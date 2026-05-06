Colombia

Ministerio de Medio Ambiente confirmó que la organización india Vantara visitará a Colombia para evalúar el plan de traslado de hipopótamos

El arribo de un grupo de especialistas provenientes de la India marca el inicio de una fase de estudios técnicos sobre la población de hipopótamos, con miras a definir acciones conjuntas con autoridades ambientales colombianas

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El proceso de evaluación incluye propuestas de traslado y eutanasia, así como la coordinación entre distintas instituciones, con el propósito de proteger la biodiversidad y acatar disposiciones judiciales vigentes - crédito @IreneVelezT/X

El Ministerio de Ambiente de Colombia anunció que recibirá la visita de la organización india Vantara, interesada en colaborar con la reubicación de los hipopótamos que representan una amenaza para el ecosistema local.

La ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, aclaró que esta iniciativa no excluye la continuidad del protocolo de eutanasia para algunos ejemplares, como parte del Plan Integral para el manejo de la especie invasora.

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La ministra Irene Vélez comunicó, a través de un video en sus redes sociales, que sostuvo una conversación con representantes de Vantara. Dichos representantes expresaron su interés en respaldar el plan para la gestión y manejo de los hipopótamos.

Durante la reunión, Vélez explicó: “Avanzamos en las conversaciones sobre posibles procesos de translocación y reiteramos que Colombia continúa avanzando con todas las gestiones diplomáticas necesarias con los países interesados”.

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Anant Ambani de pie en un observatorio de madera, gesticulando hacia más de 20 hipopótamos en una laguna al atardecer en Vantara, India.
La población de hipopótamos amenaza ecosistemas, especies nativas y comunidades, por lo que el futuro de la especie depende de las medidas adoptadas tras la evaluación de Vantara - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La funcionaria precisó que el plan contempla dos protocolos principales: la reducción de la población a través de la eutanasia y la translocación de individuos fuera del ecosistema colombiano, acciones que deberán ejecutarse de manera simultánea y complementaria.

El equipo de expertos de Vantara visitará Colombia en las próximas semanas para evaluar las condiciones actuales de los hipopótamos y construir una propuesta integral de reubicación, que abarque aspectos técnicos, logísticos y financieros.

“Avanzando en la implementación del Plan Integral para el Manejo de los Hipopótamos, especie exótica invasora en Colombia, hoy sostuvimos una reunión con Vantara, organización de India que realizará una visita técnica al país para evaluar alternativas de translocación”, expresó la funcionaria por medio de una publicación hecha en X.

“Estaremos atentos a la respuesta y propuesta que surja posterior a la visita”, afirmó Vélez, quien también subrayó que la organización india deberá gestionar las autorizaciones necesarias ante las entidades gubernamentales de la India, incluyendo la autoridad Cites de ese país, a fin de cumplir con la normativa internacional.

“En cumplimiento de la Convención Cites, la autorización del gobierno de la India será imprescindible para avanzar”, agregó la ministra.

No existen acuerdos económicos entre el gobierno colombiano y Vantara para la posible translocación de hipopótamos fuera del país, afirmó la ministra Irene Vélez - crédito @IreneVelezT/X
No existen acuerdos económicos entre el gobierno colombiano y Vantara para la posible translocación de hipopótamos fuera del país, afirmó la ministra Irene Vélez - crédito @IreneVelezT/X

La ministra remarcó que no existirá ninguna transacción económica entre el gobierno colombiano y Vantara en el marco de esta posible translocación.

Además, la funcionaria indicó que el Ministerio de Ambiente mantiene una coordinación activa con las corporaciones autónomas regionales, que participarán en la organización de la visita de la delegación india.

Vélez enfatizó que la reubicación no sustituirá la aplicación de la eutanasia, ya que el plan de manejo cuenta con justificación científica y con disposiciones judiciales que exigen mantener acciones continuas para reducir la población de esta especie invasora.

“Es preciso que nosotros aseguremos que la translocación seguirá siendo una medida complementaria a la eutanasia. Esto toda vez que tenemos un plan de manejo científicamente justificado y además instancias judiciales que ya nos conminan a mantener acciones permanentes para la reducción de la población de esta especie invasora que ha puesto en riesgo nuestros ecosistemas, nuestras especies endémicas, nuestros pescadores y las comunidades locales”, expresó la ministra Vélez.

La llegada del equipo de Vantara y el desarrollo de propuestas para la translocación se integran a las acciones ya implementadas por el gobierno colombiano, que buscan contener el impacto ambiental generado por la proliferación de los hipopótamos, introducidos originalmente en el país y considerados una amenaza para la biodiversidad y las comunidades locales.

El costo millonario y los obstáculos para salvar a los hipopótamos

El costo del traslado de los hipopótamos supera los 3 millones de dólares, convirtiéndose en una de las operaciones de conservación de fauna más costosas de la historia reciente - crédito Fernando Vergara/AP
El costo del traslado de los hipopótamos supera los 3 millones de dólares, convirtiéndose en una de las operaciones de conservación de fauna más costosas de la historia reciente - crédito Fernando Vergara/AP

El presupuesto estimado para la captura, manejo, transporte aéreo y aclimatación de cada hipopótamo ronda los 3 millones de dólares, según la referencia más reciente difundida por los promotores del plan de rescate.

A esto se suman los obstáculos administrativos derivados de la intervención de entidades gubernamentales y organismos internacionales encargados de autorizar el traslado de especies consideradas invasoras en el continente americano.

El traslado de los hipopótamos desde Colombia a la India representa un esfuerzo económico y diplomático inédito: la viabilidad dependerá no solo del respaldo financiero de la familia Ambani, sino de la coordinación entre Colombia, la India y los organismos internacionales de protección animal.

Anant Ambani, cuya familia opera Vantara desde hace varios años, declaró: “Dado que los hipopótamos son seres vivos y sensibles... si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”.

El magnate argumentó que el santuario cuenta con capacidad técnica y logística para recibir a los ejemplares y ofrecerles condiciones adecuadas.

El plan para trasladar hipopótamos colombianos a la India ya tuvo un antecedente en 2023, cuando el santuario operaba bajo el nombre de centro de rescate y rehabilitación de Green, aunque aquel intento quedó truncado por la complejidad logística y la falta de autorizaciones regulatorias.

El caso de los hipopótamos colombianos pone de manifiesto el conflicto entre el control de especies invasoras, la ética de la conservación y los intereses privados en el manejo de fauna exótica.

Si el traslado logra concretarse, los animales escribirán un nuevo capítulo en la sorprendente saga que comenzó con la llegada de cuatro hipopótamos traídos por Escobar a finales de los años ochenta, cuya descendencia asola hoy importantes áreas naturales en Colombia.

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