Víctimas del escándalo de corrupción de la Ungrd exigieron la renuncia inmediata de Luz Adriana Camargo por tomar unas largas vacaciones

Pablo Bustos, representante de afectados en el proceso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, señaló que la Fiscalía General de la Nación registra ausencia de un liderazgo sólido

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Las víctimas del escándalo de corrupción enviaron duro mensaje a la fiscal General - crédito Reuters/@UNGRD/X

En medio de un contexto institucional marcado por cuestionamientos internos y externos, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, se encuentra actualmente de vacaciones, una situación que generó inquietud tanto en el órgano de control como en sectores vinculados a casos de alto perfil.

El periodo de descanso de la funcionaria, que según versiones extraoficiales alcanzaría los 40 días, suscitó interrogantes sobre la justificación y la oportunidad de esta ausencia, especialmente cuando, por su tiempo de servicio, correspondería al menos 25 días.

La decisión de la fiscal Camargo de apartarse temporalmente de sus funciones ocurre en un momento que distintos actores consideran especialmente delicado para la entidad. Desde el interior del organismo, funcionarios manifestaron su desconcierto por la extensión del receso, señalando que la mayoría de los servidores solo acceden a un periodo de vacaciones anual y que no existe claridad sobre el mecanismo que permitió a la titular de la Fiscalía tomar un descanso tan prolongado. No hay antecedentes de una ausencia similar en la historia reciente de la Fiscalía, lo que incrementó la percepción de excepcionalidad y motivó críticas sobre la pertinencia de la medida.

Pablo Bustos, representante de afectados en el proceso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, señaló que la Fiscalía General de la Nación registra ausencia de un liderazgo sólido - crédito Colprensa

Las reacciones no se limitaron al ámbito interno. Las víctimas en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) expresaron extrañeza por la decisión de la fiscal de ausentarse en este contexto. Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas y representante de víctimas en el proceso de la Ungrd, cuestionó abiertamente la continuidad de Camargo al frente de la entidad. “Yo creo que ella más bien debería descansar de manera permanente, renunciar a su cargo y buscar una persona competente. Ella no cumplió lo que prometió al país, ni a la Corte Suprema de Justicia, para que se ajuste cabalmente a sus funciones, en el nivel responsabilidad y seriedad que demanda”, afirmó Bustos, según declaraciones recogidas por Semana.

El propio Bustos profundizó en su crítica, señalando que la fiscal debía enfrentar desde su cargo las responsabilidades para las que fue designada. “Debía encarar desde el cargo para el cual fue designada, en últimas hay un descontento, una desazón y lamentablemente estamos al comienzo de un ejercicio de una Fiscalía incapaz de encarar los problemas serios de la justicia y con ausencia de un liderazgo sólido que necesita una entidad como la Fiscalía para enfrentar la impunidad”, sostuvo el abogado en diálogo con el medio citado.

Luz Adriana Camargo ha estado rodeada de varios escándalos a lo largo de su mandato en la Fiscalía Luisa Gonzalez/Reuters

La coyuntura se agrava por denuncias recientes de funcionarios de la Fiscalía quienes alertaron sobre la emisión de resoluciones y directivas que, según su perspectiva, afectan la independencia judicial. Semana reveló detalles de estos documentos, que anticipan traslados y cambios de fiscales en procesos considerados de alta complejidad para el Gobierno nacional. La combinación de estas medidas administrativas y la ausencia prolongada de la fiscal Camargo alimentó la percepción de un vacío de liderazgo en la entidad, en un momento en que se exige una conducción firme para enfrentar los desafíos de la justicia y la lucha contra la impunidad.

Denuncian que en la Fiscalía se estarían vendiendo archivos confidenciales de investigaciones clave por $200 millones

Denuncian que en la Fiscalía se estarían vendiendo archivos confidenciales de investigaciones clave por $200 millones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Un escándalo de corrupción sacude a la Fiscalía General de la Nación en Colombia bajo la dirección de Luz Adriana Camargo.

Según revelaciones obtenidas por Semana, funcionarios de la entidad estarían implicados en la venta de expedientes reservados de investigaciones de alto perfil, aprovechando las debilidades del Modelo Único de Investigación Financiera (Muif).

Este esquema, que involucraría sumas de hasta $200 millones por cada expediente filtrado, pone en entredicho la integridad del sistema judicial y la efectividad de la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico.

De acuerdo con información recabada por el medio mencionado, el modus operandi del llamado “cartel de expedientes” consiste en traficar con documentos confidenciales de investigaciones clave, entregados en dispositivos USB a cambio de pagos millonarios.

