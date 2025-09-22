Tragedia en Santa Marta: bebé de dos años murió asfixiado tras ingerir una golosina de gomita

Un niño de dos años falleció en Playa Grande, Taganga, tras asfixiarse con una gomita de dulce durante un paseo familiar - crédito Colprensa; iStock

Una tragedia ocurrió en Playa Grande, en el sector de Taganga, Santa Marta, donde una familia del departamento de Quindío vivió el fallecimiento de su hijo de dos años tras asfixiarse con una gomita de dulce durante un paseo.

De acuerdo con reportes iniciales, el hecho se presentó cuando el menor disfrutaba junto a sus familiares de una jornada en la playa, hasta que mostró dificultades graves para respirar tras ingerir la golosina masticable.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según reportes divulgados por medios locales, familiares y prestadores de servicios turísticos intervinieron al percatarse de la emergencia y realizaron maniobras en un intento por retirar el dulce que obstruía las vías respiratorias del niño.

Pese a los esfuerzos médicos, el niño murió en el centro asistencial; la Policía y Medicina Legal realizaron las diligencias forenses - crédito iStock

El menor fue trasladado en lancha hasta el centro de salud del corregimiento donde los médicos ejecutaron acciones de reanimación. “El bebé alcanzó a vomitar en dos oportunidades y de inmediato fue subido a una lancha con sus familiares, siendo trasladado con urgencia hasta el centro de salud del corregimiento de Taganga; sin embargo, pese a los esfuerzos de los galenos de turno por mantenerla con vida, murió”, informó a El Heraldo una fuente policial que atendió el caso.

La Policía Metropolitana de Santa Marta y su Laboratorio Móvil de Criminalística efectuaron los procedimientos de rigor y trasladaron el cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para las diligencias forenses. Además, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Policía de Infancia y Adolescencia acudieron al centro asistencial para avanzar en la investigación y brindar acompañamiento a la familia, descartando en principio una situación de negligencia.

Afuera del puesto de salud, familiares y allegados vivieron momentos de dolor y consternación, sin poder asimilar la súbita pérdida. Las autoridades locales reiteraron el llamado para reforzar los cuidados y la supervisión de menores de corta edad en el consumo de alimentos con riesgo de atragantamiento, como dulces, frutos secos o golosinas de difícil masticación.

Un antecedente en Santa Marta en 2022

Las autoridades reiteraron el llamado a supervisar el consumo de dulces y alimentos de riesgo en menores - crédito iStock

Un episodio similar se registró en 2022 en la misma ciudad. En esa ocasión, según reportes de El Heraldo y El Tiempo, una niña de un año, identificada como Oriana Freile, también falleció tras ahogarse con una gomita cuando permanecía bajo el cuidado de un familiar en el barrio Villa Alejandría.

La menor presentó signos de asfixia mientras su madre realizaba compras fuera de casa. Tras notarse el malestar y la coloración púrpura en el rostro, intentaron extraer el dulce y posteriormente llevaron a la niña al IPC La Candelaria. Los esfuerzos médicos resultaron infructuosos.

Las investigaciones posteriores arrojaron que el no desplazar de inmediato la goma de las vías respiratorias ni administrar los primeros auxilios impulsó el desenlace fatal. Tras el fallecimiento, unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía realizaron la investigación técnica y trasladaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal.

En 2022, una niña de un año también falleció en Santa Marta por asfixia con una gomita, según reportes oficiales - crédito iStock

Es de recordar que hace unos años, varios menores de edad en el territorio nacional presentaron graves problemas de salud e incluso algunos llegaron a la muerte debido al consumo de unas golosinas conocidas como gelatinas en cápsula.

A partir de esos hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) prohibió la importación, venta, fabricación e incluso la donación de ese tipo de dulces que por sus características y forma de consumo, representaban un riesgo para los niños en Colombia

Varios países, incluidos miembros de la Unión Europea y Estados Unidos, aplicaron restricciones similares a este tipo de productos por estar directamente relacionados con episodios de asfixia fatal o lesiones neurológicas en niños.

La reiteración de estos incidentes motivó a las entidades de salud y protección al menor a reforzar las campañas sobre los peligros de ciertas golosinas y alimentos para la infancia. De acuerdo con las autoridades locales, la vigilancia y el acompañamiento adulto resultan clave para prevenir tragedias como las registradas en Santa Marta.