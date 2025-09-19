Lanzaron una granada al frente de la cárcel Villahermosa de Cali: se sospecha de dos hombres a bordo de una moto

Lanzaron granada al frente de la cárcel de Villa Hermosa en Cali - crédito Personería de Cali

En horas de la noche del 18 de septiembre de 2025, el sector de Villanueva en Cali, Valle del Cauca, se escuchó un fuerte estruendo luego de que un explosivo tipo granada fuera arrojado al frente de la cárcel Villahermosa, ubicada en ese lugar.

Desde la Alcaldía de la ciudad confirmaron lo sucedido: “Frente a la situación de orden público que se registró esta noche en inmediaciones de la cárcel de Villahermosa, las autoridades ya se encuentran en el lugar adelantando las investigaciones para determinar lo ocurrido”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según El País, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían sido los responsables de este hecho.

Desde la Policía de la ciudad afirmaron que no se presentaron personas lesionadas, pero la infraestructura sufrió algunos daños materiales; no obstante, desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no se ha hecho una notificación oficial.

Lanzaron granda al frente de la cárcel Villa Hermosa en Cali - crédito El País

Reportaron intento de motín en la cárcel de Villahermosa de Cali

El martes 26 de agosto de 2025, la Cárcel de Villahermosa fue escenario de un intento de motín que, según información preliminar citada por El País de Cali, se originó tras el traslado del líder del Patio 1A a otro centro penitenciario.

Videos difundidos en redes sociales muestran a internos lanzando objetos contra los guardianes del Inpec, en lo que aparentaba ser un intento de distraer a los uniformados y facilitar una posible fuga. La intervención inmediata de los funcionarios del Inpec, junto con el respaldo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía Nacional, permitió controlar y normalizar la situación dentro del penal.

El hecho quedó registrado el enfrentamiento entre autoridades y presos de la cárcel Villahermosa - crédito @LAMONJACALI/X

No se reportó ninguna evasión de presos ni heridos, aunque algunos medios locales mencionan la existencia de cuatro lesionados. El video que documenta el incidente habría sido grabado por un funcionario desde una de las torres de vigilancia ubicadas en la parte superior de las edificaciones del penal.

Además, la dirección y otros funcionarios del Inpec informaron sobre la aparición de un panfleto amenazante en los corredores del penal. El documento, fechado el 25 de agosto de 2025, declara como “objetivo militar” a la directora del centro, María Lorena Serrano Aguilar, así como a su familia y a funcionarios del Inpec.

El texto responsabiliza a Serrano Aguilar de provocar enfrentamientos entre internos, presuntamente por la venta irregular de uno de los patios del penal, y sostiene que esta situación habría desencadenado una “guerra” dentro de la cárcel.

Este es el supuesto panfleto amenazante que estaría circulando en la cárcel Villahermosa - crédito Cauca Noticias Radio y TV/Facebook

El panfleto, firmado de manera anónima, también lanza amenazas directas al dragoneante Miller Palta y a cualquier guardia que, según el escrito, “se ponga al servicio de estas ratas”. Además, menciona a un supuesto cabecilla identificado como alias Dinax o Juan Carlos Vacca Castillo.

En el comunicado intimidatorio se puede leer: “Declaramos a la señora directora María Lorena Serrano Aguilar objetivo militar y a toda su familia, de paso al dragoneante Miller Palta y toda la guardia que se ponga al servicio o a la orden de estas dos ratas que se hacen llamar funcionarios del Inpec y que trabajan al servicio de alias Dimax o Juan Carlos Vacca Castillo”.

Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar el origen de la amenaza y adoptar medidas que garanticen la seguridad de la directora, el personal penitenciario y las personas privadas de la libertad.

El panfleto agrega: “Y que por la culpa de la señora directora, en estos momentos al interior de los patios hay una guerra entre internos porque ella misma recibió la suma $50.000.000 para vender el (sic) uno de los patios, sin importar la vida de los guardianes, ni de los internos del establecimiento. Dejamos constancia, señora directora María Lorena Serrano Aguilar, que toda falta cometida será cobrada”.