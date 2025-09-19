Colombia

Lanzaron una granada al frente de la cárcel Villahermosa de Cali: se sospecha de dos hombres a bordo de una moto

Desde la Policía afirmaron que no se presentaron personas lesionadas, pero la infraestructura sufrió algunos daños materiales

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Lanzaron granada al frente de
Lanzaron granada al frente de la cárcel de Villa Hermosa en Cali - crédito Personería de Cali

En horas de la noche del 18 de septiembre de 2025, el sector de Villanueva en Cali, Valle del Cauca, se escuchó un fuerte estruendo luego de que un explosivo tipo granada fuera arrojado al frente de la cárcel Villahermosa, ubicada en ese lugar.

Desde la Alcaldía de la ciudad confirmaron lo sucedido: “Frente a la situación de orden público que se registró esta noche en inmediaciones de la cárcel de Villahermosa, las autoridades ya se encuentran en el lugar adelantando las investigaciones para determinar lo ocurrido”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según El País, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían sido los responsables de este hecho.

Desde la Policía de la ciudad afirmaron que no se presentaron personas lesionadas, pero la infraestructura sufrió algunos daños materiales; no obstante, desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no se ha hecho una notificación oficial.

Lanzaron granda al frente de la cárcel Villa Hermosa en Cali - crédito El País

Reportaron intento de motín en la cárcel de Villahermosa de Cali

El martes 26 de agosto de 2025, la Cárcel de Villahermosa fue escenario de un intento de motín que, según información preliminar citada por El País de Cali, se originó tras el traslado del líder del Patio 1A a otro centro penitenciario.

Videos difundidos en redes sociales muestran a internos lanzando objetos contra los guardianes del Inpec, en lo que aparentaba ser un intento de distraer a los uniformados y facilitar una posible fuga. La intervención inmediata de los funcionarios del Inpec, junto con el respaldo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía Nacional, permitió controlar y normalizar la situación dentro del penal.

El hecho quedó registrado el enfrentamiento entre autoridades y presos de la cárcel Villahermosa - crédito @LAMONJACALI/X

No se reportó ninguna evasión de presos ni heridos, aunque algunos medios locales mencionan la existencia de cuatro lesionados. El video que documenta el incidente habría sido grabado por un funcionario desde una de las torres de vigilancia ubicadas en la parte superior de las edificaciones del penal.

Además, la dirección y otros funcionarios del Inpec informaron sobre la aparición de un panfleto amenazante en los corredores del penal. El documento, fechado el 25 de agosto de 2025, declara como “objetivo militar” a la directora del centro, María Lorena Serrano Aguilar, así como a su familia y a funcionarios del Inpec.

El texto responsabiliza a Serrano Aguilar de provocar enfrentamientos entre internos, presuntamente por la venta irregular de uno de los patios del penal, y sostiene que esta situación habría desencadenado una “guerra” dentro de la cárcel.

Este es el supuesto panfleto
Este es el supuesto panfleto amenazante que estaría circulando en la cárcel Villahermosa - crédito Cauca Noticias Radio y TV/Facebook

El panfleto, firmado de manera anónima, también lanza amenazas directas al dragoneante Miller Palta y a cualquier guardia que, según el escrito, “se ponga al servicio de estas ratas”. Además, menciona a un supuesto cabecilla identificado como alias Dinax o Juan Carlos Vacca Castillo.

En el comunicado intimidatorio se puede leer: “Declaramos a la señora directora María Lorena Serrano Aguilar objetivo militar y a toda su familia, de paso al dragoneante Miller Palta y toda la guardia que se ponga al servicio o a la orden de estas dos ratas que se hacen llamar funcionarios del Inpec y que trabajan al servicio de alias Dimax o Juan Carlos Vacca Castillo”.

Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar el origen de la amenaza y adoptar medidas que garanticen la seguridad de la directora, el personal penitenciario y las personas privadas de la libertad.

El panfleto agrega: “Y que por la culpa de la señora directora, en estos momentos al interior de los patios hay una guerra entre internos porque ella misma recibió la suma $50.000.000 para vender el (sic) uno de los patios, sin importar la vida de los guardianes, ni de los internos del establecimiento. Dejamos constancia, señora directora María Lorena Serrano Aguilar, que toda falta cometida será cobrada”.

Temas Relacionados

Cárcel Villa HermosaCaliLanzaron granadaInpecPolicía de CaliAlcaldía de CaliColombia-Noticias

Más Noticias

Quiénes son los 12 militares del batallón La Popa condenados por la JEP y cuáles delitos cometieron

El fallo judicial expuso la existencia de una estructura criminal jerárquica y la sistematicidad de los crímenes, abriendo un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y reparación para las comunidades indígenas y campesinas afectadas

Quiénes son los 12 militares

Así fue la polémica expulsión de árbitro colombiano en partido de Copa Libertadores entre Flamengo de Brasil y Estudiantes de Argentina

La actuación del árbitro, especialmente en la expulsión de Gonzalo Plata, fue el centro de la polémica en el partido que Flamengo ganó a Estudiantes en el estadio Maracaná

Así fue la polémica expulsión

Coviandina implementará plan piloto con horarios diferenciados en la vía al Llano: cuáles son

El corredor Bogotá–Villavicencio tendrá paso organizado de acuerdo al tipo de vehículo, con controles en puntos clave y restricciones nocturnas para camiones, según el plan aprobado por el Comité de Seguimiento a la Movilidad

Coviandina implementará plan piloto con

Gigantesco trancón en Yomasa por cierre de la vía al Llano: conductores alegan que la movilidad está paralizada hacia Villavicencio

La congestión coincide con el plan piloto de Coviandina, que desde este 20 de septiembre habilita el paso por franjas horarias para mitigar el cierre causado por el derrumbe en el kilómetro 18+600

Gigantesco trancón en Yomasa por

La historia de una joven italiana reportada como desaparecida en su país y que enmascaraba un idilio: “Con mi novio colombiano”

Sofía Politano aclaró en las redes sociales la verdad de lo ocurrido con su pareja, luego de que saliera publicada en los medios de comunicación de Turín su supuesta desaparición

La historia de una joven
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Conoce el ranking Spotify en

Conoce el ranking Spotify en Colombia: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Cancelado concierto de Alejandro Fernández en Cali: esto es lo que se sabe

Comediantes y familiares de la Gorda Fabiola se reunieron para rendir sentido homenaje tras un año de su partida

La Jesuu se accidentó en carretera y tuvo que recibir asistencia médica: “Íbamos directo al barranco”

Yina Calderón y Juliana Velásquez causaron furor en redes al parecer en un video bailando: “Separadas al nacer”

Deportes

Así fue la polémica expulsión

Así fue la polémica expulsión de árbitro colombiano en partido de Copa Libertadores entre Flamengo de Brasil y Estudiantes de Argentina

James Rodríguez, al igual que Neymar y Coutinho, se habría negado a jugar con León por esta razón

Esta fue la razón que impidió que Falcao fichara con el Real Madrid en su mejor momento deportivo: “No me arrepiento”

Peleador colombiano se hizo viral al pedir el apoyo del país para su debut en la UFC: “La puerta abierta para los demás”

Reinaldo Rueda desmintió haber recomendado al que sería el nuevo técnico de Nacional: “Es una pena”