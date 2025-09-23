Colombia

Esposa de Daniel Quintero intervino en el choque entre Petro y Diana Saray Giraldo con particular señalamiento

En su mensaje, Diana Marcela Osorio contestó a la periodista que acusó al presidente de atacarla al llamarla “destructora de personas”

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

El choque entre Petro y
El choque entre Petro y la periodista Diana Saray Giraldo generó una reacción en Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero - crédito Colprensa/@dianaov/Instagram/@DianaSaray/X

El presidente Gustavo Petro y la periodista Diana Saray Giraldo protagonizaron un rifirrafe en la red social X, luego de que el jefe de Estado tildara de “destructora de personas” a la comunicadora cuando aclaraba versiones sobre un presunto “extravío” suyo durante una visita oficial a Chile en 2023.

La controversia emergió cuando la periodista de Caracol Radio cuestionó las fechas del viaje del presidente a territorio chileno, que mencionó en un documento de 33 páginas el excanciller Álvaro Leyva, con el que revivió sus acusaciones sobre presuntas polémicas relacionadas con el jefe del Estado en ese viajes y otras visitas diplomáticas internacionales.

“Presidente @petrogustavo usted dice que desapareció en Chile porque estaba en la casa de Neruda de Isla Negra, pero esto ocurrió en septiembre del 2023 y su desaparición se registra en la visita de enero del 2023. Se trató entonces de dos visitas distintas a la casa de Neruda”, preguntó la periodista a Petro en X, que citó una foto de Petro en esa ubicación, en septiembre de 2023.

El jefe del Estado llamó la atención por el tono con el que se refirió a la comunicadora: “Mi estimada destructora de personas, si usted habla del viaje a Chile el 23 de Enero, entonces también podrá comprobar si es cierto esto, que recuerdo muy bien”, fue la contestación de Petro, que citó un artículo de un medio chileno que reportaba la cancelación de un viaje que tenía previsto a Chile en enero de 2023, por cuenta del deslizamiento de tierra ocurrido en Rosas, Cauca.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro se refirió a la periodista Diana Saray Giraldo, de Caracol Radio, frente a sus viajes internacionales - crédito @petrogustavo/X

A raíz de esa réplica, la propia periodista acusó a Petro de atacarla en repetidas ocasiones, al mismo tiempo que mencionó que han sido reiterados sus pronunciamientos de ese tipo contra los profesionales de la comunicación, que, a su juicio, publican “algo que no le gusta”.

“El Presidente no mide que él es el Presidente y que con cada agresión como esta alienta la violencia contra los periodistas. No es la primera vez que el presidente lo hace conmigo, por eso sé qué será un día largo de insultos y demás, pero no lo hace solo conmigo, lo hace con cualquier periodista que publica algo que no le gusta… qué podemos hacer los periodistas? Nada… solo rogar para que estas agresiones verbales no pasen nunca al plano físico…”, denunció Giraldo.

El presidente Petro catalogó a
El presidente Petro catalogó a Diana Saray Giraldo como una "destructora de personas" tras unos cuestionamientos que hizo la periodista sobre una visita oficial del presidente en Chile - crédito Presidencia de Colombia.

Esposa de Daniel Quintero terció en el choque con mensaje a la periodista

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Diana Marcela Osorio, esposa del precandidato presidencial Daniel Quintero Calle, uno de los más férreos defensores de la actual administración.

En su mensaje, Osorio aseguró que los políticos no son los únicos responsables en los discursos de odio, y también achacó esa responsabilidad a los periodistas.

“La periodista @DianaSaray no mide que sus micrófonos llegan a todo el país y que con cada palabra puede incitar a la violencia contra líderes políticos y sociales. Muchos genocidios estimada Diana, comenzaron en los micrófonos, los políticos no son los únicos que tienen gran responsabilidad en los discursos de odio.”, aseguró la cónyuge del exalcalde de Medellín en respuesta a la periodista Giraldo.

La esposa del precandidato presidencial
La esposa del precandidato presidencial Daniel Quintero le respondió a la periodista Diana Saray Giraldo, que acusó a Petro de lanzar ataques en su contra - crédito @diamaov/X

El presidente Petro repelió las acusaciones del excanciller Álvaro Leyva, el motivo de su cruce de mensajes con la periodista, relacionadas a supuestos episodios de adicción y estado de embriaguez durante sus visitas oficiales a Santiago de Chile y Valparaíso.

Además, el jefe del Estado también defendió su visita a Manta, en Ecuador, donde se le acusó de estar reunido con el narcotraficante alias Fito, oriundo de ese país, y que llegó a ser el jefe máximo de la organización criminal conocida como Los Choneros.

