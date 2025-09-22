Colombia

Aumento del salario mínimo de 2026 será como diga Petro y se acercaría a esta cifra, confirmó Fenalco: “Si o si ya lo anunció”

Jaime Cabal, presidente del gremio, aseguró que no se sentará en la mesa de concertación

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
El salario mínimo para 2026
El salario mínimo para 2026 tendría un aumento de dos dígitos - crédito Leonel Cordero

El inicio de la discusión para definir el salario mínimo del próximo año se registró en medio de desacuerdos entre el Gobierno y representantes empresariales. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) decidió no participar en la mesa de concertación, luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que el aumento será decretado y se ubicará en 11%.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, expresó que el diálogo perdió sentido debido a que la decisión ya habría sido definida por el Ejecutivo: “Si o si ya lo anunció Petro, entonces si o si ya lo dijo: el salario va a ser por decreto y va a ser del 11%. Entonces, ¿para qué mesa de concertación? ¿Cuál concertación?”. Con esto, el sueldo básico pasaría de $1.423.500 a $1.580.085.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel.

Cabal sostuvo que, ante este escenario, Fenalco se aparta del proceso, afirmando que el gremio no formará parte de lo que considera una simulación: “Fenalco no participará en la mesa de concertación porque es una burla”.

Jaime Cabal es el presidente
Jaime Cabal es el presidente de Fenalco - crédito Colprensa

El anuncio se produjo antes del Congreso Nacional de Comerciantes, programado para el jueves 25 de septiembre en Medellín, y el dirigente criticó la legitimidad y el sentido de la mesa de concertación, instancia constitucional donde Gobierno, empresarios y trabajadores negocian el incremento anual del salario mínimo.

Cabal fue enfático al afirmar que el gremio no participará en un escenario que, a su juicio, solo simula una negociación real. “Aprovecho esta rueda de prensa para decir Fenalco no participará en la mesa de concertación porque es una burla cuando un presidente dice que lo va a sacar por decreto saltándose la mesa de concertación y los resultados que pueda haber allí, buenos, regulares, malos para el Gobierno”, expresó.

Críticas al proceso y acusaciones de uso político

También lanzó críticas al trasfondo político que, según él, motiva la decisión del Gobierno. Advirtió que el salario mínimo se está utilizando como herramienta electoral, en lugar de basarse en criterios técnicos y económicos. “Pienso que un tema tan delicado como el salario mínimo y siendo tan populista, lo va a utilizar como herramienta electoral para 2026”, afirmó.

La Comisión Permanente de Concertación
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Colombia se reunió el 15 de septiembre - crédito Ministerio del Trabajo

Para el líder gremial, la anticipación del presidente Gustavo Petro sobre el porcentaje de incremento y la decisión de decretarlo sin concertación reflejan un uso político del proceso, lo que, en su opinión, desvirtúa el objetivo de la mesa y afecta la confianza de los empresarios.

Consecuencias inflacionarias

En el plano económico, el líder gremial alertó sobre las consecuencias inflacionarias que, a su juicio, acarrean los incrementos recientes del salario mínimo y la falta de un análisis técnico riguroso. “Y si a eso le vamos a agregar ese salario mínimo populista que seguramente es una medida irresponsable de cara a las elecciones, pues obviamente esto va a tener consecuencias inflacionarias”, sostuvo.

Señaló que el aumento decretado el año anterior ya tuvo un impacto negativo en la inflación, que registró dos meses consecutivos de crecimiento (cerró en 5,1% anual en agosto). De paso, cuestionó los argumentos de los que defienden que un incremento alto del salario mínimo no genera inflación, y resaltó que los datos recientes contradicen esa postura.

Piedad Urdinola es la directora
Piedad Urdinola es la directora del Dane - crédito @DANE_Colombia/X

Cuestionamientos a la metodología del Dane y contexto empresarial

Otro de los puntos centrales de la crítica de Fenalco se dirige a la metodología empleada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para medir el empleo en el país. Puso en duda la precisión de las cifras oficiales y señaló que no reflejan la realidad que enfrentan los colombianos en materia laboral.

“¿Hasta qué punto la metodología que está trabajando el Dane es totalmente certera frente a la realidad que está viviendo el país?”, planteó el dirigente gremial. La inquietud se suma a la preocupación por la falta de análisis técnico en la definición del salario mínimo y el impacto que esto puede tener en la economía nacional.

En el Congreso de Comerciantes, el gremio tiene previsto presentar un análisis sobre el impacto de la Reforma Laboral en las pequeñas y medianas empresas, un tema que, según Cabal, ya empieza a mostrar efectos en la inflación y en la dinámica del empleo. El presidente de Fenalco advirtió que la nueva ley, sumada a los incrementos del salario mínimo, ya genera presiones adicionales sobre la economía y las empresas, en especial, las pequeñas y medianas (pymes).

Así las cosas, Jaime Cabal sostuvo que, de no haberse producido el aumento anterior del salario mínimo (9,54%) y sin los efectos de la Reforma Laboral, la inflación en Colombia podría haberse mantenido en niveles más bajos, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de un enfoque más técnico y menos político en la toma de decisiones sobre el salario mínimo.

Temas Relacionados

Salario MínimoSalario Mínimo 2026Aumento del Salario MínimoGustavo PetroTrabajadoresEmpleadosEmpresasColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Semana del Empleo en Bogotá ofrece más de 400 vacantes: estos son los perfiles que más requieren

La Secretaría de Desarrollo Económico impulsa la inclusión laboral con procesos accesibles, sin intermediarios ni pagos, y canales digitales para postulación

Semana del Empleo en Bogotá

Detrimento patrimonial superior a los $150.000 millones estaría afectando el desarrollo de obras claves de movilidad en Bogotá

La entidad divulgó un informe que señala que, pese a contar con los desembolsos, más de 100 predios no han sido adquiridos por el distrito para la construcción de infraestructura vial

Detrimento patrimonial superior a los

Petro volvió a estallar contra un medio de comunicación, esta vez fue por la Reforma Pensional: “No hagan lo de los Nazis”

El presidente acusó una supuesta intención de “hundir con trampa” el proyecto para la vejez en Colombia desde sectores de poder político, mediático y judicial, con fuertes señalamientos

Petro volvió a estallar contra

Gustavo Petro habló sobre el crimen de B-King y Regio Clown en México: “Asesinaron nuestra juventud”

El presidente de la República, que está en Nueva York (EE. UU.) previo a su participación en la Asamblea de la ONU, envío un mensaje en sus redes sociales frente al hallazgo de los cadáveres de los dos músicos, en Ciudad de México, y acusó a los carteles de estar detrás de estos crímenes

Gustavo Petro habló sobre el

Criminal que mató a menor de edad por una deuda de $6.000 se durmió en la audiencia de imputación de cargos

El sujeto mostró actitudes de burla a lo largo de la diligencia judicial, causando rechazo entre la ciudadanía que exige justicia

Criminal que mató a menor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los últimos mensajes

Estos fueron los últimos mensajes de B King antes de desaparecer: “Tengo que contarte algo”

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Reconocido periodista de entretenimiento le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Il Divo en Bogotá: “Al amor de la vida de uno”

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Deportes

Hernán Torres explotó contra jugador

Hernán Torres explotó contra jugador de Millonarios en medio de victoria contra Fortaleza

Empresario señalado de sugerirle jugadores a Néstor Lorenzo para la selección Colombia desmintió las acusaciones: “Es un chisme”

Millonarios se vestirá de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, tras el empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

En qué consiste el boicot por el que Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: ningún jugador del Real Madrid estará en París