incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente análisis.

En el balance de lo que va de 2025, la Policía Nacional ha logrado decomisar un total de 365 toneladas de cocaína, según los datos revelados por el propio director de la institución.