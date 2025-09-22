“Quédese quietecita”: la reveladora confesión de la ‘Negra Candela’ cuando investigaba el caso de B-King, artista hallado sin vida en México

La periodista aseguró que, cuando consultó por el paradero de B-King, sus fuentes le aseguraron que no sabían nada de él, más allá de unos conciertos que había dado en México - crédito Colprensa/@bkingoficial/Instagram

Graciela Torres Sandoval, conocida en el mundo del entretenimiento nacional como la “Negra Candela”, aseguró que durante los días de incertidumbre por el paradero del artista B-King, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 22 de septiembre de 2025 en México, ella decidió consultar personalmente con fuentes en ese país sobre el paradero del cantante de género urbano.

“Me puse yo en la tarea de averiguar con mis fuentes en México y dicen no, aquí no se sabe absolutamente nada de él (B-King), no es conocido en México, aunque fue invitado a dar unos conciertos. Él dio un concierto; aparentemente tuvo mucho éxito, pero no lo hizo en un escenario gigantesco, lo hizo en un escenario pequeño y me dijeron: ‘Él no tiene ninguna, eh... Pues no es figura en nuestro país’”, dijo la “Negra Candela” durante una entrevista con Daniel Muñoz en el pódcast La Red Viral.

Sin embargo, durante sus pesquisas, la periodista confesó que recibió una sorpresiva respuesta al asegurar que, según sus fuentes, el cantante “no era reconocido” en el país centroamericano.

El cuerpo de B-King fue hallado sin vida junto con el de DJ Regio Clown en el municipio de Cocotitlán - crédito @bkingoficial/IG

“Es muy difícil que un cantante colombiano sea reconocido en Ciudad de México, donde hay tantísimo talento y tantas figuras. Así es que se dieron a la tarea de averiguarnos para Colombia si algo había sucedido: ‘Quédese quietecita ahí, no diga más. Cuando nosotros sepamos algo, entonces la llamamos y le confirmamos, si es que sabemos qué pasó con este cantante que aquí en México no es reconocido’”, expuso Graciela Torres, citando lo que, según ella, le contestaron sus fuentes.

Durante la conversación con la “Negra Candela”, Daniel Muñoz, presentador del pódcast La Red Viral, aseguró que sostuvo una conversación con un analista experto en narcotráfico mexicano llamado David Saucedo, que le aseguró durante los días de búsqueda que Bayron Sánchez Salazar (nombre de pila de B-King), que “fue blanco de un secuestro por parte del crimen organizado” en México.

“Pues gravísimo, porque no veo por dónde él podría estar vinculado con este tipo de ‘mundillo’, ¿no? Lo que sabemos aquí es que él fue pareja de Marcela Reyes, duraron siete años. Pues aparentemente fue una relación conflictiva, mirando algunas declaraciones de Marcela o de él mismo, y él decía que la relación había terminado porque él no había querido librarse de unas adicciones“, aseguró la ”Negra Candela” ante la información revelada por Muñoz.

'La Negra Candela' aseguró que, durante los días de búsqueda del cantante B-King, ella decidió consultar con fuentes en México sobre el paradero del artista - crédito Colprensa

El hallazgo de los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown en Cocotitlán

Las autoridades mexicanas confirmaron que Bayron Sánchez Salazar —conocido como B-King— y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como Regio Clown, fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán, en el centro de México.

Ambos artistas musicales, reportados como desaparecidos en la Ciudad de México desde el 16 de septiembre, fueron localizados sin vida en circunstancias que apuntan a la posible implicación de La Familia Michoacana, organización asociada al crimen organizado y al narcotráfico.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-Cdmx) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP) informaron que los perfiles de los desaparecidos coincidían con los de dos personas fallecidas encontradas el 17 de septiembre.

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito @bkingoficial y @regioclownn/Instagram

El hallazgo condujo a la apertura de una investigación que incluyó la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, lo que permitió establecer la hipótesis de que el último paradero de los músicos se situaba en el Estado de México.

La colaboración entre la FGJ-Cdmx y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) resultó determinante para avanzar en el caso. Personal de servicios periciales de la Fgjem realizó la confrontación de los perfiles de los desaparecidos, encontrando coincidencias con los cuerpos hallados en Cocotitlán. Este procedimiento permitió a las autoridades avanzar hacia la identificación formal de las víctimas.

Como consecuencia de estos hallazgos, la Fgjem abrió una investigación por homicidio, intensificando los esfuerzos para esclarecer las circunstancias en torno a la muerte de los artistas. El 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez acudieron a la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la Fgjem, en San Pedro Barrientos, donde lograron identificarlo durante una diligencia oficial. Este reconocimiento familiar se convirtió en uno de los momentos clave dentro del proceso de investigación.