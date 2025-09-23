Gobierno Petro confirmó a Gloria Quiceno como delegada en los diálogos con las disidencias de alias Calarcá: esto dice la resolución

Gloria Quiceno, delegada del Gobierno Petro en los diálogos de paz con las disidencias de las Farc - crédito X

El Gobierno colombiano ha dado un giro en su equipo negociador al nombrar oficialmente a Gloria Quiceno Acevedo como jefa de la delegación encargada de los diálogos de paz con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc, liderada por Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá.

Así lo establece la resolución 320 de 2025, en la que confirma la llegada de la funcionaria como líder del Gobierno en el espacio sociojurídico con el grupo armado, tras la salida de Camilo González Posso de ese cargo en el mes de junio.

“La jefa de delegación designada está facultada para realizar todos los actos necesarios y tendientes a desarrollar diálogos de paz con los respectivos Bloques y Frente”, se lee en el documento oficial.

En otro apartado, la resolución determina que el Consejero Comisionado de Paz, en coordinación con los responsables del Gobierno nacional, será el encargado de seleccionar a los integrantes del equipo de apoyo que acompañará a la delegación oficial.

“El Consejero Comisionado de Paz, previa articulación con los coordinadores del Gobierno nacional, designará a las personas que integrarán el equipo de apoyo de la delegación del Gobierno nacional”, menciona la resolución.

Aunque la resolución oficializa el liderazgo de Quiceno, lo cierto es que ella ya venía ejerciendo funciones de dirección dentro de la delegación, en la que también participa Fabio Valencia Cossio, Feliciano Valencia, entre otros.

La llegada de Quiceno a la jefatura de la delegación coincide con la reciente celebración del séptimo ciclo de negociación entre el Gobierno y la estructura armada, y se produce en un contexto marcado por rumores de una posible ruptura entre el frente 36 y el bloque Magdalena Medio.