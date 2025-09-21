Colombia

René Higuita tiene un doble en Bucaramanga, así reaccionó el exarquero al ver a su “gemelo”

El exguardameta se sorprendió al observar el parecido que tiene con el sujeto en Bucaramanga

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

El video se hizo viral en las diferentes redes sociales - crédito X

La popularidad de las redes sociales ha hecho que situaciones registradas en cualquier parte del mundo puedan convertirse en tendencia y terminar siendo conocidas por personas totalmente desconocidas de las que protagonizan la situación puntual.

En un caso de esta índole, con un mensaje que decía: “Todo pensé, menos encontrarme a René Higuita camellando en la plaza de Bucaramanga”, un video se hizo viral en Colombia.

En la grabación se observa a un individuo con la camiseta del Atlético Bucaramanga que sorprendió a los internautas por su parecido físico con el exarquero de Atlético Nacional y la selección Colombia René Higuita.

Además del parecido del individuo con el antioqueño, otro aspecto que llamó la atención es que en el video se observa como el individuo es regañado por la que sería su jefa en la central mayorista de la capital santandereana.

El video se hizo viral por el parecido del individuo con Higuita - crédito X

Además de que completó miles de reproducciones, usuarios también dejaron divertidos comentarios sobre la situación, principalmente recordando el paso del exdeportista por un programa de cocina.

“Cómo así, no es René Higuita de verdad”, “Salió de MasterChef directo a poner un puesto de comida, que bien”, o “Tienen que contarle a René Higuita que tiene un doble en Bucaramanga, increíble”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Haciendo alusión al último comentario citado, el hijo de René Higuita, Andrés Higuita, hizo caso a sus seguidores en redes sociales y decidió mostrarle a su padre el video mencionado.

La reacción de Higuita

El guardameta bromeó luego de observar el video - crédito @higuitaandres/X

En la tarde del 20 de septiembre, Andrés Higuita publicó la reacción de su padre al observar que tiene un doble en Bucaramanga. “Reacción de Horacio al ver su gemelo en Bucaramanga“, fue la descripción que escribió el hijo del exarquero.

“Horacio, le voy a mostrar una persona. Usted qué está haciendo por allá, con la del Bucaramanga buscando problemas”, son las palabras del hijo de René Higuita en el momento que reproduce la grabación.

De manera inmediata, Magnolia Echeverri, esposa de la leyenda del deporte, recrimina a la persona que grabó el video por permitir que le pegaran al doble de su pareja. “Y me le pegan y todo. Esa muchacha me lo manosea René”, indicó Echeverri.

Sorprendido con el parecido que tiene el individuo que protagoniza el video, Higuita afirmó, de manera jocosa, que la única diferencia es que en su hogar no es agredido por su pareja,

“Parecido, lo única diferencia es el golpe, que Magnolia no hace eso. Ahí fue donde yo me reconocí”, puntualizó René Higuita.

Higuita se mostró sorprendido al ver el video - crédito @higuitaandres/X

¿Qué ha pasado recientemente con René Higuita?

El antioqueño fue el arquero titular de Atlético Nacional durante más de una década; también tuvo pasos por clubes de México y España. En la selección Colombia es recordado por haber sido el dueño del arco cafetero en la copa del mundo de 1990.

René Higuita se hizo famoso en el mundo luego de que en un partido amistoso entre Colombia e Inglaterra, decidió rechazar un balón con una peculiar pirueta que él mismo denominó “El Escorpión”.

Además del fútbol, el deportista fue noticia en Colombia por haber protagonizado visitas a Pablo Escobar cuando el capo estuvo recluido en La Catedral; además, estuvo en prisión varios meses por intermediar en la liberación de una secuestrada.

El antioqueño tuvo problemas personales que lo llevaron a alejarse del foco público, hasta que a comienzos de los 2000 volvió a figurar por su participación en un reality. En 2025 volvió a ser viral por algo similar al participar en la edición de 2025 de MasterChef Celebrity, en el que fue eliminado en la mitad de la edición del programa de cocina.

