La Jesuu se accidentó en carretera y tuvo que recibir asistencia médica: “Íbamos directo al barranco”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se vio involucrada en un choque en el que estuvo comprometida su integridad. Otra exconcursante tuvo que prestarle ayuda

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

La exconcursante de 'La casa
La exconcursante de 'La casa de los famosos Colombia' fue auxiliada por La Abuela y su familia en el lugar del accidente - crédito @lajesuu/Instagram

Un accidente de tránsito generó preocupación entre los seguidores de Valentina Ruiz, más conocida en redes sociales como La Jesuu y recordada por su paso por La casa de los famosos Colombia en el primer semestre de 2025.

Luego del final del programa de Canal RCN, la influenciadora se hizo notar por la continuidad de sus roces con Yina Calderón, y por romper nuevamente su amistad con Andrea Valdiri, pero en las últimas horas la caleña le dio un buen susto a su público.

La creadora de contenido compartió en su cuenta de Instagram imágenes del siniestro ocurrido en una carretera, donde su carro terminó impactado contra un poste de madera. Inicialmente, solo escribió las palabras “Gracias Dios, gracias”, generando incertidumbre entre sus seguidores, alarmados por la publicación.

El accidente ocurrió en una
El accidente ocurrió en una vía resbaladiza por pintura reciente y lluvia, lo que provocó la pérdida de control del vehículo - crédito @lajesuu/Instagram

Ante la inquietud y preocupación de sus seguidores, esta se encargó de tranquilizarlos con actualizaciones constantes sobre su estado. Una de las primeras fue un corto video en el que enfocaba su pie, que resultó afectado por el golpe. A pesar de la gravedad del impacto (dado el estado del automovil), La Jesuu solo sufrió una hinchazón en el tobillo y expresó su agradecimiento a Dios por haber salido prácticamente ilesa.

Más tarde explicó que el accidente se produjo en una vía que había sido pintada recientemente. Como llovió en la zona, eso hizo que la superficie cubierta por la pintura se hiciera más resbaladiza, circunstancia que provocó el choque.

“Yo no sabía que hace dos días habían pintado la carretera, estaba lloviendo, la carretera como puede ver tenía pintura y a la hora de frenar para coger la curve me patinó el carro e íbamos directo al barranco, solo que preferí chocar el carro contra un palo para no caer al vacío”, indicó en sus historias de Instagram.

La Jesuu agradeció haber salido
La Jesuu agradeció haber salido ilesa y compartió imágenes del siniestro y su recuperación en redes sociales - crédito @lajesuu/Instagram

Las imágenes difundidas mostraron tanto el estado del automóvil como la hinchazón en su pie, lo que generó una oleada de mensajes de preocupación y apoyo por parte de sus seguidores, quienes permanecieron atentos a su evolución.

Por otra parte, La Jesuu reveló que en el lugar de los hechos se encontraba La Abuela, también exconcursante de La casa de los famosos Colombia, que acudió al lugar para auxiliarla junto a su familia.

Otra persona sufrió un accidente
Otra persona sufrió un accidente similar en la misma zona por las condiciones peligrosas de la carretera - crédito @lajesuu/Instagram

Tras el impacto, La Jesuu fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención por la lesión en su tobillo. Durante su estancia en el hospital, Ruiz relató que conoció a otra persona que había sufrido un accidente similar en la misma zona. Se trataba de una motociclista que también perdió el control de su vehículo debido al deslizamiento causado por la pintura en la vía. Tomando en cuenta esto, la creadora de contenido aprovechó la visibilidad del incidente para advertir sobre los riesgos de conducir en carreteras recién pintadas, especialmente en condición de lluvia.

Producto de esta situación, La Jessu compartió el comentario de una usuaria que le hizo saber que eso calificaba como un acto de negligencia por parte de la Secretaría de Movilidad, por lo que le sugirió instaurar una demanda “para que aprendan a respetar la seguridad de los ciudadanos”.

Una seguidora de La Jesuu
Una seguidora de La Jesuu le pidió considerar tomar acciones legales por negligencia de la secretaría de Movilidad tras el accidente - crédito @lajesuu/Instagram

Tras compartir un corto video en el que se observa cómo era bajada de la grúa con su tobillo todavía afectado, La Jesuu compartió una última actualización en la que se refiere a la persona que la acompañaba en el momento del accidente. La vallecaucana compartió una fotografía entre ambos y relató que esa pudo ser la última si el choque hubiese resultado peor.

“¿Quién se iba a imaginar que esta pudo ser nuestra última foto? Solo nosotros sabemos lo que sentimos y vivimos en ese accidente, me alegra saber que estamos contando la historia”, escribió.

