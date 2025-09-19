Hombre que participó en las agresiones durante el Festival Cordillera también se disculpó: es profesor de la Universidad Javeriana

Agresor a joven en el Festival Cordillera pidió disculpas - crédito redes sociales/X

El director de arquitectura de Keralty y docente de la Universidad Javeriana fue otra de las personas implicadas en las agresiones en contra de una asistente al Festival Cordillera el fin de semana del 13 y 14 de septiembre de 2025.

Los hechos, que fueron denunciados por Tania Cortés, en sus redes sociales, con una grabación que ella misma hizo con su teléfono celular en el momento de la agresión, dejaron en evidencia las agresiones físicas y los insultos verbales de los que la mujer y su acompañante fueron víctimas.

Comentarios como estos se escuchan en el video: “Es que yo soy VIP, ¿ustedes qué son?”, “Ustedes son del pueblo, del pueblucho, son unas populares, eso pasa por mezclarnos” (...) “Devuélvanse a su país, venezolanos, venecos”, les gritaban.

El impacto de la viralización en redes sociales ha marcado un antes y un después en la vida de Juan Carlos Cerón Barreto, el implicado en estos hechos.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Juan Carlos Cerón Barreto reconoció que su reacción durante el incidente fue desproporcionada y que tanto sus palabras como sus gestos resultaron totalmente inadecuados.

Expresó una disculpa directa a Tania Cortés y extendió este pedido a todas las personas que se sintieron ofendidas por su comportamiento.

Al referirse a su proceder, el hombre subrayó que este episodio, que apenas duró unos segundos, no representa su verdadera forma de ser ni su manera habitual de relacionarse con los demás.

Destacó que, al igual que muchos colombianos, ha forjado su vida a través del trabajo y el esfuerzo personal, y que los logros alcanzados han sido fruto de su dedicación.

El comunicado detalla que la reacción de Cerón Barreto, que él mismo calificó como injustificable e inadecuada, se produjo tras una situación previa en la que un grupo de personas insultó tanto a él como a su pareja.

Explicó que, durante varios días, optó por no pronunciarse públicamente, siguiendo la sugerencia de la empresa donde trabajaba, que le recomendó guardar silencio hasta que la situación perdiera intensidad. Además, tomó la decisión personal de cerrar sus redes sociales para evitar una mayor exposición y polémica. Solo después de haber finalizado su vínculo laboral, consideró que tenía la libertad y la tranquilidad necesarias para dar la cara y compartir sus reflexiones.

La circulación del video en redes sociales tuvo repercusiones severas para Cerón Barreto. Según su relato, se filtraron datos personales como su número de teléfono, dirección y correo electrónico, lo que desencadenó un hostigamiento en redes sociales que afectó su buen nombre, su reputación y su trayectoria laboral.

“Esto dio lugar a un hostigamiento en redes sociales que dañó mi buen nombre, mi reputación y mi trayectoria laboral. Incluso, la cancelación de mi contrato laboral”, afirmó en el documento. El impacto de estos hechos, señaló, no solo recayó sobre él, sino también sobre sus familiares y las personas que dependen directamente de él.

En su mensaje, Cerón Barreto hizo un llamado a la reflexión sobre el alcance de las redes sociales y cómo las acciones en el entorno digital pueden tener consecuencias tangibles en la vida real. “Cada publicación, cada comentario y cada reacción tienen consecuencias”, advirtió, al tiempo que relató que la exposición mediática derivó en amenazas a su integridad física, hostigamiento, daño psicológico, emocional y reputacional, afectando su seguridad, su futuro y el de su familia.

Agradeció el apoyo recibido por parte de su familia, amigos y quienes lo conocen personalmente, y asumió este episodio como una lección dolorosa. “Quiero que mi experiencia sirva para generar conciencia, y sobre todo, que seamos conscientes del poder y del impacto que pueden tener los juicios y comentarios en redes sociales sobre la vida de una persona”, concluyó Juan Carlos Cerón Barreto en su comunicado.