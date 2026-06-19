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Figura de la selección de Portugal recibió fuertes críticas tras las declaraciones que dio sobre Cristiano Ronaldo: “No hay diferencia”

El sorpresivo empate ante República Democrática del Congo generó cuestionamientos hacia el juego que mostró el cuadro luso en Houston

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João Neves habló sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo-crédito Phil Noble/REUTERS
João Neves habló sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo-crédito Phil Noble/REUTERS

El 17 de junio de 2026, Portugal y República Democrática del Congo empataron a un gol en el estadio de Houston por la fecha 1 del grupo K del Mundial de la FIFA.

Con este resultado, además del liderato de la selección Colombia tras el triunfo ante Uzbekistán en el estadio Ciudad de México, las declaraciones del volante portugués João Neves sobre Cristiano Ronaldo comenzaron a complicar al cuadro luso.

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El volante del PSG habló sobre CR7 y fue objeto de críticas-crédito Pedro Nunes/REUTERS
El volante del PSG habló sobre CR7 y fue objeto de críticas-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Después del partido, el volante del París Saint Germain (campeón de Europa en la temporada 2025-2026) habló sobre el papel de Cristiano Ronaldo en el partido ante República Democrática del Congo, y la influencia del capitán portugués en el campo de juego:

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección y por el fútbol. Creo que es uno más que aporta, no hay diferencia. Jugó muy bien, todo el equipo hizo un excelente partido. Este empate no nos desanimará. Al contrario, nos fortalecerá. Crearemos más ocasiones, marcaremos más goles“, dijo.

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A raíz de esta polémica, la frase se interpretó como un ataque a Cristiano, lo que provocó una serie de fuertes cuestionamientos a Neves a través de sus redes sociales en las cuales expresaron los siguientes mensajes:

  • “Déjame ser claro: tus comentarios sobre Cristiano Ronaldo fueron irrespetuosos y poco profesionales. No tienes que ser fan suyo, pero SÍ debes respetarlo. Este es el mismo hombre que tiene 5 Balones de Oro, 5 Ligas de Campeones y es el máximo goleador de la historia del fútbol. Él es la razón por la que millones de niños empezaron a jugar al fútbol, ​​incluyendo jugadores de tu generación. Eres un jugador joven con talento, pero el talento sin respeto no significa nada. Las leyendas crearon este deporte para ti. Compórtate como tal. Ten un poco de clase y no menciones a Ronaldo a menos que sea con respeto. 🐐🇵🇹”

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