Afiliación a una EPS como independiente en 2025: costos y pasos para realizarla

El proceso de afiliación a una EPS como trabajador independiente en Colombia implica una serie de pasos y requisitos que pueden resultar complejos para quienes no están familiarizados con el sistema.

La normativa vigente establece que toda persona debe estar inscrita en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), lo que se traduce en la obligación de contar con una Entidad Promotora de Salud (EPS), ya sea como empleado formal, independiente o beneficiario.

Para quienes desarrollan actividades laborales bajo un contrato formal, la responsabilidad de gestionar la afiliación y realizar los pagos recae en el empleador, quien descuenta mensualmente el 4 % del salario del trabajador para cubrir el aporte a salud.

En contraste, los trabajadores independientes deben asumir directamente el pago de sus aportes tanto a salud como a pensión, utilizando la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).

El pago de riesgos laborales (ARL) es opcional, salvo que el contratista lo exija como condición.

El Ministerio de Salud ha establecido que el costo mensual de la afiliación a una EPS para un trabajador independiente corresponde al 12,5 % de su ingreso mensual. Por ejemplo, para 2025, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500 mensuales, lo que implica un pago mensual de $177.937 a la EPS.

Este valor puede incrementarse si el ingreso del trabajador supera el salario mínimo, y algunas entidades pueden aplicar cargos adicionales por servicios específicos o por la inclusión de beneficiarios adicionales.

El procedimiento para afiliarse como independiente comienza con la selección de la EPS que mejor se ajuste a las necesidades y expectativas del usuario, considerando factores como la cobertura, la calidad de los servicios y la red de prestadores.

Una vez elegida la entidad, el siguiente paso consiste en diligenciar el Formulario Único de Afiliación (FUA) y, en algunos casos, el formulario de declaración de origen y uso de ingresos. Estos documentos requieren información personal detallada, como nombre completo, número de identificación, dirección, teléfono y correo electrónico.

Tras completar la documentación, el interesado debe presentar los formularios y certificados requeridos, ya sea de manera presencial en una oficina de la EPS, a través de la plataforma digital de la entidad o mediante el portal miseguridadsocial.gov.co. Algunas EPS también permiten el envío de documentos por correo electrónico.

Una vez entregada la documentación, la EPS revisa la solicitud y, tras su aprobación, confirma la afiliación y emite el carné correspondiente. Este proceso puede demorar algunos días, dependiendo de la entidad seleccionada.

En cuanto a los métodos de pago, existen varias alternativas para los trabajadores independientes. El pago puede realizarse de forma electrónica a través de plataformas habilitadas por la EPS, utilizando el sistema de débito bancario.

También es posible efectuar el pago de manera presencial en entidades bancarias autorizadas, previa generación de la planilla de pago con asistencia telefónica o en línea.

Otra opción es configurar un débito automático mensual desde la cuenta bancaria del afiliado, lo que facilita la regularidad de los pagos y evita retrasos.

Para quienes no cuentan con un empleo formal, el pago de la afiliación debe realizarse mediante un Operador de Información autorizado, como MiPlanilla, Aportes en Línea o Enlace Operativo.

El proceso consiste en crear una cuenta en el sitio web del operador, registrar los datos personales, liquidar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y efectuar el pago de manera electrónica.

El sistema de salud colombiano está diseñado para garantizar el acceso universal a servicios médicos de calidad, y las EPS desempeñan un papel central en la administración y prestación de estos servicios.

Para los trabajadores independientes, cumplir con los requisitos de afiliación y pago representa una condición indispensable para acceder a la atención médica y a los beneficios del sistema.