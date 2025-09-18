Falcao reveló el “calvario” que vivió en Bogotá durante su paso por Millonarios: “Me sentía abrumado y asfixiado”

Radamel Falcao revela el calvario emocional que vivió durante su paso por Millonarios en Bogotá - crédito VizzorImage/Millonarios

La experiencia de Radamel Falcao en Bogotá durante su paso por Millonarios estuvo marcada por episodios de ansiedad y una sensación de asfixia que el propio delantero colombiano describió como un auténtico “calvario”.

En una conversación con su amigo y exfutbolista Mario Suárez para el pódcast El Camino de Mario, el samario relató cómo la presión y el agobio del entorno capitalino afectaron su bienestar emocional y físico, hasta el punto de impedirle dormir y obligarlo a pedir descanso al cuerpo técnico.

Al recordar su llegada a la capital colombiana, Falcao detalló que la exposición pública y la constante atención de los aficionados le generaron un profundo malestar.

“Yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios de ansiedad. No puedes respirar, sientes que no respiras y terminaba pasando la noche entera sin dormir. Me sentía abrumado y me mataba que no sabía qué me sucedía y entraba en más ansiedad”, relató el delantero.

En una de las noches más difíciles, el futbolista confesó que debió comunicarle al entonces técnico Alberto Gamero su imposibilidad de entrenar tras no haber conciliado el sueño: “Hubo un día que le dije al entrenador, ‘no dormí nada, pasé la noche despierto; déjame descansar’. Y la gente no ve esas cosas”, añadió Falcao en el diálogo.

La convivencia familiar también se vio afectada por las condiciones de la ciudad. El atacante explicó que la movilidad en la ciudad resultó especialmente complicada y que la vida cotidiana se tornó restrictiva debido a la atención mediática y de los seguidores.

“Bogotá es una ciudad compleja. Es maravillosa, tiene mucha riqueza. La movilidad es muy difícil. Para nosotros, como familia, termina siendo complejo. No puedo ir a un centro comercial o todo el mundo ahí, si vas a un restaurante tienes que ir por otra puerta, o ir al cine por otra puerta. Compartir con la familia al aire libre era difícil y la gente no lo entiende”, expresó al programa citado.

En cuanto a su adaptación al fútbol colombiano, el delantero reconoció que el estado de los campos fue un desafío adicional. “En la mayoría de los estadios ha sido mucho respeto. Conocer el fútbol me ha llevado tiempo, los campos no son como en Europa, lo sufres, hay unos campos que parece que entrenas en la arena de Miami. El juego se termina haciendo lento, pero el campo no te da velocidad, te come las piernas”, manifestó el exjugador de Millonarios.

Durante la entrevista, Falcao también abordó otros momentos significativos de su carrera y vida personal. Al ser consultado por el club más especial en el que jugó, ubicó en primer lugar al Atlético de Madrid, seguido por Porto y Mónaco.

El futbolista compartió anécdotas sobre su paso por diferentes equipos, su experiencia con figuras como Kylian Mbappé —“este chico es buenísimo, pero no se la pasa a nadie”, comentó entre risas— y la curiosidad de la servilleta que le ofreció Florentino Pérez para ficharlo por el Real Madrid.

Sin embargo, el golpe más duro para Falcao no estuvo relacionado con lesiones ni con el declive natural de su carrera, sino con la pérdida de su padre. “Cuando falleció mi papá, por dentro estaba destruido. Llegué a tener episodios de ansiedad, no podía respirar y me ahogaba”, confesó el delantero colombiano.

El futbolista admitió que necesitó ayuda profesional para superar ese momento: “Hay cosas en la vida que uno tiene que buscar ayuda”, reconoció durante la charla.

La relación de Falcao con el Atlético de Madrid también fue tema de conversación. El delantero expresó su decepción por la falta de esfuerzos del club para retenerlo o facilitar su regreso.

“Fue un poco decepcionante por parte del Atlético Madrid. No tengo rencor ni nada y entiendo la situación que los obligó venderme a mí como lo hicieron con el Kun (Sergio Agüero) o (Fernando) Torres, pero pensé que al menos iba a tener una oferta para intentar retenerme, pero nunca recibí nada de ellos. Nunca lo dije, nunca lo hablé, pero no vi ningún tipo de esfuerzos”, declaró Falcao en la entrevista.

Incluso, dos años después de su salida, cuando militaba en el Chelsea, el delantero viajó a Madrid con la intención de firmar un nuevo contrato, pero un integrante del cuerpo técnico —que no era Diego Pablo Simeone— impidió su regreso.

“Alguien del cuerpo técnico me parece, y no es el Cholo. La gente no lo sabía y se pudo haber manejado la situación de otra manera, sobre todo por lo que les di yo y por respeto a las personas. Fue un momento complejo, partiendo de la base del respeto, porque no era un desconocido”, concluyó Falcao en su conversación con Mario Suárez.