Colombia

Gobierno Petro confirmó a Gloria Quiceno como delegada en los diálogos con las disidencias de alias Calarcá: esto dice la resolución

La funcionaria, reconocida por su papel en la creación de zonas de ubicación temporal, fue ratificada como cabeza de la delegación en un momento de incertidumbre por posibles fracturas entre bloques armados

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Gloria Quiceno, delegada del Gobierno
Gloria Quiceno, delegada del Gobierno Petro en los diálogos de paz con las disidencias de las Farc - crédito X

El Gobierno colombiano ha dado un giro en su equipo negociador al nombrar oficialmente a Gloria Quiceno Acevedo como jefa de la delegación encargada de los diálogos de paz con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc, liderada por Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá.

Así lo establece la resolución 320 de 2025, en la que confirma la llegada de la funcionaria como líder del Gobierno en el espacio sociojurídico con el grupo armado, tras la salida de Camilo González Posso de ese cargo en el mes de junio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jefa de delegación designada está facultada para realizar todos los actos necesarios y tendientes a desarrollar diálogos de paz con los respectivos Bloques y Frente”, se lee en el documento oficial.

En otro apartado, la resolución determina que el Consejero Comisionado de Paz, en coordinación con los responsables del Gobierno nacional, será el encargado de seleccionar a los integrantes del equipo de apoyo que acompañará a la delegación oficial.

El Consejero Comisionado de Paz, previa articulación con los coordinadores del Gobierno nacional, designará a las personas que integrarán el equipo de apoyo de la delegación del Gobierno nacional”, menciona la resolución.

Aunque la resolución oficializa el liderazgo de Quiceno, lo cierto es que ella ya venía ejerciendo funciones de dirección dentro de la delegación, en la que también participa Fabio Valencia Cossio, Feliciano Valencia, entre otros.

La llegada de Quiceno a la jefatura de la delegación coincide con la reciente celebración del séptimo ciclo de negociación entre el Gobierno y la estructura armada, y se produce en un contexto marcado por rumores de una posible ruptura entre el frente 36 y el bloque Magdalena Medio.

Temas Relacionados

Gloria QuicenoDisidencias de las FarcGobierno PetroCamilo Gonzalez PossoFrente 36Estado Mayor de los Bloques y FrentesAlias CalarcaCatatumboDialogos de PazColombia-Noticias

Más Noticias

Exnovia de Mateo Carvajal fue vista aparentemente besándose con Isaac Carvajal, hermano del deportista: “Todo queda en familia”

La difusión de imágenes donde ambos aparecen besándose durante una fiesta ha alimentado rumores sobre su relación y provocado tensiones familiares entre los hermanos Carvajal

Exnovia de Mateo Carvajal fue

David Luna se le fue con todo a Petro por sus comentarios contra la periodista Diana Saray: “Ataque a la libertad de prensa”

El exsenador y precandidato presidencial afirmó que el mandatario “cruza una línea peligrosa al señalar a Saray con palabras que ponen en riesgo su vida”

David Luna se le fue

Qué pasa con el dinero de las cuentas bancarias cuando el titular fallece: esto dice la ley

Las entidades financieras permiten el retiro de dinero sin juicio de sucesión cuando el monto es inferior al límite legal, siempre que se cumplan requisitos y no exista administrador designado

Qué pasa con el dinero

Tomás Uribe defendió a Vicky Dávila por señalamientos en contra de la precandidata: “Pocos como ella enfrentaron a Petro y a su socio Santos”

La periodista y precandidata presidencial agradeció a Tomás Uribe, asegurando que su “lucha contra los corruptos ha sido dura” y que ha dedicado su vida en esa “lucha”

Tomás Uribe defendió a Vicky

William Dau reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de revocar la sanción de 9 años en su contra: “Nos vemos en el Senado”

El alto tribunal dejó sin efecto la inhabilidad de nueve años impuesta al exalcalde de Cartagena, que ahora podrá aspirar a cargos públicos y reitera su interés en llegar al Congreso

William Dau reaccionó a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Exnovia de Mateo Carvajal fue

Exnovia de Mateo Carvajal fue vista aparentemente besándose con Isaac Carvajal, hermano del deportista: “Todo queda en familia”

Reviven video de B King en el que responsabilizaba a Marcela Reyes antes de su desaparición: “Temo por mi vida”

Ayda Valencia sorprendió al anticipar detalles de la muerte de B King y Regio Clownn antes de la confirmación oficial: “Traumática y violenta”

Cónsul de Colombia en México dio nuevos detalles del asesinato de B King y Regio Clownn: “Es más que un simple crimen”

Murió el papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

Deportes

Excompañero del Liverpool comparó a

Excompañero del Liverpool comparó a Luis Díaz con Lionel Messi: “Tuve que darle un par de patadas”

Equipo de Efraín Juárez en México rechazó el fichaje de Radamel Falcao tras salir de Millonarios

Se filtró la que sería la nueva camiseta que llevaría Luis Díaz con el Bayern Múnich y hay polémica en redes

Presidente de Independiente Santa Fe aclaró si hay acuerdo entre Jorge Bava y Cerro Porteño: “El profesor llegó con su uniforme y maleta”

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo