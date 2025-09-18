Kimberly Reyes y la influencer Queen Juandy encendieron las redes tras revivir escenas de ‘Sin senos no hay paraíso’: “La diabla y Catalina volvieron”

La actriz y modelo recreó una de las escenas más icónicas de Sin senos no hay paraíso y desataron las reacciones en redes sociales - crédito @queenjuandy/ Instagram

La actriz Kimberly Reyes apareció recientemente en redes sociales para hacer una particular colaboración con la creadora de contenido Queen Juandy, que cuenta con casi un millón de seguidores en Tiktok, además de ser una de las influencer más reconocidas del último año.

En el video que fue publicado en la cuenta de Queen Juandy, se ve que junto a Reyes recrean una escena de la serie Sin senos no hay paraíso, saga de la cual Kimberly hizo parte en las últimas temporadas interpretando a Yésica Beltrán, “la Diabla”.

En el post que ya cuanta con más de ochocientos mil vistas, se ve que Reyes vuelve a interpretar su papel de villana, mientras que Queen interpreta a Catalina Santana.

“Mire lo que me hizo, Jessica. ¿Usted cree que con esto va a revivir a su hijita?“, dijo Juandy, ”Con ella no se meta. Yo gané“, respondió Reyes en el papel de “la Diabla”.

“Sí, pero yo he ganado más veces”, le respondió, a lo que Reyes añadió: “Tan atrevida, vea cómo quedó. Que no se le olvide quién le regaló esa ropita, mi amor”.

La actriz retomó su papel de La Diabla junto a la creadora de contenido, que interpretó a Catalina Santana - crédito @queenjuandy/ Instagram

El video ha generado miles de reacciones en los que los internautas destacaron la inesperada colaboración entre la influenciadora trans y la actriz. “me encanta 👏👏👏“, ”Esto tiene que salir en televisión. Cómo así“, ”Necesito toda la temporada“, ”Yo me muero 😍😍😍 ay no jajaja te amo“, ”Ahora ando es pagando Instagram premium 😍😍😍“, fueron varios de los comentarios.

Quién es Queen Juandy

Queen Juandy es una reconocida creadora de contenido queer en Colombia, destacada en redes sociales por su estilo auténtico y creatividad. Su originalidad la ha convertido en una de las voces más influyentes de la comunidad Lgbtiq+ en el ámbito digital nacional.

Ha compartido abiertamente sus experiencias personales, sus luchas y triunfos, especialmente en relación con su identidad y la importancia de escoger su propia familia.

La creadora de contenido se ha convertido en una abanderada de la comunidad trans en Colombia - crédito @queenjuandy/ Instagram

Entre los pilares fundamentales en la vida de Queen Juandy sobresalen su madre “Luz Marina” y “Don Nepo”, a quien describe como un ser humano alegre, vestido de colores vivos y lleno de enseñanzas sobre autenticidad y aceptación. Juandy ha relatado cómo la figura de su padre fue clave para enfrentar los desafíos personales y sociales, inspirando su actitud positiva y tenaz frente a la vida, según lo detalló en una entrevista para Los 40 Colombia.

En entrevistas, Queen Juandy recuerda con nostalgia momentos de su infancia, como cuando pidió una Barbie de regalo y recibió el apoyo incondicional de su padre, quien siempre defendió su derecho a expresarse. La historia familiar y las enseñanzas recibidas han sido decisivas para impulsar su carrera y fortalecer su posición como referente de libertad y diversidad en las plataformas digitales.

El trabajo de Kimberly en reconocidas producciones colombianas

La trayectoria de Kimberly Reyes la ha posicionado como una de las figuras polifacéticas del entretenimiento colombiano. Nacida en Barranquilla en 1988, Reyes irrumpió en la vida pública como modelo y alcanzó el reconocimiento nacional al ser virreina de Miss Mundo Colombia en 2009.

Ese mismo año incursionó como presentadora, antes de iniciar su carrera actoral con el personaje de Luz Mary en la telenovela El Joe, la leyenda en 2011. Posteriormente, participó en producciones como ¿Dónde carajos está Umaña?, Casa de reinas y El día de la suerte, multiplicando su aparición en las pantallas nacionales.

El año 2015 significó un punto de inflexión, cuando destacó como Lucía Arjona en la serie Diomedes, el Cacique de La Junta. A partir de entonces, su proyección internacional se consolidó interpretando a La Diabla (Yesica Beltrán) en Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso, dando vida a uno de los personajes más recordados del melodrama colombiano e insertándose con fuerza en el imaginario latinoamericano.

En 2024, Reyes decidió pausar temporalmente su trabajo en televisión para enfocarse en proyectos personales. Durante este tiempo, incursionó como empresaria y exploró la música, lanzando la canción La Miss en colaboración con José Gaviria y Giselle Lacouture, un homenaje a la fortaleza y diversidad de las mujeres.

Kimberly Reyes ha protagonizado varias producciones exitosas - crédito @kimberlyreyesh/Instagram y cortesía Canal RCN

El año siguiente, en 2025, la actriz sorprendió al protagonizar el videojuego Vice Undercover, donde interpreta a una policía encubierta enfrentando redes de narcotráfico. Este proyecto marcó su debut en nuevas plataformas digitales, reafirmando su versatilidad y capacidad de adaptación.