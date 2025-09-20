Esperanza Gómez relató los problemas de salud que le generó su pleito con Meta: “No lo estoy tomando como un castigo”

La actriz relató que viene lidiando con depresión y un agravamiento de los problemas con su columna vertebral que podrían comprometer su movilidad en un futuro - crédito @Lared/X

Esperanza Gómez y su pleito con Meta, empresa de tecnología responsable de las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, tuvieron un avance clave luego de que la Corte Constitucional determinó que la compañía vulneró los derechos fundamentales de la actriz y creadora de contenido para adultos al cerrar su cuenta en esa red social, en respuesta a una tutela interpuesta por la caldense considerando esta decisión arbitraria e injustificada.

En las entrevistas que concedió posterior al fallo de la Corte, Esperanza anunció que llevaría el caso a instancias civiles, demandando a Meta por daños y perjuicios, producto de los contratos perdidos durante el tiempo que la compañía cerró su cuenta.

“El hecho de representar a una industria para adultos, así como me ha abierto puertas en ese rubro, fuera de ese rubro me ha cerrado demasiadas. Con mis empresas, que nada tienen que ver con el entretenimiento adulto, me ha costado muchísimo trabajo porque me han cerrado cuentas bancarias, las mismas instituciones del gobierno me han saboteado, me han hecho empezar de cero, me han hecho perder tiempo, me han hecho perder dinero”, señaló en diálogo con La Red, de Caracol Televisión.

Sin embargo, las luchas acumuladas terminaron repercutiendo en su salud, tal y como lo dio a conocer en el mismo programa. Según detalló, estos problemas eran tanto físicos como mentales.

“Yo venía con problemas emocionales debido a tanto problema, tanto estrés del mismo trabajo, de la misma persecución de tanta gente que ni siquiera lo conocía aún. Tengo picos de depresión donde caigo, y me cuesta unos diítas levantarme, pero he estado en terapia ya por varios años”, indicó.

A esto se le suma el degeneramiento progresivo de su columna vertebral que le fue diagnosticado en 2020, motivo que la obligó a cambiar de habitos de manera radical y que, según reconoció tiempo atrás, era uno de los factores que la tenían al borde del retiro de la industria del entretenimiento para adultos.

En la misma entrevista, Esperanza admitió que la situación se agravó al punto de que existia la posibilidad de perder la movilidad. “En el caso de mi salud, que yo posiblemente puedo quedar en silla de ruedas en tres años, estoy tratando de hacer lo que más pueda (...) Dios me estará tratando de enseñar algo. O sea, no lo estoy tomando como un castigo, sino más bien por cada cosa negativa que me pasa, empezar a agradecer”, manifestó.

Esperanza explicó que la situación llegó al punto de que las parálisis la inmovilizan de los hombros para abajo. Aunque existe la posibilidad de una intervención quirúrgica para implantarle una columna metálica, la actriz hasta ahora se negado por miedo al resultado. “Aparte que muchos pacientes que están pasando por lo mismo que yo han tenido la cirugía y me han recomendado no hacérmela”.

Pese a ello, Esperanza todavía tiene sus miras puestas en una alternativa que, desde la ciencia, podría cambiar su situación.

“He visto varias entrevistas de un científico que tiene aproximadamente hoy en día 70 años, que descubrió una inyección que rejuvenece y que va a estar lista para el 2030. Entonces, yo estoy tratando de permanecer bien hasta el 2030 y si llega a salir esa inyección, yo digo: ‘Si rejuvenece el resto de las células, ¿por qué no me va a rejuvenecer las vértebras de la columna, que es lo que yo tengo desgastada?’. Y vi que unos médicos chinos crearon un pegamento parecido al colbón que utilizamos en las escuelas para pegar huesos, que ya no hay necesidad de poner implantes metálicas o chazos en los huesos. Esto a los tres días se reabsorbe, se pega. Entonces, yo creo que la medicina de ese tipo está avanzando muy rápido y yo quiero esperar para que haya algo mucho más práctico y que me pueda solucionar. Así que esa es la esperanza”, indicó.