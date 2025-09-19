Petro es blanco de críticas por divulgación simultánea de publicaciones oficiales en redes de varias entidades: “Miserables”

En redes difundieron el instructivo de publicaciones de Presidencia que se está utilizando para replicar información oficial - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y @DianaSaray/X

En las últimas dos semanas las redes sociales han estado atiborradas de información sobre el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Además de la cuenta oficial en X de la Presidencia de la República, otras entidades han replicado todo tipo de publicaciones para hacer eco de los discursos del jefe de Estado.

El Servicio Geológico Colombiano, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y otras entidades han compartido en X y demás redes sociales algunas piezas en forma de respaldo al jefe de Estado y sus posturas.

Diferentes entidades compartieron información oficial de la Presidencia para respaldar al Gobierno - crédito Redes sociales/X

Esta estratégica mediática tiene una base y unas instrucciones. Así lo reveló en su momento periodista Diana Saray de Caracol Radio, que compartió una parte del instructivo de la Presidencia, en el que se establece de qué manera se deben hacer las respectivas publicaciones en X e Instagram. El material compartido por la comunicadora corresponde a un manual para promover el discurso que dio el presidente Petro en una alocución del 17 de septiembre de 2025, en la que criticó la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, establecida por el Gobierno de Estados Unidos.

El mensaje que difundieron las entidades, junto con fotografías del primer mandatario, es: “Colombia no falló. Incautamos, erradicamos, luchamos. Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar”.

Presidencia activó las redes sociales de entidades oficiales para defender a Gustavo Petro, con un manual de publicaciones que empezó a ejecutarse - crédito @DianaSaray/X

La divulgación simultánea de información a favor del Gobierno por medio de las redes de las diferentes entidades generó molestia y críticas en redes. Una de las personas que se pronunció al respecto es el humorista y periodista Daniel Samper Opsina, que aseguró que las cuentas de las dependencias y entidades fueron convertidas en “bodegas”, que se ciñen a instructivos para impulsar la estrategia comunicativa de la administración Petro.

“Qué vergüenza la manera en la que el presidente convirtió las cuentas oficiales en miserables cuentas de bodega, con instructivos y todo…”, escribió el periodista.

El periodista Daniel Samper Ospina criticó la divulgación simultánea de publicaciones oficialistas en las redes de diferentes entidades estatales, que se ciñen a un instructivo - crédito @DanielSamperO/X

Al igual que él, otros internautas de X reaccionaron a manera de rechazo: “En la descripción de ninguna cuenta de esas entidades se describe como función principal la de replicar mensajes del gobierno”; “Ahí están revelando cómo funciona la red bodeguera”; “Una vergüenza este gobierno”.

Esta misma dinámica de divulgación se ejecutó el 13 de septiembre, un día después de que el jefe de Estado diera otra alocución, esta vez en relación con un informe que presentó la Contraloría General de la República sobre la grave situación financiera y administrativa de la Nueva EPS. El presidente expuso cifras y datos para dar cuenta de la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud tras intervenir forzosamente a la entidad promotora de salud y para revelar hechos de corrupción que ocurrieron al interior de la EPS antes de la intervención.

En este caso, tanto la Presidencia como la Superintendencia, el Servicio Geológico Colombiano, la Ungrd, y otras entidades que no están relacionadas con esta problemática, replicaron publicaciones oficiales para reafirmar lo expuesto por Gustavo Petro en la alocución. Todas compartieron una misma imagen del presidente en la que yace el siguiente mensaje: “No se trató solo de negar una cita. Fue una estructura diseñada para enriquecerse mientras el pueblo esperaba. Lo sabían y no hicieron nada. Este Gobierno sí. El modelo EPS permitió que se perdieran vidas, que se desviaran recursos, que se falsearan cifras por años”.

Entidades ligadas al Gobierno compartieron mensaje en respaldo a las intervenciones de la Superintendencia a las EPS - crédito Redes sociales/X

Añadieron también otra descripción para acompañar la pieza comunicativa, por medio de la cual se buscó defender la intervención de la Superintendencia sobre la Nueva EPS, indicando que, gracias a esta medida, fue posible dar a conocer irregularidades en el manejo de los recursos de la salud y posibles hechos de corrupción.

“La intervención no respondió a intereses personales ni a cálculos políticos. Respondió a una verdad que ya no se podía callar. Durante décadas, los recursos públicos de la salud se movieron sin control. Eso se acabó”.