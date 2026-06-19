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La Armada de Colombia incautó más de una tonelada de cocaína dentro de un buque fondeado en el Golfo de Urabá

El operativo, que integró inteligencia policial y tecnología, frustró un envío de alcaloide valorado en millones de dólares hacia Europa

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Los uniformados revisaron varios recipientes de carga hasta ubicar el material con características asociadas al transporte de estupefacientes, con apoyo de binomios caninos de la Armada y de la Policía - crédito Armada de Colombia
Los uniformados revisaron varios recipientes de carga hasta ubicar el material con características asociadas al transporte de estupefacientes, con apoyo de binomios caninos de la Armada y de la Policía - crédito Armada de Colombia

1.3 toneladas de cocaína fueron halladas en las últimas horas en aguas del golfo de Urabá, en Antioquia, dentro de un contenedor a bordo de un buque de bandera de Liberia, país de África Occidental, que tenía como destino Europa.

Las autoridades encontraron 1.300 kilogramos de clorhidrato de cocaína dentro de un contenedor en un buque de alto bordo fondeado en aguas del golfo de Urabá, en el departamento de Antioquia.

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La operación se activó después de una alerta de la Policía Antinarcóticos sobre un posible contenedor con sustancias ilícitas dentro de la embarcación.

La Policía Antinarcóticos trasladó la información a la Estación de Guardacostas de Urabá y al Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 16.

La Armada de Colombia indicó que esas unidades se desplazaron a la zona para inspeccionar el buque, que estaba fondeado en aguas del Golfo de Urabá. Al lugar también llegó una Unidad de Reacción Rápida.

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¿Cómo fue el operativo de inspección?

Las autoridades señalaron, que se informó la presencia de un posible contenedor con sustancias ilícitas a bordo de un buque de bandera liberiana con destino a Europa.

La información fue remitida a Guardacostas de Urabá y al Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 16, que se desplazaron para verificar una posible carga ilícita en un buque - crédito Armada de Colombia
La información fue remitida a Guardacostas de Urabá y al Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 16, que se desplazaron para verificar una posible carga ilícita en un buque - crédito Armada de Colombia

Los uniformados inspeccionaron varios contenedores hasta encontrar en uno de ellos el material sospechoso. El procedimiento contó con apoyo de binomios caninos de la Armada y de la Policía.

La Armada de Colombia detalló en un comunicado que en el contenedor hallaron 52 bultos con 1.299 paquetes rectangulares con características similares a las usadas para transportar estupefacientes.

El material fue trasladado por vía marítima a las instalaciones del Departamento de Policía del Urabá. Allí, la Prueba de Identificación Preliminar Homologada confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. En la operación también incautaron equipos de posicionamiento satelital, entre ellos GPS Garmin. Luego, el alcaloide quedó a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.

El destino del cargamento y su valor estimado

La información de inteligencia señaló que el buque tenía como destino países de Europa, entre ellos Países Bajos e Inglaterra.

El valor del alcaloide en esos mercados supera los USD 72 millones.

La policía incautó más de 370 kilos de cocaína en un carrotanque en la vía Bogotá-Girardot

La Policía incautó más de 370 kilos de cocaína en un carrotanque sobre la vía Bogotá-Girardot, a la altura del peaje de Chinauta en Fusagasugá, y el cargamento, valorado en más de $3.200 millones, habría salido del departamento del Cauca con destino final a Bogotá, según las autoridades.

La droga fue dejada, junto con el carrotanque y el conductor capturado, en manos de las autoridades - crédito Jorge Emilio Rey / Facebook
La droga fue dejada, junto con el carrotanque y el conductor capturado, en manos de las autoridades - crédito Jorge Emilio Rey / Facebook

El decomiso se produjo cuando uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional inspeccionaron el vehículo de carga que cubría la ruta entre Ibagué y Bogotá.

La sustancia estaba oculta dentro del tanque del camión, en compartimientos acondicionados para esconderla, según las autoridades.

En el último tramo del texto oficial, las autoridades también reportaron otros golpes al narcotráfico: de acuerdo con la Armada de Colombia, en aguas cercanas a San Andrés fueron incautados 1.390 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una embarcación tipo “go fast”, una operación que evitó la circulación de cerca de tres millones de dosis. Según la Armada, ese cargamento tiene un valor comercial superior a USD 64 millones.

Durante la revisión en la vía de Cundinamarca, los agentes encontraron decenas de paquetes rectangulares de unos 10 kilogramos cada uno, que en total superaron los 370 kilogramos, según el texto fuente.

La droga estaba marcada con logos y distintivos, de acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Este fue el total de sustancia incautada en el peaje Chinauta, en el municipio de Fusagasugá - crédito Jorge Emilio Rey / Facebook
Este fue el total de sustancia incautada en el peaje Chinauta, en el municipio de Fusagasugá - crédito Jorge Emilio Rey / Facebook

Rey atribuyó el resultado a los controles permanentes de la Policía de Tránsito y Transporte sobre los principales corredores viales del departamento. El gobernador dijo que el decomiso representa una afectación económica para las estructuras ilegales que mueven ese tipo de cargamentos.

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