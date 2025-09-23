Ayda Valencia sorprendió al anticipar detalles de la muerte de B King y Regio Clownn antes de la confirmación oficial: “Traumática y violenta”

La experta en canalización relató sensaciones de angustia y oscuridad al intentar conectar con los artistas antes de que fueran encontrados muertos en México - crédito @aydasanacion/ Instagram

La muerte de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y de Jorge Luis Herrera (Regio Clownn), generó conmoción en Colombia y en el ámbito del espectáculo latinoamericano cuando se conoció el hallazgo de sus cuerpos sin vida el 22 de septiembre de 2025.

Ambos artistas habían sido reportados como desaparecidos el 16 de septiembre del mismo año. Fuentes de la Fiscalía del Estado de México confirmaron la identidad de los cuerpos mediante tatuajes y características físicas, según información difundida por diversos medios.

El suceso impactó a miles de seguidores y colegas, tanto por la relevancia de las víctimas como por la crudeza de los detalles que surgieron posteriormente. Las autoridades reportaron que los cuerpos presentaban signos de violencia y desmembramiento, lo que acentuó la consternación entre familiares y el público. En ese contexto, las declaraciones de la clarividente colombiana Ayda Valencia cobraron relevancia especial.

Horas antes de que se hiciera público el hallazgo, Ayda Valencia dio a conocer sus impresiones durante una entrevista dirigida por el periodista Carlos Vargas en la emisora Vibra.

La médium aseguró que la muerte de los artistas habían sido violentas antes de que las autoridades lo hicieran oficial - crédito captura de pantalla Vibra YouTube

En ese espacio radiofónico, la experta en canalización espiritual explicó: “No tenía ni idea de que estaba desaparecido, tú sabes, Carlos, que yo nunca me meto en noticias ni nada para no contaminar mi mente”. Valencia expresó que, durante un ejercicio de canalización, dejó de percibir la energía de B King y de Jorge Luis Herrera.

“A mí me da es tristeza de decirlo, con todo el respeto para la familia, con toda la energía positiva para ellos dentro de lo que se puede… no veo bien, contacté con las dos personas y no las siento aquí. Veo oscuro, espero equivocarme, pero cuando los canalizo y no veo nada… una sensación de angustia que precede a ese instante de sentirse desconectados de acá”, relató.

La clarividente describió su experiencia física ligada a la causa de muerte de los artistas: “En mi cuerpo físico percibo, lamentablemente para mí, de la manera como mueren las personas. Aquí es traumático, violenta. Tengo claridad que lamentablemente no creo que los encuentren vivos, va a ser un poco difícil que los encuentren, de hecho va a ser complicado que los encuentren… es muy complicado, no tengo esa certeza”. Estas declaraciones coincidieron con los informes oficiales sobre las condiciones en que fueron hallados los cuerpos, hecho que generó sorpresa y debate en redes sociales.

Ayda reveló que el proceso legal detrás del crimen también representara desafíos - crédito @aydasanacion / Instagram

“Yo veo muy difícil todo, a nivel legal, a nivel de investigaciones y no tengo esa certeza de ver en mi visión que los regresan”, explicó la médium.

Durante la charla, Ayda Valencia insistió en la necesidad de prudencia y respeto hacia los familiares de las víctimas y recomendó evitar juicios infundados. “Lanzar juicios al aire es muy complicado. A lo que yo los invito es a que envíen muchísima luz”, concluyó.

Horas después de las declaraciones de Ayda para Vibra, las autoridades mexicanas anunciaron el hallazgo de los cuerpos de B King y Regio Clown, detallando que su muerte, tal como lo reveló Valencia, había sido violenta.

Revelan mensaje intimidatorio encontrado junto a B King y Regio Clownn tras su asesinato en México

Los artistas fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, tras ser vistos por última vez en el sector de Polanco, en Ciudad de México, donde estaban cumpliendo compromisos musicales. La desaparición movilizó a familiares y amigos, quienes solicitaron apoyo y activaron redes de colaboración, mientras las autoridades diplomáticas de Colombia y México intercambiaron información para facilitar la búsqueda.

La cartulina hallada junto a los cuerpos de B King y Regio Clownn contenía un mensaje atribuido a la Familia Michoacana, reforzando la hipótesis de un crimen utilizado como advertencia territorial - crédito Instagram

Las fiscalías de Ciudad de México y del Estado de México confirmaron el hallazgo de los cuerpos el 17 de septiembre en la zona de Cocotitlán, en el área metropolitana de la capital mexicana. El reconocimiento oficial se realizó el 22 de septiembre, cuando familiares acudieron a la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla y corroboraron la identidad de los dos artistas.

Uno de los elementos que causó mayor impacto fue la revelación de una cartulina, también llamada “narcomanta”, encontrada junto a los cuerpos. El periodista Antonio Nieto filtró el mensaje atribuido presuntamente a la organización criminal conocida como La Familia Michoacana. La cartulina advertía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”. El mensaje fue interpretado por analistas y autoridades como una advertencia dirigida a grupos y operadores rivales de la zona, vinculada a disputas territoriales y actividades de narcotráfico.

Las fiscalías mexicanas mantienen abierta la investigación y analizan todas las hipótesis. La prensa local informó que los cuerpos presentaban indicios de desmembramiento, aunque la confirmación oficial debe provenir de las autoridades competentes.

Autoridades mexicanas encontraron una “narcomanta” firmada por la Familia Michoacana junto a los artistas colombianos, tras su desaparición en Ciudad de México - crédito @regioclownn/@bkingoficial/Instagram

La Familia Michoacana es considerada uno de los cárteles mexicanos más conocidos por el uso de mensajes intimidatorios, conocidos como “narcomantas”. El hallazgo de la cartulina en este caso reforzó la hipótesis de que el crimen de los artistas habría sido utilizado para enviar un mensaje de poder y advertencia en el contexto de la lucha por el control territorial.