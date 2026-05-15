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Violeta Bergonzi evalúa tomar acciones legales por los comentarios de Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos Colombia’

La presentadora colombo-francesa no se guardó nada tras escuchar lo dicho por la creadora de contenido y aseguró que el asunto es tan serio que podría resolverse ante un juez

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La modelo afirmó que los comentarios de Mariana durante su discusión y otros que dio posteriormente perjudicaron la reputación del hotel de su esposo - crédito @podcastrealidadesocultas/TikTok

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia está en su recta final y continúa generando controversias a pocas semanas de su cierre. Una de las más recientes se relacionó con la visita que hizo la modelo y vigente ganadora de MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi.

Durante su paso por la casa estudio, Violeta tenía la orden de poner a trabajar a los participantes en distintas labores, pero a la vez no tuvo problemas en provocar con algunos de sus comentarios a los participantes, siendo Mariana Zapata la que mostró más molestia con la actitud de la presentadora.

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De hecho, durante el paso de Violeta se viralizó una discusión que sostuvieron en privado, donde Mariana le reclamó por algunos de sus comentarios, particularmente uno en el que sugirió que tenía pecueca, algo que se evidenciaba por el olor de sus zapatos.

Sin embargo, en esa discusión hubo un momento en el que Mariana insinuó que no recibió un buen trato por parte de Violeta incluso antes del reality show. Según la influenciadora, Violeta le hizo una entrevista para lo que parecía ser una publicidad para el hotel La Cocina Rosada, creado por su esposo, Hernando Luque.

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Durante el roce que mantuvieron ambas mujeres, Mariana hizo saber que ya tenía una mala impresión de Violeta luego de su paso por un hotel propiedad de su familia - crédito Canal RCN

Violeta aseguró que no recordaba haberla entrevistado, aunque admitió que parte de su trabajo era charlar con creadores de contenido para posibles acuerdos de cooperación y publicidad. En ese momento, Mariana no dio mayores detalles sobre lo ocurrido, pero dio a entender que esa experiencia le dejó una mala impresión.

Ya en la charla en el pódcast, Violeta dio su versión de lo que sucedió en esa oportunidad con Mariana, afirmando que sus comentarios e insinuaciones —posteriormente ampliadas por la propia Mariana en otras conversaciones, luego de la salida de Violeta— eran “cizañeras” y un perjuicio a la reputación del hotel.

Hubo un pedazo que a mí me rayó mucho, cuando esta niña Mariana dijo que yo tenía una mala actitud, y yo le contesté que mi actitud era así. Ella me dijo que mi actitud era así porque ella había tenido problemas con mi marido”, afirmó la presentadora.

Según Violeta, Mariana contó ante las cámaras un supuesto inconveniente ocurrido en uno de los hoteles propiedad de su familia, relacionado con un intercambio comercial o “canje” y aseguró que había permanecido encerrada en el lugar, situación que Violeta no solo negó, sino que afectó gravemente la imagen de su negocio.

“Entonces, ¿ella qué dice? Que mi esposo tuvo problemas con ella porque no había cumplido unas acciones, fue en modo de canje, no cumplió las acciones y la tenían encerrada en el hotel", contó Bergonzi.

Violeta Bergonzi salió a aclarar su posición sobre los Therians y por qué hizo video en el que aseguró que sus hijos estaban en el proceso de transformación - crédito @violetabergonzi/IG
Los comentarios de Violeta Bergonzi generaron reacciones divididas en redes sociales, particularmente por la actitud que asumió después de su discusión con Mariana Zapata - crédito @violetabergonzi/IG

“O sea, yo decía: ‘ni siquiera vale la pena reclamarle porque como que no está conectando el cerebro con la lengua’. Pero está hablando de un secuestro, está hablando de un montón de delitos y dañando la imagen de una familia completa con sus declaraciones. Es la primera vez que hablo de esto y me parece delicadísimo que, si de verdad profundizamos, pues toca irnos con abogados, nos toca irnos ya a lo legal”, advirtió.

Las reacciones en redes sociales frente a los comentarios de Bergonzi fueron divididas. Aunque hubo quienes la apoyaron y se mostraron contrarios a la actitud que asumió Mariana Zapata cuando ambas mujeres discutieron, otros señalaron que las posturas de Violeta no eran coherentes con lo que ahora se revelaba.

“Le creería pero es que en el programa lloro, le dio puntos, se disculpó, mejor dicho...”, “No sé cuál de las dos me cae más mal”, “O sea, si tú eres así en tu vida diaria, pues déjame decirte que nada que ver”, fueron algunas de las respuestas más sonadas.

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