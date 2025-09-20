Distrito y ADE llegaron a un acuerdo para devolver salarios a docentes que participaron en protestas

Las movilizaciones se realizaron el 18 y 31 de marzo, 24 de abril, 11 de junio y 17 de julio - crédito Freepik y REUTERS

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) y la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) firmaron un acuerdo que pone fin a la asamblea permanente realizada por el sindicato entre el 15 y el 19 de septiembre.

El documento establece la devolución de los dineros descontados a los docentes por su participación en movilizaciones y la reposición de las clases no desarrolladas durante las jornadas de protesta.

El pacto fue suscrito la noche del 19 de septiembre en las instalaciones de Compensar de la Avenida 68, con la presencia de representantes de la SED, la ADE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con lo consignado en el texto, el objetivo principal es garantizar el derecho a la educación de los estudiantes y, a la vez, respetar el derecho de los maestros a la movilización y protesta.

Devolución de descuentos y reposición de clases

En el documento firmado, la Secretaría de Educación se compromete a dejar sin efecto las decisiones administrativas que originaron descuentos salariales, medidas prestacionales o disciplinarias a los docentes por su participación en movilizaciones. “La SED adoptará las medidas jurídicas necesarias para dejar sin efecto las decisiones administrativas de carácter salarial, prestacional y/o disciplinarias con ocasión de las actividades sindicales durante las fechas antes referidas, restituyendo en la vigencia 2025 la totalidad de los dineros descontados”, señala el acuerdo.

La presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, destacó que este compromiso permite subsanar la inconformidad que motivó la asamblea permanente. “Se realizará la devolución de los dineros descontados a los docentes por su participación en las movilizaciones de marzo, abril, junio y julio”, afirmó durante la firma.

En cuanto a la recuperación del tiempo académico, el documento estipula que la reposición de clases se concertará con cada institución educativa, respetando la jornada laboral de los docentes y el calendario académico establecido.

La secretaría precisó que “garantizará la reposición de las actividades correspondientes a los días 18 de marzo, 31 de marzo, 24 de abril, 11 de junio y 17 de julio”, fechas en las que se realizaron las jornadas de protesta.

Cabe recordar que la asamblea permanente se originó por el descontento de los maestros ante los descuentos salariales aplicados por el Distrito, como consecuencia de su participación en movilizaciones durante la jornada escolar. Estas protestas se llevaron a cabo para exigir mejores condiciones laborales y en defensa de la educación pública.

El acuerdo firmado reconoce explícitamente la necesidad de equilibrar los derechos de estudiantes y docentes. En el documento se establece que la SED y la ADE se comprometen a “proteger el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, al tiempo que se respeta y garantiza el ejercicio legítimo de los derechos a la movilización, la protesta y la negociación colectiva de las y los docentes”. Además, el sindicato asume la responsabilidad de llevar a cabo la reposición del tiempo académico no desarrollado durante las movilizaciones.

Finalmente, el documento establece la continuidad de las mesas de trabajo como mecanismo de resolución de conflictos. En él se consigna que “se reafirma la voluntad de mantener las mesas de trabajo ADE-SED, en el marco de un diálogo social constructivo y la concertación como vía para resolver las diferencias, fortalecer la educación pública y dignificar el trabajo docente”.

La Secretaría de Educación y la ADE aseguraron que, con este acuerdo, buscan garantizar la normalización de las actividades académicas en los colegios públicos de Bogotá y avanzar en la construcción de soluciones conjuntas para el beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa.