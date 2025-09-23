Colombia

El último mensaje que dejó Regio Clown en México antes de desaparecer junto a B King: "No siempre la vida es justa, ¿no?

El DJ, productor musical y empresario caleño añadió en el mensaje que la vida “también nos enseña que no todas las personas vienen con buenas intenciones”

El sábado 16 de septiembre
El sábado 16 de septiembre se reportó la desaparición de los dos colombianos, y el lunes 22 de septiembre se confirmó el hallazgo de ambos cuerpos - crédito Fiscalía General de Justicia Ciudad de México | @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

La tarde del lunes 22 de septiembre de 2025 se confirmó desde México el hallazgo de los dos cuerpos de los colombianos Bayron Sánchez Salazar, cuyo nombre artístico era B King, y de Jorge Luis Herrera Lemos, el DJ conocido como Regio Clownn.

Las pesquisas siguen su curso, tras lo indicado por parte del el representante de B King, Juan Camilo Gallego, tras asegurar en una entrevista que la última localización conocida del teléfono de Sánchez Salazar se dio en un punto situado a 45 minutos del exclusivo sector de Polanco (último lugar donde los vieron en un gimnasio según reportes preliminares), en Iztapalapa.

El último mensaje que compartió en video Regio Clown en Instagram (@regioclownn) días después de la fiesta en la que se presentó junto a B King (el 14 de septiembre), ha generado todo tipo de suspicacias por lo que allí menciona.

B King y Regio Clown fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, aunque su identidad fue confirmada hasta el 22 de septiembre - créditos @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

Qué dijo el DJ Regio Clownn en su video

En un video que dura un minuto y 44 segundos, el DJ inicia el mensaje diciendo: “Miren este hermoso cielo que nos regala Dios. ¡Qué belleza, qué hermosura Gracias, gracias infinitas a Dios por la salud, por el trabajo, por el amor, por todas las cosas positivas, pero también por las negativas que nos enseñan cada día, que no siempre la vida es justa, ¿no?"

Más adelante dejó unas frases que invitaron a reflexionar sobre las personas que nos rodean en ciertos ámbitos, así como sus verdades propósitos, que no siempre son buenos, explicó el connacional.

“Y también nos enseña que no todas las personas vienen con buenas intenciones. Entonces, siempre hay que estar todos los días atentos a situaciones que nos puedan poner en riesgo, como tener al lado personas que se maquillan de una cara de bondad, pero al final estas personas buscan un beneficio propio”, agregó Regio Clownn.

Por si quedaban dudas, Herrera Lemos afirmó: “Muchas veces la mentira viene disfrazada de sonrisas. Tenemos que estar alertas. Aprendan de la soledad”.

crédito @regioclownn/IG

DJ Regio Clowwn invitó a “poner barreras” días antes de su desaparición junto a B King en México

En la parte final de su grabación, el DJ, productor musical, coach y empresario oriundo de Cali (Valle del Cauca), precisó que en muchas ocasiones es mejor aprender a estar solo y no abrirle las puertas de su vida a cualquier persona.

“Yo conviví mucho rato con mi soledad y les cuento que eso me enseñó a tener esas barreras. O a tener esa alerta para poder identificar esas energías que son los causantes de muchas de estas cosas. No se den, que muchas de estas cosas no fluyan", explicó Regio Clownn.

Al final invita a estimar a estas mismas personas, pero con límites.

“Queramos a esas personas porque tenemos que tener ese amor, ese perdón, pero mantengámoslas muy, muy lejos. Es como para, para hoy ese mensajito hermoso. Buen día. Bendiciones y muchísimo amor”, finalizó el video.

