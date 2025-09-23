Colombia

Cayó peligroso narco en Cali: camuflaba droga en avionetas con destino a Centroamérica y era buscado por la Interpol

El sujeto era requerido por las autoridades internacionales por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico

El hombre fue capturado por la Policía en el sur de Cali - crédito Policía Metropolitana de Cali

En vía pública al sur de la capital del Valle del Cauca fue capturado por la Interpol alias Manzano, considerado por las autoridades como uno de los cabecillas de una red del narcotráfico dedicada a traficar estupefacientes a Centroamérica en avionetas fabricadas exclusivamente para este fin.

El peligroso sujeto, de 49 años, era buscado internacionalmente con circular azul por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, cayó luego de que quedara en evidencia por un soborno de $500 millones que pretendía entregar a los uniformados de la Policía Metropolitana de Cali para que no lo capturaran.

Luego de que los policías rechazaron el millonario ofrecimiento, el hombre fue detenido y conducido a las instalaciones de la institución, donde posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que un juez de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento intramural.

“Cabe resaltar que fieles a los principios institucionales, los uniformados que atendieron el caso de Policía se negaron a recibir $500 millones como coima para evitar la captura, demostrando así su profesionalismo y respeto por el uniforme, la Institución y su misión constitucional”, detalló el comandante de la Policía Metropolitana, el general Henry Yesid Bello.

De acuerdo con las autoridades del suroccidente del país, alias Manzano no solo lideraba una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, sino que se especializaba en la fabricación de aviones ultralivianos en las que incorporaba compartimientos ocultos para lograr camuflar las sustancias ilícitas.

El sujeto es señalado de ser el cerebro de una red de narcotráfico en esa zona del país - crédito Policía Metropolitana de Cali

Para la institución, el capturado se encargaba del mantenimiento de los motores y contaba con una red de colaboradores capacitados para pilotar las avionetas, lo que permitía a la organización operar en varios municipios estratégicos para el tráfico de drogas en esa región del territorio nacional.

La labor del capturado dentro de la red criminal correspondía, además, al reclutamiento de personal con formación aeronáutica que fuera capaz de operar las aeronaves en sus traslados hacia países del centro del continente, por lo que constantemente debía estar en contacto con comunidades del departamento bajo una fachada de legalidad.

Dicha versión se justifica en el historial criminal del sujeto, que en 2019 ya había sido señalado como narco por las autoridades que le incautaron dos avionetas cargadas con cientos de kilos de cocaína que pretendían salir del país a través de una pista ilegal en ese departamento.

El hombre acondicionaba avionetas para el tráfico de drogas - crédito Mindef

“Se presume, que sus conocimientos empíricos estaban al servicio de esta organización criminal que operaba en los municipios de Cartago, La Unión, Obando y Restrepo, Valle del Cauca; en 2019 se le incautaron dos avionetas y 235 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una pista clandestina”, explicó la Policía de esa ciudad.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali celebró la captura del peligroso narco como parte de los resultados de los operativos que fueron desplegados en la ciudad durante el fin de semana de Amor y Amistad, considerado uno de los más violentos y uno de los que más es aprovechado por las autoridades para cometer delitos.

En la misma línea, la Administración de esa ciudad destacó la captura de un hombre que transitaba libre por la ciudad portando una granada de fragmentación. Este hecho fue denunciado por la comunidad, lo que obligó a la rápida acción de los uniformados de la Policía.

La captura se produjo como parte de los operativos del fin de semana de Amor y Amistad en la ciudad - crédito @PoliciaColombia/X

La captura del sujeto se registró durante la celebración de Amor y Amistad en la ciudad, donde las autoridades desplegaron a más de 3.000 agentes en las calles que, así como con alias Manzano, lograron capturar a otras 29 personas, incautar 10 armas de fuego y recuperar 10 motocicletas y un automóvil que había sido reportado como robado por su propietario.

