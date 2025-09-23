David Luna se le fue con todo a Petro por sus comentarios contra la periodista Diana Saray: “Ataque a la libertad de prensa”

El exsenador y precandidato presidencial David Luna se despachó en contra de Gustavo Petro -crédito Colprensa - Presidencia

El presidente Gustavo Petro se encuentra en el centro de la discusión pública tras un cruce de mensajes con la periodista Diana Saray y el congresista David Luna.

El intercambio comenzó a raíz de una pregunta de Saray a través de su cuenta de X, en la que cuestionó la cronología de dos visitas del mandatario a Chile y la razón de su ausencia pública registrada en enero de 2023.

La periodista preguntó directamente: “Presidente @petrogustavo usted dice que desapareció en Chile porque estaba en la casa de Neruda de Isla Negra, pero esto ocurrió en septiembre del 2023 y su desaparición se registra en la visita de enero del 2023. Se trató entonces de dos visitas distintas a la casa de Neruda?”.

La interrogante buscó precisar si existieron dos viajes separados o si había una confusión en las fechas entregadas por el mandatario.

La respuesta de Petro fue inmediata y adoptó un tono crítico: “Mi estimada destructora de personas, si usted habla del viaje a Chile el 23 de enero, entonces también podrá comprobar si es cierto esto, que recuerdo muy bien”, replicó el presidente a través de la misma red social.

El jefe de Estado utilizó esta frase en alusión al papel investigador y crítico que ejerce la periodista, lo que generó debate entre usuarios y observadores del entorno político.

Al día siguiente, el exsenador David Luna intervino en la discusión y condenó el lenguaje empleado por Petro hacia Diana Saray Espinosa.

Luna manifestó: “El presidente cruza una línea peligrosa al señalar a @DianaSaray con palabras que ponen en riesgo su vida. No es un choque con una periodista, es un ataque a la libertad de prensa. Un mandatario que estigmatiza la crítica debilita la democracia que juró defender”.