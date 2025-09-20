El ‘Negro’ Salas llegó al altar, pero recibió inesperado comentario de un invitado especial: “¿Tengo tiempo de oponerme a la boda?”

Ana Maria Espinosa, la actual prometida del actor, se refirió a los rumores que La Toxi Costeña difundió en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @anaespinosara/Instagram

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia vio la que es considerada como la alineación de celebridades más destacada hasta la fecha. Buena parte de la razón se encuentra en los actores y actrices que aceptaron participar, con trayectorias reconocidas en la televisión nacional y hasta internacional, incluyéndose dentro de ese grupo Luis Fernando “El Negro” Salas Navarro.

El vallecaucano tuvo un paso por el programa de telerrealidad del Canal RCN destacado, formando parte del grupo de “Los Lavaplatos” junto a La Liendra, José Rodríguez, Camilo Trujillo y Mateo Varela. También fue uno de los blancos de los ataques de Yina Calderón y La Toxi Costeña durante la competencia, quienes llegarona a acusarlo de coquetear con una amiga en común mientras mantenía una relación con su prometida, Ana María Espinosa.

Pese a las especulaciones, la situación no pasó a mayores y tras el final de la competencia, el “Negro” finalmente celebró su boda con su prometida el viernes 19 de septiembre.

En su cuenta de Instagram, Salas dejó ver que entre los invitados se encontraba Emiro Navarro, también participante de La casa de los famosos y con el que tuvo una buena relación durante su estancia allí.

De manera jocosa, el creador de contenido afirmó que "todavía tenía tiempo de arruinar un matrimonio más" - crédito @luisfsalas74/Instagram

“¿Tengo tiempo de oponerme a la boda?” ¿Tengo tiempo de decir ‘me opongo’? Tengo tiempo de acabar con un matrimonio más", afirmó Emiro a modo de broma, mientras el actor se reía.

Lo anterior hacía referencia a lo dicho por el propio Emiro en un directo en TikTok con Norma Mivia y Mateo Varela, en donde afirmaban que sabotearían el matrimonio del actor.

Los exparticipantes de LCDLFC bromearon sobre impedir el evento - crédito @ @luuluuuu19./X

En una historia instantánea posterior, se mostró a Emiro viajando en el mismo carro junto al “Negro” y Ana María, dando cuenta de la cercanía entre los tres, pero también de lo exclusiva de la celebración.

Emiro viajó con la pareja en carro con rumbo a la ceremonia - crédito @luisfsalas74/Instagram

De hecho, fue tan exclusiva que La Corona TV de City TV tuvo acceso a las primeras imágenes de la ceremonia, acompañados del sacerdote que ofició la ceremonia.

Primeras imágenes de la boda del "Negro" Salas y Ana María Espinosa - crédito @lacoronatv/Instagram

Las relaciones del “Negro” Salas

Durante buena parte de su vida Salas se mantuvo soltero, hasta que contrajo matrimonio con María Fernanda Patiño el 18 de julio de 2014. Juntos tuvieron un hijo llamado Jerónimo en 2015, pero en 2016 se dio a conocer que la pareja decidió separarse.

En 2015, Salas se convirtió en padre de Jerónimo, su primogénito - crédito @luisfsalas74/Instagram

Durante su paso en 2017 por Se dice de mí, de Caracol Televisión, Salas reconoció que no le dio a su esposa el valor que se merecía y que coqueteaba con distintas mujeres en su momento (más allá de que aseguró que nunca le fue infiel), lo que terminó por provocar la ruptura.

“Por el chat te llega la foto ‘en bola’ de una vieja, o un video, en fin, esas cosas que obviamente tú como esposo no quisieras ver que le mandan a tu esposa y viceversa”, comentó.

A pesar de la separación, Salas ha mantenido una relación cercana con su hijo, a quien considera su mayor orgullo y motivación en la vida.

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, el Negro reveló que antes de Jerónimo tuvo otro hijo llamado Nicolás, fruto de su relación con una norteamericana cuando apenas iniciaba en la televisión.

Según contó en la "Línea de la Vida", en sus primeros años en la televisión fue padre. Hoy ese hijo tiene 28 años - crédito Canal RCN

“Estaba comenzando a disfrutar de todas esas mieles, y durante mucho tiempo no tuve relación con él. Con ella sí mantenía contacto porque era la que más me decía que él estaba bien. Sentía mucha culpa, pero recuperar el tiempo es imposible”, expresó.

Aunque intentó retomar el contacto con Nicolás, el resultado no fue el esperado, dando a entender que fue rechazado. “Nunca sentí rabia o rencor, obviamente sabía que el único culpable era yo”, dijo.

Para complicar más la posibilidad de un reencuentro, el actor reveló que su hijo está en una cárcel en los Estados Unidos, sin revelar el motivo. “Es un buen muchacho. Simplemente, se equivocó, como nos equivocamos todos”, expresó entonces.