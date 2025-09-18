Colombia

Petro calificó como una “grosería” la descertificación y lanzó advertencia a Donald Trump: “Tenga mucho cuidado”

El presidente aseguró que la decisión de Estados Unidos de no reconocer el trabajo de Colombia contra el narcotráfico fue injusta, teniendo en cuenta la sangre que se ha derramado en el territorio por ello

Carol Salazar

Carol Salazar

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que el círculo político de Donald Trump se forjó en alianza contra el narcotráfico - crédito Iván Valencia/AP/EFE

El presidente Gustavo Petro se refirió en una alocución a la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, que fue establecida por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Previo a un viaje a Bucaramanga, el jefe de Estado rechazó la decisión tomada por la administración norteamericana, asegurando que fue desacertada.

Me refiero, básicamente, a lo que considero una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína”, precisó, el primer mandatario en su intervención.

Asimismo, aseguró que la descertificación constituye un insulto para su vida personal, que se ha caracterizado por la inseguridad “permanente” y varios intentos de homicidio de los cuales ha sido víctima.

Insistió entonces que la soberanía colombiana no se entrega bajo ninguna circunstancia, como ha pasado en anteriores ocasiones en las que Colombia ha perdido parte de su territorio por decisiones políticas, a su juicio, equivocadas y perjudiciales.

En ese sentido, indicó que los argumentos del Gobierno estadounidense para descertificar a Colombia “son mentira” y destacó el trabajo del Gobierno y de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, hizo una advertencia a Donald Trump, asegurando que cuenta con información que demuestra que está rodeado de un poder que se forjó con ayuda del narcotráfico. “Señor Trump, le advierto, que mis investigaciones sobre el narcotráfico, ese poder político que vive junto a usted en Miami, proviene de una fuerte alianza entre narcotraficantes y políticos colombianos. Tenga mucho cuidado”, aseveró.

En desarrollo...

