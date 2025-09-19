Colombia

Resultados del Sinuano Día 19 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Resultados del último sorteo del
Resultados del último sorteo del Sinuano Día (Jovani Pérez/Infobae)

Sinuano Día publicó los números ganadores del más reciente sorteo de este viernes 19 de septiembre de 2025.

Esta popular lotería de la costa caribe colombiana entrega cientos de millones de pesos todos los días a cientos de ganadores. Descubra si eres uno de ellos.

Resultados del Sinuano Día

  • Fecha: 19 de septiembre de 2025.
  • Sorteo: 13.079.
  • Número ganador: 3 1 3 8.
  • La Quinta: 7.

Resultados del Sinuano Noche

  • Fecha: 19 de septiembre de 2025.
  • Sorteo: 13.079.
  • Número ganador: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

A qué hora se juega el Sinuano

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos al día:

  • Sinuano Día, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas;
  • Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas.

Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas..

(Infografía / Infobae México)
(Infografía / Infobae México)

¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.
  • Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.
  • Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.
  • Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

SinuanoSinuano DiaSinuano Nochecolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Resultados del Chontico Día 19 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados del Chontico Día 19

Alcaldía de Medellín destina 600 millones para innovación de empresas en turismo: así puede aplicar

Empresas del sector podrán acceder a asesoría y formación en áreas clave, para mejorar la calidad de los servicios

Alcaldía de Medellín destina 600

Gustavo Petro publicó listado de ‘recomendaciones’ al Gobierno Trump para la lucha antidrogas: “Que dejen de consumir”

Según el jefe de Estado, las cifras en la lucha antidroga son históricas, pero, a pesar de eso, el Gobierno Trump tomó la decisión de descertificar al país

Gustavo Petro publicó listado de

Esta es la ponencia alternativa a la reforma a la salud que gana fuerza en el Senado de la República

Un nuevo texto impulsado por partidos independientes podría reunir los votos necesarios para avanzar en la Comisión Séptima, tras el fracaso de las propuestas del Pacto Histórico y Centro Democrático

Esta es la ponencia alternativa

Mujer trans desmintió a Yina Calderón y a La Toxi Costeña por supuesta prueba de que José Rodríguez habría grabado contenido para adultos con ella

La ‘influencer’ trans apareció en redes sociales para aclarar los rumores que José, de ‘La casa de los famosos’, habría sido actor porno antes de llegar a la fama

Mujer trans desmintió a Yina
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Mujer trans desmintió a Yina

Mujer trans desmintió a Yina Calderón y a La Toxi Costeña por supuesta prueba de que José Rodríguez habría grabado contenido para adultos con ella

DJ Marcela Reyes pide ayuda para dar con el paradero de su expareja B-King: esta es la publicación que realizó

La presentadora de Noticias Caracol, Claudia Lozano, preocupó tras permanecer en UCI por cirugía de emergencia: esto se sabe

Esta sería la nueva novia de Westcol: se viralizaron fotos en las que aparecen en romántica actitud

Polilla le hizo sentido homenaje a la Gorda Fabiola en el aniversario de su muerte: “El dolor va mutando y va cambiando”

Deportes

James Rodríguez sigue siendo un

James Rodríguez sigue siendo un dolor de cabeza para el Club León: el volante colombiano se lesionó y no jugará ante Tijuana por la Liga MX

Falcao se metió en nueva polémica: reveló el top-3 de sus equipos favoritos a nivel profesional, y Millonarios no entró en la lista

Dos jugadores de la selección Colombia sub - 20 fueron separados por indisciplina: “Antes que futbolistas, son seres humanos”

Así fue el fuerte enfrentamiento entre periodista deportivo y figura de Millonarios: “Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información”

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, hizo fuerte autocrítica por haber estado en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”