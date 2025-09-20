Conozca la vigencia mínima del pasaporte exigida para ingresar a Estados Unidos sin contratiempos, que no se le amargue el viaje

La vigencia del pasaporte determina el ingreso a Estados Unidos y varía según la nacionalidad y el tipo de visa - crédito Cancillería de Colombia

Antes de comprar tiquetes o llenar formularios, conviene revisar con calma la fecha de vencimiento del pasaporte. Ese pequeño detalle puede marcar la diferencia entre un viaje sin contratiempos o una negativa de embarque en el aeropuerto rumbo a Estados Unidos.

Aunque suele repetirse que todo visitante necesita al menos seis meses de vigencia para ingresar al país, la realidad es más matizada. Depende de la nacionalidad del viajero y del tipo de autorización con la que planee entrar. Las autoridades migratorias estadounidenses aplican reglas distintas según el origen del pasaporte y el programa que ampare la estadía.

Para quienes viajan con visa de turista tipo B1/B2, como sucede con ciudadanos de Colombia, México o Argentina, la famosa regla de los seis meses no es obligatoria. Basta con que el documento esté válido hasta el último día de permanencia aprobado por la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza). Ese tiempo se consigna en el formulario DS-160 y en el sello o comprobante que entregan al ingresar.

No obstante, llevar un pasaporte a punto de vencerse puede generar preguntas durante la entrevista en el puesto de control. Un funcionario migratorio podría considerar riesgoso admitir a alguien cuyo documento expira pocos días después de su llegada, por lo que lo ideal es anticiparse y renovar antes de viajar.

En caso de que el pasaporte expire mientras la persona se encuentra en territorio estadounidense, lo más aconsejable es acudir al consulado o embajada de su país de origen para solicitar un nuevo documento. Estos trámites suelen requerir cita previa y la presentación de documentos de identidad, por lo que es recomendable iniciar el proceso con suficiente anticipación y mantenerse informado sobre los tiempos de entrega.

Conviene recordar que la visa seguirá siendo válida aun cuando permanezca en el pasaporte vencido, siempre y cuando no se haya superado la fecha límite establecida en el visado; en esos casos, basta viajar con ambos pasaportes para demostrar el permiso vigente.

La situación cambia para los viajeros de naciones que integran el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés). Quienes cuentan con una autorización Esta sí deben respetar la exigencia de seis meses de vigencia posterior a la fecha de entrada a Estados Unidos. Si el pasaporte vence antes, el permiso electrónico no servirá y la aerolínea puede impedir el abordaje.

Este filtro previo no es anecdótico. Las compañías aéreas verifican la documentación de cada pasajero antes del embarque; si el pasaporte no cumple los requisitos, el viajero ni siquiera llega al mostrador de inmigración en suelo estadounidense. Por eso es clave leer con atención las condiciones asociadas al país de emisión del documento.

Conviene, además de todo lo anterior, considerar el itinerario completo. Si el regreso está previsto para varios meses después, la vigencia debe cubrir todo ese lapso. Quedarse sin pasaporte válido durante la estancia complica trámites tan básicos como tomar un vuelo doméstico, registrarse en un hotel o alquilar un vehículo.

Un consejo práctico es revisar la información oficial publicada por la embajada de Estados Unidos o por el Departamento de Estado. Allí figuran los acuerdos bilaterales que definen si cada país está sujeto o no a la regla de los seis meses. Esa lista cambia con el tiempo y evita sorpresas desagradables.

En definitiva, no existe un único estándar aplicable a todos los viajeros. Quienes necesiten visa solo deben asegurarse de que el pasaporte esté en regla durante todo el periodo autorizado. Para los que ingresan bajo el VWP, la exigencia de seis meses posteriores al ingreso sigue siendo obligatoria.