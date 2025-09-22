Colombia

Blessd la “rompió” en la gala del Balón de Oro: así fue la presentación del antioqueño en el prestigioso evento en París

El cantante colombiano, que siempre ha expresado su gran fanatismo por el fútbol, participó de la apertura de la alfombra roja donde, minutos después de su presentación, pasaron algunos de los máximos exponentes del balompié mundial

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Así fue la presentación de Blessd en la gala del Balón de Oro- crédito @ballondorofficial/ Instagram

En la tarde parisina del lunes 22 de septiembre de 2025, la apertura de la gala del Balón de Oro estuvo marcada por presencia colombiana, cuando Blessd ofreció la presentación musical que dio inicio a la alfombra roja, protagonizada por figuras del fútbol internacional.

Blessd, que vistió con un vestido de paño completamente negro, interpretó Condenado al Éxito II, tema incluido en su álbum Sí sabe de 2024 y considerado entre los más populares de su repertorio.

Tras el acto inaugural, el artista participó también del desfile por la alfombra roja, posando para fotografías, firmando autógrafos y compartiendo momentos con algunos de los máximos referentes del deporte mundial.

La importancia de la oportunidad superó el ámbito artístico para el propio Blessd, que expresó a la prensa que hacía presencia en el lugar lo siguiente: “La música y el fútbol son puentes que nos unen. Representar a los latinos, a mi país y a todos los soñadores en el Balón de Oro no solo es un honor, es un sueño cumplido”.

La ceremonia contó con aproximadamente 2.000 asistentes y fue transmitida a nivel global, consolidando el alcance internacional de la velada.

En antioqueño posó ante las cámaras en medio de la gala- crédito @BlessdOficial/X

El antioqueño no dejó pasar por alto su presentación y posteó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “Todo se nos dio quien lo iba a pensar sirvieron los rosarios de mis abuelita al rezar 🤲, primer artista de habla hispana en la historia en presentarse en la gala más importante del futbol mundial. Balón de Oro estamos bendecidos y seguiremos abriendo puertas para latino América y el mundo 🌎 , orgulloso de llevar mi bandera , orgulloso de ser latino , orgulloso de ser COLOMBIANO (sic)“.

Además, el cantante publicó una serie de imágenes en las que se ve, por ejemplo, el momento en el que conversó con la prensa en la previa del evento, así como sentado en el recinto donde se llevó a cabo la ceremonia.

Blessd posó para las cámaras en medio de la gala del Balón de Oro- crédito @blessd/ Instagram

Y es que más allá de su carrera artística, el vínculo de Blessd con el fútbol se evidencia en su faceta como uno de los propietarios más jóvenes de clubes profesionales en Europa.

El artista participa en la gestión del Vendsyssel FF de Dinamarca y el Conquense de España, con lo que, de acuerdo con su círculo cercano, “combina sus dos pasiones y abre espacios para el desarrollo de nuevas generaciones de atletas”. La actuación en el Balón de Oro evidenció la convergencia de esas dos vocaciones y el espíritu emprendedor del cantante colombiano.

El antioqueño participó de la ceremonia que se celebró en el Teatro Châtelet de París- crédito @blessd/ Instagram

Quiénes fueron galardonados en la ceremonia del Balón de Oro

Ousmane Dembélé fue elegido Balón de Oro masculino 2025, superando a Lamine Yamal. En la categoría femenina, Aitana Bonmatí ganó por tercera vez consecutiva. El Balón de Oro de mujeres también la vio imponerse frente a Mariona Caldentey y Alessia Russo, quienes quedaron segundo y tercero respectivamente.

Lamine Yamal recibió el Trofeo Kopa masculino como mejor jugador joven y Vicky López obtuvo el Kopa femenino. En la categoría de porteros, el Trofeo Yashin fue para Gianluigi Donnarumma en masculino y Hannah Hampton en femenino.

Ousmane Dembelé ganó el Balón de Oro 2025- crédito Benoit Tessier/ Reuters

Los galardones de mejor entrenador fueron para Luis Enrique (masculino) y Sarina Wiegman (femenino), mientras que los premios al máximo goleador (Trofeo Gerd Müller) recayeron en Viktor Gyökeres y Ewa Pajor. Además, los clubes del año reconocidos fueron PSG en la rama masculina y Arsenal en la femenina.

Finalmente, recibió el Premio Sócrates la Fundación Xana, en reconocimiento por su labor social. También destacaron en las posiciones altas del Balón de Oro masculino jugadores como Vitinha tercero, Mohamed Salah cuarto, Raphinha quinto; y en mujeres, después de Bonmatí, Caldentey y Russo.

